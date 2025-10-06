«Азову» можно все, других — уничтожают: зачем Банковая зачищает неудобные подразделения ВСУ
В рядах ВСУ продолжают зачистку неудобных подразделений, пишут местные Telegram-каналы. По оценке журналистов, все это укладывается в стратегию главы офиса Владимира Зеленского по созданию полного контроля над ВСУ и «героями».
«Азов»* на передовой медиафронта
Еще летом в украинском медиапространстве широко обсуждали исчезновение с радаров 93-й бригады «Холодный Яр»*. О ней внезапно начали молчать и национальные каналы, и лояльные Telegram-каналы.
«Этих бойцов не зовут на интервью, не снимают документалки, не включают в кампании „Лица фронта“. Их будто нет. Их не забыли, а сознательно исключили и предают забвению», — писали авторы украинского канала «Сплетница».
А причина, по оценке авторов, в том, что если они начнут говорить, то все, что власть годами выстраивала как «повестку», начнет рушиться.
«Потому что они не будут согласовывать тексты. Они не станут скрывать, как все выглядело на самом деле. Они не читали восторженных лонгридов и брифов — они оборонялись и хоронили», — пояснили журналисты.
Вместо них на передовой медиафронта давно работает другой контингент. «Азов»* теперь не просто полк — это бренд. Отлаженный, вычищенный, подконтрольный. Его упаковывают во все: от международных форумов до политической рекламы.
Telegram-канал «Сплетница»
Оттого «азовцев» все время держат поближе к офису президента, а на фронте они появляются лишь в качестве заградотрядов — точечно и контролируемо.
«Их функция — создавать образ, который можно экспортировать, транслировать, монетизировать. „Азову“* можно все. Даже если операция провалена, из нее — при необходимости — вылепят подвиг. Даже если нет результата, будет героизация», — развели руками журналисты.
Но в отношении других подразделений, которые по той или иной причине неудобны офису президента, естественно, никакой «героизации» не будет. Такой жабогадюкинг получается.
Но в случае с «Азовом»* такое недопустимо. Эти националисты для Банковой как были, так и остались очень удобными, потому что не задают никаких вопросов.
Оттого они и «не погибают в тишине», а вместо этого гастролируют по телестудиям.
Это не случайность и не ошибка. Это технология: удерживать внимание на тех, кто говорит, но ничего не может сказать. И не подпускать к микрофону тех, кто в курсе, как устроено все на самом деле.
Telegram-канал «Сплетница»
Погранслужба распустила роту дроноводов
В октябре новым предметом обсуждения в контексте зачисток неудобных подразделений в украинской армии стал кейс с роспуском роты БПЛА 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы.
Видеообращение дроноводов публиковал Telegram-канал издания «Политика страны». Боевики заявили, что их «раздербанили и уничтожили» без всяких объяснений. Командование не объяснило, почему с их ротой поступили таким образом.
Все закончилось тем, что они получили приказ сдать оборудование и подготовиться к переводу в пехоту, несмотря на то что являются специалистами узкого профиля.
На вопрос: что, где, как — никто не дал ответа. Еще не успели довезти оборудование, как пришли списки, приказы на людей. Их переводят в пехоту. Пилотов, операторов. Специалистов узкого профиля. Нас просто раздербанили и уничтожают.
«Кого не смогли слить на нуле/бахмутовской мясорубке, кого не смогли дискредитировать, кого не смогли купить, того просто расформировывают. <…> Банковой не нужны прокачанные и оппозиционные к ней военные патриоты-герои: они будут для них проблемой под выборы», — заметили, комментируя происходящее, авторы канала «Легитимный».
Журналисты напомнили, что командиром этой роты был «оппозиционный к Зе-власти» Юрий Касьянов. Именно это, по их мнению, и стало причиной расформирования.
«ЗеЕрмаку неважен результат войны, они все давно знают, они готовятся к выборам и борьбе за власть. Это им намного важнее», — подчеркнули в посте.
Высказались они и об уже упомянутом выше нацформировании «Холодный Яр»*. По оценке авторов «Легитимного», ситуация с этим подразделением показала, что для Банковой боевые действия — это не борьба за страну, а борьба за подконтрольность.
«Офисные поддерживают только те бригады, которые являются „охранителями системы“ и работают сообща с Банковой. Это не стратегия войны, а стратегия страха. <…> Но за такую „стабильность“ Украина платит самым дорогим — своими лучшими бойцами, что в итоге приведет к полной катастрофе», — предупредил канал.
* украинские националистические вооруженные формирования «Азов», «Холодный Яр» — запрещенные в России террористические организации.