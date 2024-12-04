Рэпер Аким Апачев, чьи песни пропитаны реалистичными сюжетами о Донбассе, стал известен благодаря репортажам из горячих точек. Уроженец Мариуполя долго работал военкором на малой родине и связал жизнь с музыкой, отразив в ней противостояние украинской власти. О его творчестве и взглядах на мир — в материале 360.ru.

Кто такой Аким Апачев Настоящие имя и фамилия журналиста и исполнителя — Аким Гасанов. Открытые данные из его биографии похожи на сухую выжимку: родился в Мариуполе в 1985 году, предположительно, там же окончил вуз. Сведения о детстве, родителях, семье музыкант предпочитает не афишировать, хотя достаточно активен в социальных сетях. В одном из интервью рэпер упоминал, что у него есть дети, и говорил про свою работу с молодежью.

Я работаю с молодежью — и на освобожденных территориях в Донбассе, и Новороссии, и в самой России. Детям и молодежи нужно объяснять, у них есть вопросы, на которые мы не всегда отвечаем. У меня есть дети, и я им часто стараюсь объяснить происходящее. <…> Важно и нужно с молодежью говорить на их языке. Аким Апачев

В эфире радио «Комсомольская правда» рэпер также признавался, что раньше его в первую очередь называли военкором. «Недавно меня определили как бывшего военкора, не знаю, почему. Я все равно заезжаю в зону боевых действий. Я человек войны», — характеризовал себя Апачев.

Фото: РИА «Новости»

Где работал военкор Апачев Профессиональную карьеру он начинал в родном Мариуполе — до 2014 года работал на местном телевидении и уже занимался музыкой, но, как признавался Апачев, без глубокого и сакрального смысла. «Когда началась война, поехал в сам Донецк, был частью исторического процесса — мы проводили референдум о самоопределении. <…> Возникли проблемы у всех моих друзей и у меня в том числе. Надо было покидать Мариуполь, потому что СБУ объявило на нас охоту», — делился рэпер в беседе с «Минской правдой». Там же, в Донецке, он взял позывной, который позже превратился во всем известный псевдоним — Апачев.

Музыку тогда пришлось отодвинуть на второй план — важнее казалась работа в журналистской среде, военкором. В Донецке Апачев был главным режиссером «Новороссия ТВ», откуда, по словам исполнителя, и начался его медийный путь.

«После того как пришла окопная пауза, перебрался в Москву, работал в информационном агентстве ANNA-News. <…> Делал репортажи из горячих точек — Донбасса и Сирийской Арабской Республики», — рассказывал Апачев.

«Армата», «Солдат», «Пливе кача»: песни Апачева и его работы с Чичериной Творчество в жизни музыканта и военкора так или иначе было всегда. Он снимал документальные фильмы на военную тематику и выпустил графический роман Донбасса «Дорус. Первая Центурия», который стал попыткой продолжить традицию отечественных комиксов о войне и мире, зле и добре. Под его авторством вышли композиции «Хмеймим», «Башар Асад», посвященные Сирии, «Бородатый Триполи» и «Считалочка». Апачев даже придумал собственный жанр, который получил название «ландскнехт хип-хоп».

Интересно Сам рэпер назвал песню «Хмеймим» вводным политологическим курсом для всех, кто открыл для себя Сирию и ее театр военных действий. С момента ее выхода в 2021 году, отмечал Апачев, расстановка фигур на сирийской доске не поменялась. Сам рэпер назвал песню «Хмеймим» вводным политологическим курсом для всех, кто открыл для себя Сирию и ее театр военных действий. С момента ее выхода в 2021 году, отмечал Апачев, расстановка фигур на сирийской доске не поменялась.

В 2021 году он представил дебютный альбом «Говорит Донбасс» и вместе с Юлей Чичериной спел «Урожай» и «Армату», которые стали популярны и принесли ему известность.

«В 2015 году Юлия Дмитриевна нырнула в этот окоп и из него не выныривает, пожертвовала всем — концертами, деньгами, была с народом Донбасса все это время», — рассказывал он о сотрудничестве с Чичериной. Как раз вместе с ней Апачев создал клип, в котором использовал нарезки из «Доруса».

