В Московском регионе продолжают отражать массовую атаку БПЛА, сбиты 42 дрона

Средства противовоздушной обороны продолжают отражать массовую атаку беспилотников в Московском регионе. Уничтожены еще девять БПЛА. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал он.

Ночью, в 04:41 градоначальник сообщил о 15 уничтоженных БПЛА, летевших на Москву. Примерно через полчаса заявил о еще семи сбитых дронах, в 05:26 доложил о ликвидации шести новых беспилотников.

В 05:43 стало известно о других пяти БПЛА. Собянин отметил, что после падения обломков дрона на территории торгового центра «Садовод» зафиксировали небольшие повреждения одного из зданий.

В 06:32 мэр сообщил о еще девяти уничтоженных беспилотниках. В итоге количество сбитых в Московском регионе аппаратов достигло 42.