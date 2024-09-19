Отпрыски сатаны под чужим флагом. Что известно о чеченцах в рядах ВСУ

Украинская сторона всеми силами старается раздувать костер межнациональной розни. Одна из ставок — на чеченских сепаратистов, которых заботливо приютили за границей. ВСУ взяли их под крыло и сформировали батальоны, участвующие в боях с российской армией. Вот только сами жители и власти Чечни считают боевиков отпрысками сатаны и относятся к ним соответственно.

Чеченцы воюют в Донбассе с 2014 года Первые чеченские добровольцы, воюющие на стороне Украины, начали появляться еще в 2014 году. Они сформировали два батальона: один — имени шейха Мансура, который в XVIII веке сражался с русскими войсками на Северном Кавказе, второй — в честь первого главы «Чеченской Республики Ичкерия»* Джохара Дудаева. Кстати, ранее украинские добровольцы активно участвовали в российско-чеченских войнах на стороне сепаратистов и давали им возможность отдохнуть на Украине, а также подготовить новых бойцов в специальных военных лагерях. Разумеется, все это делали неофициально, хотя киевские власти все знали.

Фото: 1996 год / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в конце мая 2014-го говорил, что в Донбассе «чеченцы, безусловно, есть», но речь шла лишь об «одном-двух бывших сотрудниках» батальона «Юг» или «Восток».

Там, по нашим подсчетам, всего 14 чеченцев. А что будет, если туда отправить батальон? Советую украинским фашистским властям не говорить, что мы — террористы, экстремисты. Чеченцы никогда не были террористами и экстремистами! Рамзан Кадыров

Упомянутые батальоны возглавили Умхан Автаев, более известный под псевдонимом Муслим Чеберлоевский, и Иса Мунаев. Оба командира были замечены в боях против россиян в Чечне и оба позорно бежали за границу, где получили политическое убежище. Причем Чеберлоевскому лично помог тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили.

Фото: Иса Мунаев / Википедия

Мунаев стал гражданином Дании, председательствовал в движении «Свободный Кавказ» и назывался «генеральным прокурором правительства Ичкерии* в изгнании». Но не усидел на месте, рванул Сначала в Сирию, потом на Украину, где и погиб 1 февраля 2015 года, во время боев в районе Дебальцева. На смену пришел не менее одиозный персонаж — Адам Осмаев. Его подозревали в терактах в Москве в 2007-м, подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году (на тот момент премьер-министра), а также в причастности к убийству Бориса Немцова. Этой версии придерживался и немецкий экс-разведчик, журналист Вильгельм Дитль.

Фото: Адам Осмаев (родился 2 мая 1981 года в Грозном) — С 2 февраля 2015 года — командир батальона имени Джохара Дудаева. / Википедия

Террористы между войнами Когда в 2015 году активные боевые действия в Донбассе прекратились, нацбатальоны перешли на нелегальное положение. Боевики начали завязывать бизнес с бандитами, а конкуренты и те, кто считал себя обиженным, устраивали засады и расстрелы. Именно так под Киевом осенью 2017-го застрелили жену Осмаева Амину Окуеву. Не стоит думать, что женщина просто так «попала под раздачу». Одесситка Наталья Никифорова (именно так ее звали от рождения) по окончании школы отправилась поступать в Москву, но вместо это сменила имя, отчество и фамилию, вышла замуж за чеченца, приняла ислам и уехала воевать на стороне «Чеченской Республики Ичкерия»*.

Фото: Амина Окуева вместе с инициатором создания сайта «Миротворец» Антоном Геращенко / Global Look Press

Первого мужа убили в 2003-м, в том же году Окуева снова вышла замуж. Нового супруга перевезла в Одессу, а сама поступила в Одесский национальный медицинский университет на общую хирургию, потом устроилась работать в больницу. Но скоро мужчину депортировали за незаконное пребывание на Украине. В России за террористическую деятельность и убийство государственных служащих на Северном Кавказе второго мужа Окуевой приговорили к пожизненному лишению свободы. Амина развелась с ним в 2007-м, а спустя два года встретила сбежавшего на Украину Осмаева. Официально расписываться они не стали.

