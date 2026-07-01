«Железный дикобраз» вместо мира. Пойдет ли Залужный в президенты Украины
Политолог Фельдман: при Залужном политика Украины в адрес России не изменится
Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный объявил, что пойдет на выборы президента Украины, если они состоятся осенью. Кто стоит за его кандидатурой и чего ждать от него России, рассказал 360.ru профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
Кто поддерживает Залужного
По словам политолога, генерала поддерживают две стороны: экс-президент Петр Порошенко и представители Великобритании.
Порошенко рассчитывает стать при Залужном серым кардиналом и разгоняет слухи через подконтрольные СМИ, поскольку понимает, что у него самого шансов переизбраться нет, добавил Фельдман. По его словам, с этой же целью бизнесмен и лидер «Европейской солидарности» держит при себе и другую потенциальную кандидатуру — боксера Александра Усика.
Британцы же хотят полностью сосредоточить управление страной в своих руках. Их отношения с нынешним послом сложились еще до назначения на дипломатический пост, заявил собеседник 360.ru. Таким образом, пространство для внешнеполитических маневров Украины значительно сузится.
От перемены президентов политика не изменится
Однако все это пока остается только слухами, судьба президентских выборов по-прежнему неизвестна, подчеркнул Фельдман.
«В одном можно быть полностью уверенным: Украина не станет более расположенной к сотрудничеству с Россией и нормализации отношений. Залужный будет продвигаться как политик-ястреб. Даже если он и будет говорить о необходимости перемирия, то исключительно ради того, чтобы Украина превратилась в железного дикобраза, готового в любой момент к новому конфликту», — подытожил ученый.
Ранее бывший лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь», председатель совета международного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что западные страны уже запустили механизм скорой замены нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Главным кандидатом может стать как раз Залужный.
По словам политика, даже официальные социологические исследования показывают, что все больше украинцев готовы к выводу войск из Донбасса ради окончания боевых действий. Рейтинг же самого Зеленского неуклонно падает, и он боится выборов, потому что гарантированно проиграет на них.