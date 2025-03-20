Трамп передаст. Что президент США рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным

Телефонный разговор, состоявшийся 19 марта между Белым домом и зданием на улице Банковой в Киеве, оставил довольно странные впечатления. Если верить заявлениям лиц, участвовавших в беседе, сиречь Трампа и Зеленского, может возникнуть ощущение, что каждый из них говорил исключительно о своем и собеседника совсем не слушал.

«Только что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продлился около часа. Большая часть обсуждения была посвящена вчерашнему разговору с президентом Путиным для согласования запросов и потребностей России и Украины. Мы двигаемся по верному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца подробно описать все обсужденные пункты. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — написал Трамп в коротком комментарии по итогам переговоров.

«Президент Трамп сегодня утром также поговорил с президентом Зеленским, чтобы согласовать потребности и запросы России и Украины. Ранее президент Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды их народов», — прокомментировала телефонную линию между Вашингтоном и Киевом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

То есть, по американской версии, их президент просто передал Зеленскому содержание своего разговора с Путиным, зачитал список российских требований и еще раз намекнул, что военный конфликт пора заканчивать.