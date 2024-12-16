Сегодня 15:57 «Балтийский флот будут запирать». Каким станет новый фронт противостояния России и НАТО Политолог Родионов: Мурманск может стать главным опорником РФ в третьей мировой 0 0 0 Фото: Корабли НАТО в Балтийском море. Petty Officer 2nd Class Jesse Sc/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

Спецоперация

Черное море

Военные

Корабли

Войны

Россия

НАТО

Армия

Калининград

Балтийское море

Отношения России и НАТО сегодня напоминают то, что было во времена Карибского кризиса. Только многие отмечают, что сейчас ситуация даже хуже, чем в середине прошлого века. Ядерный конфликт может вспыхнуть в любой момент. Уже появился новый очаг напряжения между Москвой и западными странами — Балтийский регион.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что новый очаг теневой войны между НАТО и Москвой сейчас наблюдается в Балтийском море. Так, в конце ноября ракетный корвет «Меркурий» — один из самых современных российских военно-морских кораблей — сопровождал нефтяной танкер в Балтийском море. В какой-то момент к нему подошел немецкий военный корабль. После этого случая, оставшегося без подробностей, немецкий фрегат F223 последовал за двумя российскими кораблями до точки вблизи датского острова Борнхольм. Затем начал свою работу оснащенный мощным оборудованием для наблюдения вертолет Sea Lynx. Российский корабль не стал терпеть такой наглости и ответил сигнальными ракетами. Это предупредительный сигнал: дескать, подойдешь еще ближе — пеняй на себя. В итоге натовский пилот повернул назад. По мнению западных СМИ, Балтийский регион становится сегодня ключевым очагом противостояния. Таким, какого не было с разгара холодной войны.

Фото: Большой ракетный катер «Димитровград» во время выхода кораблей Балтийского флота / РИА «Новости»

Россия в значительной степени полагается на балтийские порты для обслуживания своего флота, потому что Турция отказывает всем военным кораблям в проходе через Босфор, соединяющий Средиземное и Черное моря, где расположены наши ключевые военно-морские базы. «Кроме того, теневой танкерный флот России использует Балтику для перевозки грузов, таких как нефть и другие материалы, в нарушение западных санкций. По словам натовских военных и представителей служб безопасности, танкер „Генерал Скобелев“, который в прошлом месяце отплыл вместе с российским корветом, доставлял нефть из Балтики на российские военно-морские объекты в Сирии», — отметили иностранные журналисты. Примечательно, что Балтийский регион сейчас не дает спокойно спать Западу. Издание Newsweek недавно опубликовало свою версию карты основных линий боевого соприкосновения возможной третьей мировой войны. Основными зонами боевых действий на карте выделены граница Финляндии и Сувалкский коридор, отделяющий Калининград от Белоруссии, а также Приднестровье, Балтийское и Черное моря. «Длина фронта при этом составит такую же протяженность, как и ныне на Украине, с несравненно лучшей логистикой для НАТО и необходимостью для России отвлекать силы на удержание территории освежеванного Киева. Слова „в случае нападения России“ пусть никого не вводят в заблуждение. Гитлер и Солженицын тоже утверждали, что третий рейх напал на СССР исключительно из страха быть атакованным», — красноречиво отметил военный блогер Михаил Онуфриенко.

Фото: Petty Officer 2nd Class Jesse Sc/Keystone Press Agency / Global Look Press

Балтийский флот будут запирать Балтика — ключевой регион на карте будущей войны НАТО с Россией. По классификации НАТО Калининград входит в так называемую зону запрета доступа, то есть наиболее защищенных территорий, попытка захвата которых приведет к большим потерям. Вторая такая территория — Крым. Но Калининград в планах НАТО на первом месте, и не только потому, что там располагается наш Балтфлот, хотя и поэтому тоже. Такое мнение 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — Флот можно просто запереть в Балтийском море? — Да, в Черном сложнее — там российские территории имеют большую протяженность и не оторваны от большой земли. И там есть Турция, которая, хоть и член альянса, но явное слабое звено в нем. Мы видим это по нынешней ситуации, когда она не пускает через проливы не только наши военные корабли, но и американские, британские, которые раньше туда ходили как к себе домой. И не факт, что Турция захочет воевать с Россией, если НАТО все же спровоцирует войну.

