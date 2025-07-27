Боевой самокат. В Госдуме средства индивидуальной мобильности предложили отправлять на СВО
Миронов: электросамокаты принесут больше пользы на фронте, чем на улицах
В Госдуме заявили, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности можно и нужно использовать для нужд фронта. В зоне СВО такие транспортные средства уже находят практическое применение: они помогают бойцам выполнять задачи, экономить силы и время, а также спасать жизни. Подробности — в материале 360.ru.
«Их уже сейчас используют наши военнослужащие на СВО — для атак, маневров, доставки боеприпасов, спасения раненых. Из запчастей сломанных электросамокатов и гироскутеров делают дроны, эвакуационные тележки», — отметил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов
Миронов напомнил, что справедливороссы давно предлагают принять федеральный закон о регулировании движения СИМ и развивать для них отдельную инфраструктуру, исключив их движение по пешеходным зонам.
«Нужно вводить единые федеральные ограничения, убирать СИМ с тротуаров и других пешеходных зон. Создавать для электросамокатов отдельные полосы, как вариант — расширять велодорожки», — сказал политик.
По мнению Миронова, пока такой инфраструктуры нет, местные власти вынуждены идти по пути прямых запретов, полностью ограничивая движение электросамокатов в отдельных городах. Он считает, что это не решает проблему, а лишь лишает владельцев возможности использовать приобретенную технику.
«А пока инфраструктуры нет, а на местах сами вводят запреты, электросамокаты могли бы послужить фронту. При введении ограничений можно выкупать у бизнеса, владельцев СИМ эти транспортные средства и отправлять их на помощь нашим бойцам», — предложил лидер партии.
Миронов отметил, что такой подход позволит не только найти практическое применение для техники, но и продемонстрировать реальную поддержку армии. По его словам, в условиях специальной военной операции важно использовать доступные ресурсы, особенно если они могут облегчить работу военнослужащих и повысить их мобильность.
Политик подчеркнул, что федеральный закон о СИМ и развитая инфраструктура могли бы упорядочить их использование.
Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев обратил внимание, что запрещать использование электросамокатов на федеральном уровне не планируется, но подобные решения могут принимать региональные власти. Благовещенск стал первым российским городом с полным запретом на этот вид транспорта.