Путин собрал совещание по ситуации в приграничных регионах

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча проходит в Ново-Огареве. На ней присутствуют секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие должностные лица.

По видеосвязи присоединились министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров и главы Белгородской, Брянской и Курской областей — Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и врио губернатора Алексей Смирнов соответственно.

Путин назвал главной целью решение актуальных задач. По его словам, главная из них стоит перед Минобороны и заключается в том, чтобы выбить противника с территории России и совместно с пограничниками надежно прикрыть госграницу.

Кроме того, он поручил ФСБ и Росгвардии обеспечить работу режима КТО и выявить диверсантов.

Предыдущее оперативное совещание на тему борьбы с терроризмом состоялось 9 августа.

«Вы с ума посходили?». ВСУ продолжают атаковать ЗАЭС, чем грозят эти удары

Ездил ради бэд-трипов. Посетительница центра в Перу — о подозреваемом в убийстве россиянки

Макрону напомнили о политическом кризисе Франции после завершения Олимпиады

Фейк: ВСУ захватили стратегический ядерный объект в Курской области

Не стоит удивляться «возрождению» нацизма в Европе. Он никуда не исчезал

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте