Британцы не сунутся на Украину. Россия жестко ответит на угрозы безопасности

Великобритания всеми способами хочет сохранить влияние на Украине. Недавнее заявление бывшего премьера Бориса Джонсона о возможной отправке британских военных в зону конфликта не стоит воспринимать как официальную позицию властей королевства, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров. По его мнению, даже если британцы решатся на столь необдуманный шаг, воевать им будет попросту некем и нечем. А Россия отреагирует на подобный ход максимально жестко — вплоть до применения ядерного оружия.

Провокатор и русофоб Бывший британский премьер действует лишь с одной целью — сохранить максимальное влияние на Украине, объяснил Вадим Сипров. «Отсюда все эти провокационные прожекты. В том числе создание некой санитарной демилитаризованной зоны, которая должна контролироваться английскими военными. Сейчас будет очень много разного рода провокационных предложений, которые будут исходить от разных ветвей британских элитных группировок, и каждое из этих предложений уже просто по определению содержит в себе элемент политической провокации», — отметил собеседник 360.ru.

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Он напомнил, что Джонсон сейчас не занимает официальную государственную должность, а его партия не находится у власти. Следует помнить, что бывший британский премьер — один из поджигателей военных действий на Украине. «Я напомнил бы лишний раз об эпизоде, когда уже достигнутые стамбульские соглашения были торпедированы с подачи Бориса Джонсона. Это один из тех людей, который является ястребом, радикальным русофобом», — добавил политолог.

Британцам некем воевать Власти Великобритании очень заинтересованы в том, чтобы оказаться в Одессе. Это ключевой порт и второй по важности пункт в Черном море после Севастополя, подчеркнул Вадим Сипров. Однако чтобы туда войти, нужно нарушить конвенцию Монтре. Однако сделать это им не получится. «Конвенцию Монтре турки англичанам нарушить не дадут <…> Они это могут сделать по суше. Через Румынию, например, через участок границы. Вот что касается Одессы», — объяснил политолог. По его словам, даже если британские войска доберутся до Украины по суше, встанет вопрос об их состоятельности.

Вопрос, есть ли у них достаточно войск, которые они могут ввести туда, потому что сейчас оценки численности Вооруженных сил Великобритании колеблются от 50 до 150 тысяч человек. Непонятно, сколько имеется в наличии по факту. Вадим Сипров

У Британии может не быть не только солдат, но и подходящей техники для ведения боевых действий. Танки Challenger, которые поставляли ВСУ, зарекомендовали себя плохо — они вязли в черноземе, их сжигали российские военные. «Они просто по грунту, по весовым характеристикам вязнут и не могут никуда проехать, поэтому особо-то им не с чем будет воевать, нечем и некем. Вот что может произойти, если они сунутся», — объяснил Вадим Сипров.

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Каким будет ответ России В России пересматривают основы политики в области ядерного сдерживания, напомнил собеседник 360.ru.

Это предполагает в том числе использование ядерного оружия в определенных ситуациях. Поэтому появление британских военных и втягивание Британии в этот конфликт может привести к открытому военному столкновению между Российской Федерацией и Соединенным Королевством. Вадим Сипров

Эксперт уточнил — речь может идти и о применении ядерного оружия по территории Великобритании. Степень жесткости ответа будет зависеть от того, как сильно будут угрожать безопасности России. «Это крайний, в общем, катастрофически крайний [случай]. Конечно, скорее всего, дело ограничится тем, что они не смогут обеспечить господство в воздухе, а без господства в воздухе НАТО не воюет», — резюмировал Вадим Сипров. Вечером 12 ноября бывший премьер Великобритании Борис Джонсон допустил вариант с отправкой военных на Украину. Он уточнил, что это может случиться, если избранный президент США Дональд Трамп решит сократить финансирование ВСУ.