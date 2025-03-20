Трамп передаст. Что президент США рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным

Владимир Зеленский. IMAGO/Heikki Saukkomaa
Фото: Владимир Зеленский. IMAGO/Heikki Saukkomaa/www.globallookpress.com

Телефонный разговор, состоявшийся 19 марта между Белым домом и зданием на улице Банковой в Киеве, оставил довольно странные впечатления. Если верить заявлениям лиц, участвовавших в беседе, сиречь Трампа и Зеленского, может возникнуть ощущение, что каждый из них говорил исключительно о своем и собеседника совсем не слушал.

«Только что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продлился около часа. Большая часть обсуждения была посвящена вчерашнему разговору с президентом Путиным для согласования запросов и потребностей России и Украины. Мы двигаемся по верному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца подробно описать все обсужденные пункты. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — написал Трамп в коротком комментарии по итогам переговоров.

«Президент Трамп сегодня утром также поговорил с президентом Зеленским, чтобы согласовать потребности и запросы России и Украины. Ранее президент Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды их народов», — прокомментировала телефонную линию между Вашингтоном и Киевом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

То есть, по американской версии, их президент просто передал Зеленскому содержание своего разговора с Путиным, зачитал список российских требований и еще раз намекнул, что военный конфликт пора заканчивать.

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

По версии же самого Зеленского, вчерашний разговор состоял не только из ритуальных расшаркиваний — «я поблагодарил», «мы согласились», «президент поделился», — но и из вполне конкретных хотелок киевского узурпатора.

Он попытался навязать их Трампу, усложнив тому процесс поиска компромисса с Москвой.

Ukraine President Office/Keystone Press Agency
Фото: Ukraine President Office/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Обратите внимание: Зеленской опять просит у США ПВО, требует гарантий безопасности (интересно, лично для себя или для всей Украины?), вбрасывает тему «возвращения детей» — это не что иное, как нарратив украинской пропаганды. Кроме того, пытается доказать, что ВСУ все еще удерживают какой-то значительный «плацдарм» в Курской области, намекая на желание использовать этот «козырь» в торгах с Москвой.

То есть делает все, чтобы Вашингтон закопался в деталях и упустил главное: условия взаимного отказа от удара по энергетической инфраструктуре Киев так и не принял и в ближайшее время делать этого явно не собирается.

Вместо этого предлагает обсудить, поговорить, подумать, поразмышлять, обменяться мнениями и только потом продолжить поиски путей урегулирования конфликта. Поиски, которые могут длиться бесконечно. Именно этого Зеленский и добивается.

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