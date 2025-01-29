В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубином президент России Владимир Путин изложил свое видение формальных условий для успешного заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Причем они касались не столько сути самих договоренностей — об этом говорили не раз — сколько, так сказать, технической стороны вопроса: юридических тонкостей, без учета и соблюдения которых любое соглашение моментально превратится в филькину грамоту.

Путин отметил, что «вести переговоры можно с кем угодно», а если Зеленский пожелает лично поучаствовать, то с российской стороны выделят специальных людей, «которые будут с ним эти переговоры вести». Российский лидер также обратил внимание на то, что в силу своей нелегитимности киевский узурпатор не может ничего подписывать. Более того, он даже не может отменить собственный указ о запрете любых переговоров с Россией, поскольку, когда он его подписывал в конце сентября 2022 года, был еще «относительно легитимным президентом». «А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем», — прокомментировал сложившиеся юридические коллизии выпускник юрфака ЛГУ.

Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool / Global Look Press

Так что же это получается, договариваться о судьбе Украины со стороны этой самой Украины, в общем-то, не с кем? Разумеется, формально глава Верховной рады Руслан Стефанчук, получивший в народе за чрезвычайную внешнюю схожесть с одним отрицательным мультипликационным персонажем прозвище Колыван, имеет полномочия как отменить президентский указ, так и поставить свою подпись под любым соглашением. Но в таком случае нелегитимность Зеленского перестанет быть под вопросом, а перейдет в разряд очевидных и официально подтвержденных истин.

Фото: Руслан Стефанчук. Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Проще говоря, для заключения договора с Украиной нынешний Зе-режим должен быть полностью демонтирован. Пойдет ли на это кровавый комик? Вряд ли. Впрочем, никто в России на это и не надеется. Как справедливо заметил наш президент, Запад, уж коли он обладает таким влияние на украинскую власть (а он же обладает, правда?), должен быстро найти «все юридические способы закрыть вопросы правового характера». Как это может быть сделано — тоже не секрет. «Они же не могут существовать, они же и месяца не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц — полтора — два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — дал Путин подсказку Трампу о том, как, наконец, решить украинскую проблему.

А что иначе? В противном случае все закончится точно так же, разве что времени на это потребуется чуть больше. У нас это время есть, мы не спешим, нам важно, чтобы подписанное соглашение учитывало все наши требования и озабоченности, соответствовало интересам России и не содержало в себе «ни одного промаха, ни одной шероховатости».

«Все должно быть отточено», — подчеркнул президент России. У Зеленского времени точно нет. Есть ли оно у Трампа? Скоро узнаем.