Фото: Снаряды для зенитной установки большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота России «Орск» на военно-морской базе «Восток» в Бердянске / РИА «Новости»

— На Балтике им проще? — Все государства акватории, кроме России, входят в Североатлантический альянс. Россия представлена небольшим анклавом, который при желании можно блокировать. Кроме того, надо иметь в виду вопрос логистики — переброски войск в случае войны. Через Украину это будет сделать проблематично: там у нас серьезная группировка с огромным боевым опытом. Более предпочтительное направление — Белоруссия и Балтика, туда намного проще переносить ранее сформированные соединения. К тому же это можно сделать по морю — не потребуется разрешения Турции или кого бы то ни было на проход в акваторию. Вообще, если почитать западные сценарии третьей мировой, которые, кстати, всегда берут за основу легенд своих учений, все они концентрируются как раз вокруг Балтики, где первостепенной задачей становятся отрезание Калининграда и морская блокада Санкт-Петербурга.

Фото: Калининград, экипаж ракетного катера «Чувашия» принимает участие в параде, посвященном празднованию Дня Военно-морского флота / РИА «Новости»

— Стоит ожидать войны в ближайшее время? — Скорее провокаций. Таковой можно считать инцидент с кабелями, а также прошлогоднюю историю с газопроводом Interconnector — тогда президент Латвии открыто обвинил Россию и призвал закрыть ей вход в Балтику. Вряд ли они пойдут на такое — не пропускать военные корабли, это однозначно казус белли (термин, означающий повод к войне — прим. ред.). А вот ограничить хождение коммерческих судов могут. Ведь там пролегает участок Северного морского пути — от Мурманска до Санкт-Петербурга, он давно как бельмо на глазу. В прошлогоднем инциденте в итоге обвинили китайское судно (какое совпадение!), которое до этого прошло весь СМП и доказало, что этот маршрут дешевле, быстрее и безопаснее традиционного. Так что стоит задуматься о вариантах ответа на такие действия — к примеру, о запуске судов в Санкт-Петербург по системе внутренних каналов. — И конечно, готовиться к войне на Балтике? — Именно. В том числе к негативным сценариям: потере Калининграда и попыткам отрезать Ленинградскую область. Ответы должны быть отработаны вплоть до радикальных. Они хотят отрезать северо-запад России от основной территории страны и запереть Балтфлот? Давайте отрежем Скандинавию от Европы. В прямом смысле — сделаем пролив между Россией и Финляндией.

И еще важный момент. Сейчас много разговоров о том, куда девать корабли с оставляемых баз в Сирии. Ближе всего Черное море, но оно закрыто Турцией. Многие предлагают перебросить их на Балтику, что вызвало неслабые истерики у поляков. Это равносильно тому, что загонять их в мышеловку. Перебрасывать их надо в Мурманск, который станет нашим главным опорником в будущей войне. Дмитрий Родионов

Война близко Дональд Трамп, как новый президент США, может с большой вероятностью привести все к более серьезному обострению. Как это ни странно, он собирается вести «политику частичного нейтралитета». Новый хозяин Белого дома хочет не столько закончить все конфликты, сколько отстраниться от них, переложить все на Европу. Думается, что он вовсе не против выйти из НАТО. Но потеря такого центра силы, как Соединенные Штаты, неминуемо приведет к хаосу системы. Она просто коллапсирует. Что мы видим? Франция превратилась в государство милитаристов, администрация Германии готова надеть мундиры СС и хвалится своими предками-нацистами. Общеевропейское безумие. Ближний Восток уже не тлеет — он горит огнем. Завязли ли мы в украинском конфликте? Давайте скажем честно: да, мы завязли. И конечно, его нужно заканчивать. Только не на условиях «миротворца» Трампа, заявил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Очевидно, что в тех водах идут сейчас все наши „серые“ коммуникации. Разумеется, эти воды имеют для нас стратегическое значение. И сейчас только слепой может не заметить, что европейская часть НАТО готовится к большой евразийской войне. И прощупывает все возможности, чтобы перерезать наши коммуникации, как только эта война начнется. А нам к ее началу необходимо готовиться. Калининградскую и Ленинградскую области, Карелию пора готовить к новой длительной обороне», — добавил он. Что касается провокаций НАТО, то, разумеется, нам сейчас придется их терпеть. К сожалению, это не только провокации, но и разведывательные операции, прощупывание слабых мест. Мир уже никогда не станет прежним. И все говорит о том, что большая евразийская война близко.