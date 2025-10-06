Сегодня 10:27 «Азову» можно все, других — уничтожают: зачем Банковая зачищает неудобные подразделения ВСУ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Владимир Зеленский

Военные

ВСУ

Киев

Украина

В рядах ВСУ продолжают зачистку неудобных подразделений, пишут местные Telegram-каналы. По оценке журналистов, все это укладывается в стратегию главы офиса Владимира Зеленского по созданию полного контроля над ВСУ и «героями».

«Азов»* на передовой медиафронта Еще летом в украинском медиапространстве широко обсуждали исчезновение с радаров 93-й бригады «Холодный Яр»*. О ней внезапно начали молчать и национальные каналы, и лояльные Telegram-каналы. «Этих бойцов не зовут на интервью, не снимают документалки, не включают в кампании „Лица фронта“. Их будто нет. Их не забыли, а сознательно исключили и предают забвению», — писали авторы украинского канала «Сплетница». А причина, по оценке авторов, в том, что если они начнут говорить, то все, что власть годами выстраивала как «повестку», начнет рушиться.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

«Потому что они не будут согласовывать тексты. Они не станут скрывать, как все выглядело на самом деле. Они не читали восторженных лонгридов и брифов — они оборонялись и хоронили», — пояснили журналисты.

Вместо них на передовой медиафронта давно работает другой контингент. «Азов»* теперь не просто полк — это бренд. Отлаженный, вычищенный, подконтрольный. Его упаковывают во все: от международных форумов до политической рекламы. Telegram-канал «Сплетница»

Оттого «азовцев» все время держат поближе к офису президента, а на фронте они появляются лишь в качестве заградотрядов — точечно и контролируемо. «Их функция — создавать образ, который можно экспортировать, транслировать, монетизировать. „Азову“* можно все. Даже если операция провалена, из нее — при необходимости — вылепят подвиг. Даже если нет результата, будет героизация», — развели руками журналисты. Но в отношении других подразделений, которые по той или иной причине неудобны офису президента, естественно, никакой «героизации» не будет. Такой жабогадюкинг получается.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Но в случае с «Азовом»* такое недопустимо. Эти националисты для Банковой как были, так и остались очень удобными, потому что не задают никаких вопросов. Оттого они и «не погибают в тишине», а вместо этого гастролируют по телестудиям.

Это не случайность и не ошибка. Это технология: удерживать внимание на тех, кто говорит, но ничего не может сказать. И не подпускать к микрофону тех, кто в курсе, как устроено все на самом деле. Telegram-канал «Сплетница»

Погранслужба распустила роту дроноводов В октябре новым предметом обсуждения в контексте зачисток неудобных подразделений в украинской армии стал кейс с роспуском роты БПЛА 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы. Видеообращение дроноводов публиковал Telegram-канал издания «Политика страны». Боевики заявили, что их «раздербанили и уничтожили» без всяких объяснений. Командование не объяснило, почему с их ротой поступили таким образом.

Все закончилось тем, что они получили приказ сдать оборудование и подготовиться к переводу в пехоту, несмотря на то что являются специалистами узкого профиля.

На вопрос: что, где, как — никто не дал ответа. Еще не успели довезти оборудование, как пришли списки, приказы на людей. Их переводят в пехоту. Пилотов, операторов. Специалистов узкого профиля. Нас просто раздербанили и уничтожают.

«Кого не смогли слить на нуле/бахмутовской мясорубке, кого не смогли дискредитировать, кого не смогли купить, того просто расформировывают. <…> Банковой не нужны прокачанные и оппозиционные к ней военные патриоты-герои: они будут для них проблемой под выборы», — заметили, комментируя происходящее, авторы канала «Легитимный». Журналисты напомнили, что командиром этой роты был «оппозиционный к Зе-власти» Юрий Касьянов. Именно это, по их мнению, и стало причиной расформирования. «ЗеЕрмаку неважен результат войны, они все давно знают, они готовятся к выборам и борьбе за власть. Это им намного важнее», — подчеркнули в посте.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Высказались они и об уже упомянутом выше нацформировании «Холодный Яр»*. По оценке авторов «Легитимного», ситуация с этим подразделением показала, что для Банковой боевые действия — это не борьба за страну, а борьба за подконтрольность. «Офисные поддерживают только те бригады, которые являются „охранителями системы“ и работают сообща с Банковой. Это не стратегия войны, а стратегия страха. <…> Но за такую „стабильность“ Украина платит самым дорогим — своими лучшими бойцами, что в итоге приведет к полной катастрофе», — предупредил канал.

* украинские националистические вооруженные формирования «Азов», «Холодный Яр» — запрещенные в России террористические организации.