Чемпион мира по единоборствам Зарубин примет участие в выборах в Мособлдуму

В Клину при участии многократного чемпиона России и мира по смешанным единоборствам, победителя предварительного голосования «Единой России» Александра Зарубина, волонтеров и Ассоциации ветеранов СВО удалось собрать более четырех тонн гуманитарной помощи для бойцов. К акции присоединились жители Подмосковья разных возрастов.

В состав гуманитарного груза вошли экипировка для военнослужащих, а также продукты питания, средства личной гигиены, школьные принадлежности, сладости и игрушки для жителей прифронтовых территорий. Гуманитарные конвои направят на Сватовское, Купянское, Курское и другие направления. По словам Александра Зарубина, он регулярно участвует в отправке гуманитарной помощи и считает поддержку военнослужащих своим долгом.

Это долг каждого человека, патриота страны. Александр Зарубин

Помимо организации сборов, спортсмен лично сопровождает гуманитарные конвои в зону СВО, посещает детские дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях. Во время таких поездок он проводит встречи с детьми и, если позволяют условия, организует для них тренировки.

Большое внимание Зарубин уделяет и работе с молодежью в Подмосковье. Он регулярно посещает спортивные клубы региона, проводит открытые тренировки и оказывает помощь с приобретением инвентаря. Так, он неоднократно встречался с воспитанниками клинского клуба «Атлант» и заявил, что намерен продолжить такие визиты, считая важным поддерживать и мотивировать юных спортсменов. В конце мая Александр Зарубин стал победителем предварительного голосования партии «Единая Россия». Он намерен принять участие в выборах депутатов Московской областной думы. Среди своих приоритетов спортсмен называет развитие массового спорта и поддержку молодежных инициатив.

Двигаться, добиваться чего-то можно только по простым правилам. Работать больше, чем другие, спать меньше, чем другие, и просто идти к своей цели. По-другому не получится. Александр Зарубин

В сентябре в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Список кандидатов от «Единой России» планируют утвердить на конференции регионального отделения партии 2 июля. Его основу составят победители предварительного голосования, состоявшегося в мае.

Впоследствии состав Мособлдумы обновится примерно на треть. Список партии на выборах возглавит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.