Фото: Амина Окуева в Киеве. / Global Look Press

С 2014 года влюбленные воевали в Донбассе, причем вчерашний доктор Осмаева прошла военную подготовку, получив специальности гранатометчика и оператора ПТУР, а также нередко выступала как снайпер. Когда наступило затишье, переключилась на общественно-политическую деятельность. Ходили упорные слухи, что Окуева и Осмаев занимались отмыванием денег под «крышей» неназванных высокопоставленных украинских лиц. Когда более двух с половиной миллионов долларов не дошло до адресатов, неизвестные расстреляли машину воров. Правда, Осмаев отделался ранением в ногу.

Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии* даже на бумаге не существует. Рамзан Кадыров

Чеченские боевики в ВСУ После начала специальной военной операции России на Украине некоторые чеченцы, проживающие в Европе, изъявили желание и готовность воевать вместе с ВСУ. Сейчас там действуют как минимум пять чеченских батальонов и секретное подразделение «Группа специальных операций». За все это нужно сказать «спасибо» ветерану обеих чеченских войн, другу полевого командира и террориста Шамиля Басаева, премьер-министру «Чеченской Республики Ичкерия»* в изгнании Ахмеду Закаеву. Сам он уютно сидит в Лондоне, где еще в конце 2003 года получил политическое убежище.

Фото: Ахмед Закаев / Википедия

В мае 2022 года Закаев явился в Киев и обсудил вопросы службы чеченцев в ВСУ. После этого с легкой руки лондонского «изгнанника» уже летом появился Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил «Чеченской Республики Ичкерия»*. Он вошел в состав Иностранного легиона территориальной обороны Украины. Практически сразу Закаев начал выкладывать на своем YouTube-канале видеоролики о том, как бойцы ОБОН ВС ЧРИ* на передовой ведут огонь по противнику. Разумеется, все кино было в бодром и победном ключе: своих изуродованных ранами и убитых бойцов ни одна пропаганда показывать не станет. В сентябре 2022-го Кадыров записал видеообращение на чеченском языке, в котором заявил, что доберется до Закаева любой ценой. «Этот человек порочит честь чеченского народа, чеченских мужчин. <…> Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить. <…> Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал», — подчеркнул руководитель республики.

Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press

Осенью в Киев приехал еще один чеченский ветеран, ныне заместитель министра обороны и начальник управления военной разведки ЧРИ* Рустам Ажиев, более известный как Абдул-Хаким Шишани. Он стал командующим чеченским корпусом на Украине и вроде бы с тех пор лично воюет против россиян.

Интересно Рустам Ажиев родился в селе на окраине Грозного в апреле 1981 года. В юности был мастером спорта по вольной борьбе и побеждал в многочисленных соревнованиях на юге России. Его братья Анзор и Мансур — профессиональные бойцы ММА. Рустам Ажиев родился в селе на окраине Грозного в апреле 1981 года. В юности был мастером спорта по вольной борьбе и побеждал в многочисленных соревнованиях на юге России. Его братья Анзор и Мансур — профессиональные бойцы ММА.

Как в Чечне относятся к тем, кто за Украину Жители Чеченской Республики не считают соотечественниками тех, кто воюет на стороне Вооруженных сил Украины. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале подчеркнул: в составе батальонов ЧРИ* чеченцев нет. Только говорящие на чеченском языке «отпрыски сатаны». «Спешите! Билет в один конец Почтой России вам обеспечен!» — добавил Алаудинов.

Фото: Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов / РИА «Новости»

Не слишком хорошо командир «Ахмата» отнесся и к военнопленным, которым представители украинских спецслужб дают возможность позвонить домой, чтобы просить выкупить их из плена. Алаудинов напомнил, что чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдаться в плен. И смыть его можно только кровью. При этом генерал-майор поклялся, что он и его солдаты всегда делают все, чтобы любыми путями спасти раненого бойца или достать тело погибшего с поля боя. Но те, кто добровольно сдаются в плен, никому не нужны «100 лет и два года».

В декабре 2022 года Рамзан Кадыров назвал чеченцев, вступивших в ВСУ, предателями своего народа и ислама. По его мнению, в их рядах нет воинов, только болтуны и «блогеры с автоматами». «Их существование у нас в республике будет всегда вредить нам. Поэтому я предлагаю им, чтобы они достойно умерли — приехать на место проведения специальной операции, выбрать точку, и там мы встретимся и разберемся. И пусть они отстаивают свои интересы, а мы будем отстаивать свои», — заключил глава Чечни.

* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещенная в России.