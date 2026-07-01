«Железный дикобраз» вместо мира. Пойдет ли Залужный в президенты Украины

Политолог Фельдман: при Залужном политика Украины в адрес России не изменится

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный объявил, что пойдет на выборы президента Украины, если они состоятся осенью. Кто стоит за его кандидатурой и чего ждать от него России, рассказал 360.ru профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Кто поддерживает Залужного

По словам политолога, генерала поддерживают две стороны: экс-президент Петр Порошенко и представители Великобритании.

Порошенко рассчитывает стать при Залужном серым кардиналом и разгоняет слухи через подконтрольные СМИ, поскольку понимает, что у него самого шансов переизбраться нет, добавил Фельдман. По его словам, с этой же целью бизнесмен и лидер «Европейской солидарности» держит при себе и другую потенциальную кандидатуру — боксера Александра Усика.

Британцы же хотят полностью сосредоточить управление страной в своих руках. Их отношения с нынешним послом сложились еще до назначения на дипломатический пост, заявил собеседник 360.ru. Таким образом, пространство для внешнеполитических маневров Украины значительно сузится.