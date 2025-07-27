Боевой самокат. В Госдуме средства индивидуальной мобильности предложили отправлять на СВО

Миронов: электросамокаты принесут больше пользы на фронте, чем на улицах

В Госдуме заявили, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности можно и нужно использовать для нужд фронта. В зоне СВО такие транспортные средства уже находят практическое применение: они помогают бойцам выполнять задачи, экономить силы и время, а также спасать жизни. Подробности — в материале 360.ru.

«Их уже сейчас используют наши военнослужащие на СВО — для атак, маневров, доставки боеприпасов, спасения раненых. Из запчастей сломанных электросамокатов и гироскутеров делают дроны, эвакуационные тележки», — отметил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Миронов напомнил, что справедливороссы давно предлагают принять федеральный закон о регулировании движения СИМ и развивать для них отдельную инфраструктуру, исключив их движение по пешеходным зонам.

«Нужно вводить единые федеральные ограничения, убирать СИМ с тротуаров и других пешеходных зон. Создавать для электросамокатов отдельные полосы, как вариант — расширять велодорожки», — сказал политик.

По мнению Миронова, пока такой инфраструктуры нет, местные власти вынуждены идти по пути прямых запретов, полностью ограничивая движение электросамокатов в отдельных городах. Он считает, что это не решает проблему, а лишь лишает владельцев возможности использовать приобретенную технику.