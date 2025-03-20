Трамп передаст. Что президент США рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным
Телефонный разговор, состоявшийся 19 марта между Белым домом и зданием на улице Банковой в Киеве, оставил довольно странные впечатления. Если верить заявлениям лиц, участвовавших в беседе, сиречь Трампа и Зеленского, может возникнуть ощущение, что каждый из них говорил исключительно о своем и собеседника совсем не слушал.
«Только что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продлился около часа. Большая часть обсуждения была посвящена вчерашнему разговору с президентом Путиным для согласования запросов и потребностей России и Украины. Мы двигаемся по верному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца подробно описать все обсужденные пункты. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — написал Трамп в коротком комментарии по итогам переговоров.
«Президент Трамп сегодня утром также поговорил с президентом Зеленским, чтобы согласовать потребности и запросы России и Украины. Ранее президент Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды их народов», — прокомментировала телефонную линию между Вашингтоном и Киевом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
То есть, по американской версии, их президент просто передал Зеленскому содержание своего разговора с Путиным, зачитал список российских требований и еще раз намекнул, что военный конфликт пора заканчивать.
По версии же самого Зеленского, вчерашний разговор состоял не только из ритуальных расшаркиваний — «я поблагодарил», «мы согласились», «президент поделился», — но и из вполне конкретных хотелок киевского узурпатора.
Он попытался навязать их Трампу, усложнив тому процесс поиска компромисса с Москвой.
- «Американская сторона предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло».
- «Я представил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками. Мы также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней».
- «Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. <…> На дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности».
Обратите внимание: Зеленской опять просит у США ПВО, требует гарантий безопасности (интересно, лично для себя или для всей Украины?), вбрасывает тему «возвращения детей» — это не что иное, как нарратив украинской пропаганды. Кроме того, пытается доказать, что ВСУ все еще удерживают какой-то значительный «плацдарм» в Курской области, намекая на желание использовать этот «козырь» в торгах с Москвой.
То есть делает все, чтобы Вашингтон закопался в деталях и упустил главное: условия взаимного отказа от удара по энергетической инфраструктуре Киев так и не принял и в ближайшее время делать этого явно не собирается.
Вместо этого предлагает обсудить, поговорить, подумать, поразмышлять, обменяться мнениями и только потом продолжить поиски путей урегулирования конфликта. Поиски, которые могут длиться бесконечно. Именно этого Зеленский и добивается.