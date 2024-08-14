«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Врач Дарья Коннова чудом выжила после удара беспилотника ВСУ по машине скорой помощи под Суджей в Курской области. Она получила многочисленные осколочные ранения и теперь ей предстоит длительная реабилитация. Об этом 360.ru рассказали сама пострадавшая и ее двоюродная сестра Татьяна.

Дарью Коннову перевели в Пироговскую больницу в Москве. По словам ее кузины, сейчас девушка чувствует себя удовлетворительно. Сначала она находилась в реанимации, но ее уже перевели в реабилитационный корпус. Она лично сестру еще не видела, но они остаются на связи. Татьяна добавила, что девушка была сильно травмирована, но им повезло, что не задело жизненно важные органы. «Осколочные ранения. У нее очень сильно пострадали ноги. Руки тоже. Вообще все тело в осколках. Ей переливали кровь. Конечно, она крови потеряла, гемоглобин низкий», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Телеканал «360»

По ее словам, врачи даже собирали консилиум, чтобы решить — удалить осколки сразу или они в процессе лечения. Татьяна призналась, что ей мало известно о том, что именно произошло во время обстрела ВСУ. «Коллеги погибли. Даша осталась чудом жива. Я считаю, что ее Пресвятая Богородица своим покровом прикрыла, потому что фельдшер мгновенно умер. Она сказала, что пульс потрогала, а его уже не было. Они лежали рядом», — уточнила она.

Подробности атаки Как рассказала 360.ru пострадавшая во время обстрела ВСУ Дарья Коннова, в тот день она с коллегами ехала в Суджу. Они остановились в посадках, чтобы в город заходить по очереди. Сначала выдвинулась одна скорая, а потом уже и они. Во время атаки дрона ВСУ их бригада находилась на улице.

Через несколько минут после остановки начались взрывы. Я помню где-то около трех-четырех. Потом мы все упали на землю. Мы были в бронежилетах и шлемах по технике безопасности. Куда направился водитель, я не увидела. Фельдшер лежал. И в этот момент я увидела, что признаков жизни у него нет. Пропальпировала пульс, его тоже не было. Дарья Коннова Врач скорой помощи

Коннова добавила, что никакого звука пролетающего дрона она не слышала, только взрывы. По словам девушки, она получила множественно-осколочные ранения, поражения нервов кисти и стопы, переломы нижней челюсти. «Уже намного получше. Только с двигательной активностью я еще немножко справляюсь, но для этого в реабилитацию и перевели. Заново буду учиться вставать и ходить. Перспективы реабилитации — надолго, потому что нервы восстанавливаются длительно, то есть несколько месяцев», — заключила Дарья Коннова.