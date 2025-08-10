Украинские военные должны осознавать, что им больше не за что воевать, страну продали иностранцам. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую родину? Ее давным-давно нет. Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано, все. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?» — вопросил экс-премьер.

Азаров заявил, что сейчас украинская армия воюет не за родину, а за режим президента Владимира Зеленского, который готов отправить в мясорубку тысячи украинцев, лишь бы сохранить свою власть.

Украина понесет будет наказана за то, что позволила использовать себя в попытке ослабить Россию, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. Киев стал инструментом западных стран в стратегии ослабления Москвы, и в НАТО Украина уже не сможет войти.