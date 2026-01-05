Перестановка кроватей в борделе. Зеленский в истерике отправил Малюка в отставку: как это спасло Сырского?
В рамках «перестановки кроватей в борделе» президент Украины Владимир Зеленский решился на увольнение главы СБУ Василия Малюка. Его место временно занял начальник Центра спецопераций «А» СБУ Евгений Хмара. Что стоит за кадровыми переменами — в материале 360.ru.
Увольнение Малюка
Нынешний главком ВСУ генерал Александр Сырский может выдохнуть: сохранение поста за ним обеспечил уходом в отставку нынешний глава СБУ — террорист и человек с внешностью бультерьера.
При нем украинские спецслужбы вышли далеко за рамки контрразведывательных операций, сосредоточившись на террористических актах в России.
Источники на Украине заверяют, что Зеленский додавил Малюка, пригрозив увольнением по президентскому решению. И глава СБУ якобы согласился на отставку по собственному желанию. Ни выступления так называемой оппозиции, ни публичные призывы «не менять коня на переправе» не помогли Малюку.
Террористы на страже
В защиту главы СБУ выступили украинские террористы в погонах — Билецкий, Прокопенко, Мадяр и скрывшийся от мобилизации Ярош. Но самым неприятным для Зеленского стало выступление командующего Объединенных сил ВСУ генерала Драпатого, которого президент Украины рассматривал в качестве замены Сырского.
«Малюк* — именно там, где должен быть: СБУ под его руководством оказывает ощутимое влияние на устойчивость нашей обороны. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу. Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку* и его команде», — заявил Драпатый.
Его слова разозлили Зеленского, и тот забился в истерике. Он заявил, что уважает чужое мнение, но кадровые решения будет принимать сам.
Отставка Малюка стала совместным решением Зеленского и экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Отказавшись от задержания и ареста главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, глава СБУ показал, что личная преданность главе государства не входит в список его моральных ценностей.
На посту главы СБУ Малюка заменит Евгений Хмара.
«Начальнику Центра специальных операций „А“ Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины», — следует из указа на сайте Офиса Зеленского.
Однако депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что заявление Малюка об отставке еще должен рассмотреть парламент. Лишь после этого Зеленский представит кандидатуру нового главы СБУ.