Российские флаги уже появляются на улицах Купянска — города, который нам пришлось оставить в 2022-м. Но мы всегда знали, что вернем его. На этот раз войска пришли сюда, чтобы остаться, демонстрируя силу и невероятную смекалку. Операция развивается стремительно и умно. Подробности — в материале 360.ru.

Битва за Купянск Сам противник подтверждает: Вооруженные силы России вошли в Купянск. Линия фронта остается условной — опыт штурмов крупных городов, таких как Авдеевка, Новогродовка и Селидово, показывает: как только мы нейтрализуем украинские дроны в многоэтажной застройке, продвижение пойдет стремительно. Это уже второй бой за Купянск. В сентябре 2022 года, когда ВСУ наступали по всему фронту вдоль реки Оскол, армии России пришлось оставить город. Но теперь мы вернулись — и это важный момент. Ранее в Сети появилось видео с тем, как российские штурмовики используют газовые коммуникации для проникновения в город и снабжения войск. Бойцы задействовали подземные газовые артерии, чтобы незаметно выйти в тыл врага на Харьковском направлении. От Лимана Первого до Радьковки организовали целую подземную трассу. Внутри коридора передвигались на тележках и электросамокатах, преодолевая путь за четверо суток. Там же оборудовали места для отдыха и ночлега — все продумали до мелочей.

Фото: РИА «Новости»

Украинские паблики и СМИ уже ноют, что российские группы «без серьезных потерь добирались до Радьковки, а затем перемещались на юг через контролируемый лес, рассредоточивались в Купянске и доходили до железной дороги». Это показывает, насколько грамотно спланировали операцию. Сейчас на севере Купянска российские бойцы малыми группами вклиниваются в городскую застройку, действуя при поддержке FPV-дронов. Работа идет четко, и, несмотря на все трудности, чувствуется, что инициатива на нашей стороне.

Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Вернуть воду в Донецк Ветеран войны в Донбассе, военный волонтер Александр Матюшин рассказал 360.ru, что некоторые разведывательные группы уже доходят практически до центра города. Противник отчаянно огрызается, в первую очередь пытаясь нанести удары по нашим коммуникациям с помощью беспилотников, особенно в городской застройке. «Работа с дронами несколько сложнее — видеосигнал может потеряться, также есть риск запутаться в городе. Поэтому в первую очередь противник выводит свои дроны в поле и атакует наши коммуникации. В то же время, по возможности, он работает и непосредственно в городе, нанося удары по проспектам, улицам и дорогам. Несмотря на сопротивление противника, российские бойцы продолжают продвигаться вперед», — объяснил Матюшин. Если смотреть шире, то практически по всему фронту наступление России идет в сторону Красного Лимана, то есть в направлениях Славянска, Краматорска, Дружковки и других городов агломерации, добавил военный волонтер. Все это приближает к освобождению этого района и, конечно, прежде всего, к возвращению воды в Донбасс, который стоит на грани гуманитарной катастрофы: водоснабжение ограничено, идет раз в трое суток, из-за подрыва украинцами канала почти разрушена вся водонапорная система. Она находится не в самом Славянске или в Краматорске, как говорят, а чуть севернее — в районе Красного Лимана.

После падения Купянска неизбежным станет падение Изюма, а за ним — и Красного Лимана. Все это приведет к полному освобождению наших земель от украинской оккупации, а Купянск сыграет важную роль в достижении этой цели. Александр Матюшин

Значение Купянска Купянск — один из самых важных городов, за который сейчас идут активные боевые действия. Его освобождение открывает для России серьезные возможности: это стратегическая точка, которая позволяет закрепиться и двигаться дальше. Поэтому Киев уделяет большое значение обороне города. Но мы видим, что российские силы применяют нестандартные методы, в том числе подземные ходы. Они позволяют проникнуть штурмовым подразделениям незамеченными в группы обороны противника, что дает возможность накопить силы и организовать продвижение в город с тыла линии боевого соприкосновения ВСУ. Об этом 360.ru рассказал военкор, участник СВО Евгений Линин. — Какие еще направления сейчас в центре внимания и как развиваются события? — Особое значение сейчас имеет Покровское направление, где идут бои за Покровск. Также накапливаются силы в группировке Днепр на Херсонском направлении. Продолжаются активные бои под Сумами. Остальные направления — в основном обманки, хотя требуют больших человеческих и технических ресурсов. ВСУ все еще распределяют свои силы, и у них остаются значительные трудности.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

— Какие ключевые проблемы сейчас испытывает украинская армия? — Самое главное — у них не хватает сил. Оборона остается рыхлой. Единственное, что сейчас удерживает линию фронта, — огромное количество дронов, которыми работают украинские операторы. Но дроны — это люди, им необходимы отдых, ротация и восстановление. Без этого их возможности быстро сокращаются. — Как работает авиация? — Фронтовая авиация показывает очень хорошую эффективность. Она буквально разбивает все, что вызывает подозрение на нахождение там групп операторов БПЛА. Удары наносятся сразу же, как только обнаруживают потенциальные цели. Мощные авиабомбы, применяемые для уничтожения операторов БПЛА, не позволяют противнику сохранять живую силу без серьезных потерь.

Фото: Операторы беспилотников группы «Москва» разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии / РИА «Новости»

— Какие изменения произошли в структуре украинской армии? — Сейчас идет переход на корпусную систему, но она пока не дает существенных преимуществ по сравнению с бригадной системой, которая была в основе армии до 2024 года. — Что можно сказать о перспективах боя за Купянск? — Бои за него продолжатся, поскольку этот город остается одним из ключевых направлений. Освобождение Купянска — тактический успех для нас и серьезное поражение для ВСУ. Вся харьковская группировка и инфраструктура обороны начинают разрушаться. Они цепляются за реку Оскол и используют сам город как естественный укрепрайон, но теряют его. Это негативно сказывается не только на боеспособности, но и на морально-боевых качествах сил противника.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

— Какова сейчас общая ситуация по линии фронта? — Российские силы продолжают наступление на многих участках линии соприкосновения. Можно сказать, что у ВСУ истощены резервы — резервных сил у них практически нет. В целом конфликт в активной стадии, ситуация пока продолжает складываться в нашу пользу.