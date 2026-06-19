Коллективный Запад уже запустил кампанию по скорой замене Владимира Зеленского. Об этом написал в своей колонке для «Вестей» председатель совета международного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, даже официальные социологические исследования показывают, что все больше украинцев готовы к выводу войск из Донбасса ради окончания боевых действий. Кроме того, рейтинг Зеленского неуклонно падает, и он боится провести выборы, поскольку знает, что ни при каких условиях не победит на них.

Медведчук ссылается на сообщения в западных СМИ, согласно которым уже до конца года кресло президента Украины может занять бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

«Что это значит? Это значит, что политический механизм замены Зеленского запущен и остановить его невозможно», — подчеркнул бывший украинский политик.

Ранее в интернет попали кадры с саммита G7, как президент США Дональд Трамп демонстративно не пожал Зеленскому руку.