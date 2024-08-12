Путин собрал совещание по ситуации в приграничных регионах

Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча проходит в Ново-Огареве. На ней присутствуют секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие должностные лица.

По видеосвязи присоединились министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров и главы Белгородской, Брянской и Курской областей — Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и врио губернатора Алексей Смирнов соответственно.

Путин назвал главной целью решение актуальных задач. По его словам, главная из них стоит перед Минобороны и заключается в том, чтобы выбить противника с территории России и совместно с пограничниками надежно прикрыть госграницу.

Кроме того, он поручил ФСБ и Росгвардии обеспечить работу режима КТО и выявить диверсантов.

Предыдущее оперативное совещание на тему борьбы с терроризмом состоялось 9 августа.