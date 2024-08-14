Координировать КТО в Курской области будет генерал-полковник Алексей Дюмин. Политолог Сергей Маркелов на стриме с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым объяснил его возможное назначение необходимостью ускорить принятие решений по происходящему в регионе и скоординировать работу всех служб и ведомств.

Появление Дюмина, по его словам, станет так называемой последней милей, когда после долгих обсуждений необходимо превратить сделанные выводы в реальность. «Это вопрос не дополнительной инспекции или аудита, а ускорения. Есть знаменитый в бизнесе мем: ты не можешь делать быстро и хорошо одновременно — либо быстро, либо хорошо. И в политике, к радости, эти бизнес-правила ломаются. То есть, другими словами, в политике можно делать и быстро, и правильно, и эффективно, и хорошо», — сказал Маркелов.

По его словам, именно такого не хватает в подобных кризисных ситуациях, в форс-мажоре, в каком находятся все силы, задействованные для стабилизации происходящего в Курской области. Собеседник 360.ru заметил, что случается так, что решение вроде бы правильное, но для его воплощения в жизнь не хватает аппаратного веса. Бывает и наоборот: у руководителя недостаточно доводов отказаться от реализации какой-либо идеи. В эти моменты и необходим некий политический, антикризисный или адаптивный менеджер.

Другими словами, нужно турбоускорение принятия решений, укорочение, меньше заседаний — больше выхлопа. Сергей Маркелов политолог

Даже если Дюмину по каким-то причинам, добавил специалист, не хватит аппаратного веса, у него есть так называемое короткое информационное плечо. «Он может быстро, напрямую, без аппарата, без приемных доложить: „Владимир Владимирович, ситуация следующая, надо здесь пнуть, там подтолкнуть, поддавить или запретить“. И тогда это все очень быстро [решится]. <…> Маленький Кремль вылетает в Курскую область и начинает там все напрямую ускорять», — пояснил Маркелов.

Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов / Telegram

Самое главное, подчеркнул он, Дюмин сможет сделать весомыми коллективные решения. По словам политолога, зачастую разные отрасли и ведомства между собой конфликтуют или конкурируют даже в схожих с ситуацией в Курской области условиях.

«Военные — свое, ФСБ — свое, медицина — свое, служба МЧС — свое. Чтобы эти приоритеты сгладить и сказать: „Ребята, делаем одно общее дело, главное — люди и безопасность, сохранение границ России — тогда работаем“, — в этом плане люди с полномочиями Дюмина, <…> безусловно, сделают ситуацию управляемой более качественно и быстро», — заключил собеседник 360.ru. Президент Владимир Путин, сообщил сайт kp.ru, назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором КТО в Курской области после прошедшего 13 августа совещания в Ново-Огареве. Он будет отвечать за взаимодействие ВС России, силовых структур и местных властей для устранения угрозы со стороны ВСУ.