Европа делит €90 млрд для Украины: что достанется ВСУ в 2026 году?

На Западе спорят о закупке оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро. Пока союзники киевского режима решают, на что тратить деньги, Россия методично уничтожает в том числе и места производства боеприпасов. Какое вооружение будет у ВСУ в 2026 году и смогут ли европейцы компенсировать его нехватку, разбирался 360.ru.

О чем спорит Европа в вопросе поставок оружия ВСУ О наметившемся расколе насчет оружия США для Украины сообщило издание Politico. Германия и Нидерланды выступили за то, чтобы пустить часть суммы на покупку американских вооружений, Франция призвала отдать приоритет европейским производителям. План реализации пакета помощи на 90 миллиардов евро Еврокомиссия должна представить 14 января. Большинство союзников Украины полагают, что Киеву нужно предоставить большую свободу действий для решения, какое именно оружие предоставят по схеме. Французы призывают отдать контракты компаниям из ЕС, их позицию поддержали Греция и Кипр.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В материале указали, что Украина также остро нуждается в оборудовании, производимом в третьих странах. Речь в том числе идет об американских комплексах ПВО, ракетах-перехватчиках, вооружениях, запасных частях для F-16 и ударных системах дальнего действия. Нидерланды предложили зарезервировать минимум 15 миллиардов евро из суммы на закупку оружия, которое европейские предприятия оперативно поставить не смогут.

«Оборонный комплекс ЕС сейчас либо не в состоянии производить аналогичные системы, либо не может делать это в требуемые сроки», — указали в письме, которое власти королевства направили в европейские столицы. Позиция Франции дипломатов разочаровала. Они отметили, что дело не в бизнесе, а в поддержке Украины. И если страна попытается наложить вето на окончательный план поддержки киевского режима, то его можно обойти: для одобрения нужно простое большинство голосов членов ЕС.

Фото: Sgt. Cesar Salazar Jr./Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

О чем говорят налеты украинских БПЛА Военный волонтер и эксперт Алексей Живов на стриме 360.ru отметил, что нехватка поставок у любой армии совершенно точно отразится на линии фронта. В зоне спецоперации пока таковых признаков нет, а значит, отсутствует и острый дефицит, способный привести к каким-либо последствиям. По его словам, 80% потерь на СВО с обеих сторон — от беспилотников. Украина закупает дроны в Китае и дособирает на своей территории распределенным образом.

Буквально каждая семья может взять себе комплект для сборки дронов и впоследствии передать ВСУ. Сделано все через специальную цифровую систему. <…> Поэтому рассчитывать на то, что в Киеве закончатся БПЛА, я бы не стал.

Минобороны, добавил Живов, ежедневно отчитывается об уничтожении летевших в сторону России беспилотников. Если их количество в сводках уменьшится, то это будет означать ликвидацию производств и отсутствие БПЛА для запуска. «Так что практика жизни покажет, насколько успешны были все наши удары в последние дни», — сказал военный эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что Украине передают союзники В ВСУ в основном используют 155-й калибр, напомнил Живов. Такое вооружение — артиллерийское, высокоточное и дальнобойное — поставляют страны НАТО. И здесь тоже пока дефицит не виден. «Очевидным фактором, который укажет на то, что у [Украины] дефицит дронов, дальнобойных, тактических или артиллерийских выстрелов для систем, будет провал участков фронта, когда нечем будет эту линию оборонять. Пока в основном ВСУ обороняют ее тактическими дронами», — пояснил Живов. БПЛА, подчеркнул он, киевскому режиму в основном поставляют европейские страны, США — отчасти, в рамках пакетов помощи, выделенных еще при Джо Байдене, передают некоторые виды вооружений через Польшу, в том числе боевые машины пехоты. Украину снабжают все союзники.

Что-то закупают до сих пор в Турции, что-то поставляют Соединенные Штаты. Но львиную долю либо производят на территории самой Украины, либо везут через ЕС.

Сейчас поляки, обратил внимание собеседник 360.ru, стали в экстренном порядке обсуждать перенос украинских производств на свою землю: видимо, сказались ощутимые удары по объектам ВПК Украины.

Фото: Cristian Cristel/XinHua / www.globallookpress.com

Живов добавил, что стратегической авиации ВСУ давно лишились, а переданные F-16 применяют с крайней осторожностью для выполнения определенных тактических задач и, возможно, запуска ракет. «Используют поодиночке, <…> и потихонечку начинают их терять. Где-то — от аварий, где-то — от прилетов по аэродромам. Недавно была информация, что операторы С-300 сбили один F-16», — рассказал военный волонтер. Разрекламированную Украиной крылатую ракету «Фламинго» он назвал не секретной разработкой, а историей британцев, «распиленной вместе с Владимиром Зеленским».

Сама по себе это эрзац-ракета. <…> Практически аналогичную сконструировали британцы. Насколько я знаю, в основном эти ракеты целей не достигают, их спокойно сбивают наши системы ПВО.

К действительно опасному оружию, которым обладает Украина, Живов причислил противокорабельную ракету «Нептун» на американской электронике. Он также напомнил об аналоге «Искандер-М» — комплектующие к таким ракетам, по словам эксперта, производили в Шостке и Павлограде. «Благодаря совместной операции ФСБ и Минобороны эти производства уничтожили и добивали несколько раз. Сейчас, скорее всего, компетентных площадок для производства дальнобойных ракет — реально опасных — у Украины нет. А если ВСУ что-то и накопили, то это единичные экземпляры», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины

Каким будет снабжение Украины оружием в 2026 году Живов напрямую связал вопросы военных поставок киевскому режиму с актуальной политической ситуацией и предположил, что в ближайшее время России могут попытаться навязать некое невыгодное мирное соглашение. «Предложат в ультимативном виде некий мирный договор, который будет не очень выгоден для нас, но согласован с Трампом, ЕС и Зеленским. В случае, если мы от него откажемся, наверное, будет новый виток эскалации. И Европа усилит поставки», — допустил военный волонтер. Он подчеркнул, что всей номенклатуры вооружений, которые нужны Украине, у ЕС нет. Но в Европе — Германии, Франции, других странах — в военное производство вложили очень большие деньги. «Оно растет, открываются новые заводы. Совсем без оружия [ВСУ] не оставят. Но, тем не менее, в 2026 году, думаю, что наша армия начнет освобождать более крупные участки земли. Не столь потому, что у противника снижается количество боеприпасов, сколь потому, что постепенно растут возможности нашей армии — ВКС, авиации, пехоты, фронт насыщается дронами собственного производства», — предположил собеседник 360.ru. За счет этого, по его словам, Россия преуспеет. А при провале поставок западных вооружений есть шанс достичь целей и задач СВО в 2026 году.