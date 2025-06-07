Удар российских войск отбросил ВСУ от границы в Белгородской области

Российские военные сорвали попытку украинских боевиков перейти границу в районе села Журавлевка в Белгородской области. Об этом в комментарии ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что в результате удара противник понес серьезные потери и отказался от новых атак.

«Касаемо Журавлевки: наши военнослужащие довольно-таки серьезно усмирили пыл украинских боевиков. По ним нанесен ряд огневых поражений, и сейчас противнику отбили желание атаковать», — заявил Марочко.

Военный эксперт добавил, что несколько суток на этом участке границы активности украинских войск больше не фиксировали.

В конце мая российские военные нашли в приграничном районе Белгородской области испанского наемника, поступившего в ряды ВСУ. Труп в натовской форме обнаружили около деревни Демидовки. В ходе осмотра личных вещей погибшего бойцы нашли испанские документы.