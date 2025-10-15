Битва за Херсон? Что принесет России контроль над западной частью агломерации

Российские военные высадились на острове Карантинный, где расположен микрорайон Корабел. Накануне группировка войск «Днепр» взяла под полный контроль и удерживает Переяславский. Таким образом, бойцам удалось занять все острова на этом участке. Однако говорить о штурме Херсона пока рано. Подробности — в материале 360.ru.

Сам по себе штурм правого берега будет сопряжен с определенными трудностями, рассказал 360.ru эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. «Острова нам нужны для того, чтобы мы могли обеспечить безопасность своей линии обороны от проникновения ДРГ. То есть гораздо проще контролировать их на том берегу и не давать возможность переправляться в пойму Днепра, откуда они могут просачиваться на нашу территорию. Это одна из задач», — пояснил эксперт. Орлов подчеркнул, что говорить о штурме Херсона преждевременно. Эта операция требует очень больших усилий.

Если мы посмотрим на опыт Великой Отечественной войны, то увидим, что правый берег Херсонщины был освобожден немного другим образом. Там не было прямых больших штурмов. Следуя опыту Великой Отечественной войны, здесь, наверное, тоже не будут прибегать к таким действиям. Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики

Кроме того, потребовалось бы задействовать много подразделений. Противник это заметит, подчеркнул эксперт. «Острова мы действительно можем под себя забрать, чем, собственно, и занимаются наши подразделения для того, чтобы ухудшить противнику возможность диверсионно-террористической деятельности. Это вполне оправданно и находится в русле компетенций тех подразделений, которые там на сегодняшний день несут боевую службу», — отметил Орлов.

Фото: РИА «Новости»

Возьмет ли российская армия Херсонскую область под полный контроль? Орлов напомнил, что ВС России вынуждены были отойти с правого берега из-за проблем с логистикой.

Русло реки достаточно широкое — открытое пространство. Противник за счет помощи американских военных имел возможность получать разведданные о наших логистических путях и маршрутах подвоза боеприпасов, ротации личного состава, техникии, соответственно, наносить удары по этим логистическим маршрутам. Для нас это была большая проблема, поэтому мы были вынуждены уйти. Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики

По мнению Орлова, для того чтобы решить эту проблему, необходимы комплексные действия. То есть нужно освобождать не только правый берег Херсонской области, которая входит в состав Российской Федерации, но и территории выше по руслу Днепра. «Решать эти проблемы с плацдармами, на основе которых мы можем развивать дальнейшее наступление, создавать зону безопасности. Для того чтобы обеспечить безопасность Херсонской области, надо отодвинуть линию боевого соприкосновения примерно на 150-200 километров», — подчеркнул собеседник 360.ru. В этом случае можно гарантированно сказать, что Херсонская область будет в безопасности и логистические маршруты, которые необходимы, они смогут достаточно эффективно и безопасно функционировать. В сентябре 2022 года Херсонская область стала частью России по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ пытаются контролировать правый берег Днепра, включая город Херсон.