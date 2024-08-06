В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

Началось все с ретроградного Меркурия. СМИ всея Руси сообщили, что в период с 5 по 29 августа планета Меркурий будет иметь ретроградное движение. Это значит, что Меркурий, с точки зрения земного наблюдателя, «движется назад». Ужасное, опасное время, с точки зрения астрологов. То автомобиль сломается, то сделка провалится.

Видимо, одна из таких новостей попалась на глаза депутату Думы Виталию Милонову

Он возмутился. Говорит, сажать их надо, и астрологов, и тарологов, это же «интеллектуальное мракобесие, приправленное идеями инфоцыганства». Сажать, к слову, не всех, а тех, кто делится публикациями натальных карт и прочими плодами околомагической деятельности.

Да и вообще, добавил депутат, астрологами может руководить «кто-то из-за рубежа». Кто-то из тех, кто мечтает манипулировать умами россиян. Предположение любопытное, но астрологов и тарологов достаточно во всех странах мира.

Так почему их становится все больше?

Есть спрос. А спрос оттого, что живем мы в весьма нестабильные времена. Каждый день думаем о том, что третья мировая ближе, чем кажется. Часы судного дня, о которых недавно упоминал замглавы МИД России Сергей Рябков, показывают «без двух минут».

В такой ситуации хочется иметь хотя бы иллюзию контроля над собственной жизнью. И кажется, что предсказание будущего по звездам или с помощью карт таро может обеспечить этот контроль.

В психологии существует эффект Барнума

В 1949 году психолог Бертрам Форер раздал студентам опросники и пообещал, что по результатам составит портрет их личности. А потом купил в киоске книгу с гороскопами, взял оттуда выдержки и выдал их за психологический анализ. Студентов попросили оценить, насколько описание подходит к их личности по пятибалльной шкале. Почти все, прочитав, подумали — это точно про меня! А все потому, что в описании были расплывчатые льстивые фразы о чертах характера, которые каждый в себе может обнаружить.

Этот эффект действует и в других случаях — когда мы читаем гороскопы, натальные карты. Даже если мы увидим в вердикте астролога множество несовпадений, то сосредоточимся не на них. Так что человек, обратившийся к современному звездочету, вполне может получить подтверждение его правоты. Поверить. Обратиться снова.

На мой взгляд, подобных специалистов могли бы заменить психологи

Но есть ли доступная психологическая помощь? Я не вижу. Да, существуют площадки, где можно выбрать специалиста в один клик. Но площадки платные. Натальную карту необязательно заказывать каждый день, а психотерапия с профессионалом — долгая работа с домашними заданиями и сменой мышления.

Вот и выходит, что астрологи и тарологи процветают. И даже самым большим скептикам хочется верить в то, что эти деятели помогут. Вера в сказку заложена в нас чуть ли не на генетическом уровне. Мы с детства читаем в книжках про волшебников, добрых и злых, про магические силы, которые помогают спастись добрым героям.

Да что там, недавно на съемке в деревне я споткнулась о блюдце с молоком. Оказалось, блюдце не для кошки — так домового задабривают.

Вернемся к инициативам Виталия Милонова

Публикации астрологов можно, конечно, запретить, расписать за них ответственность, но, скорее всего, мы получим астрологов, которых клиенты будут передавать из рук в руки. Работать они продолжат, просто уйдут в тень.

А вы пользовались услугами астрологов? Согласны ли с Виталием Милоновым, который предлагает их запретить? Пишите в комментариях — очень интересно будет почитать.