В 2022-м свет увидели синглы Апачева «Естественный отбор» и «Пливе кача». Последнюю композицию, ставшую настоящим хитом, рэпер записал вместе с Дарьей Фрей во время штурма Мариуполя. Именно с этим городом он связывал начало серьезной музыкальной карьеры.

«Когда выходили боевики запрещенной в России группировки „Азов“*, вышла и сама песня на украинском языке. Это первое произведение, которое представляет пророссийскую позицию на украинской мове. Раньше никто этого не делал», — вспоминал он.

Рэпер в беседе с журналистами признавался, что не боится сложных тем и вопросов. В пример он приводил песню «Лето-арбалеты», вышедшую в 2021 году и посвященную «вагнерам». «В 2021 году еще мало кто осмеливался говорить о бойцах ЧВК „Вагнер“ вслух — я это сделал не задумываясь. <…> Я не побоялся озвучить свой взгляд и в песне „Они ушли“. <…> Потому что настал тот момент, когда чеченские подразделения и подразделения русской армии плечом к плечу выполняют специальные задачи. Это я увидел в Мариуполе, и мне захотелось акцентировать на этом внимание», — подчеркивал музыкант.

Это очень важно — акцентированно говорить о том, о чем боятся говорить многие. Аким Апачев

После теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, Чичерина представила песню «Солдат». Над ее созданием также работал Аким Апачев. Для видеоряда использовали только документальные кадры — с концертов певицы перед бойцами спецоперации, из расстрелянных и разрушенных ВСУ и нацбатальонами православных храмов, хроники СВО, нарезку с солдатами и добровольцами в минуты отдыха.

В 2023 году у рэпера в рамках второго студийного альбома также вышла песня «Джамбо», посвященная погибшему в зоне СВО капитану Игорю Мангушеву с позывным Берег. Выпущенный в феврале клип моментально оказался в трендах YouTube, и администрация хостинга практически сразу же его заблокировала. В августе 2023-го года Апачев исполнил «Джамбо» на фестивале «Таврида.АРТ».

Что рэпер Аким Апачев думает об СВО Лично для музыканта начало специальной военной операции на Украине стало очевидным и понятным. В беседе с журналистами он отмечал, что был готов к СВО еще с 2014 года и, естественно, в 2022-м ничего не изменилось. «После того как президентом были сделаны заявления о недопустимости обстрелов мирного Донбасса, когда стало понятно, к чему все идет, я прыгнул в самолет и прилетел в Ростов», — делился Апачев.

В беседе с радио «КП» он отмечал, что через яркие, негативные эмоции в песнях, посвященных событиям на Украине, пытается донести одну важную вещь — первопричиной боевых действий никогда не была ненависть.

Мы воюем не потому, что ненавидим. Мы воюем, потому что хотим выжить, хотим, чтобы наши дети жили. И это, пожалуй, главное, что я пытаюсь своим творчеством донести. Что я здесь стою и готов убить и умереть не потому, что я ненавижу противника, иногда я его даже уважаю. Аким Апачев

Люди, живущие в Донбассе и на новых территориях, подчеркивал он, просто хотят изменить сложившийся уклад. «В 2014 году я ненавидел их. Где-то году в 2016-2017-м уже перестал. Это уже не ненависть, для меня это состояние. Состояние, в котором я должен пребывать. Ненависть — это такое топливо, оно, конечно, быстрое, но рано или поздно угасает. <…> Времена такие тяжелые, но тем приятнее в них жить. Мне нравится», — подчеркивал музыкант.

На стриме 360.ru артист также вспоминал об ощущениях от работы в зоне спецоперации в ее начале и в современных реалиях.

При освещении штурма Мариуполя я чувствовал себя безопаснее, нежели сегодня на фронте. <…> Сегодня военкоры являются одной из первоочередных целей на линии боевого соприкосновения. А с условием того, что у ВСУ сейчас все прекрасно с беспилотными аппретами, ситуация гораздо опаснее, чем в начале СВО. Аким Апачев

Работу военкора он сравнил с выполнением своих обязанностей медиками и боевых задач — российскими бойцами. «Военкор сегодня стоит денег. За каждого убитого военкора объявлено вознаграждение украинской стороной. И это надо понимать каждому, кто работает», — говорил рэпер.

*Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.