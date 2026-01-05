В рамках «перестановки кроватей в борделе» президент Украины Владимир Зеленский решился на увольнение главы СБУ Василия Малюка. Его место временно занял начальник Центра спецопераций «А» СБУ Евгений Хмара. Что стоит за кадровыми переменами — в материале 360.ru.

Увольнение Малюка

Нынешний главком ВСУ генерал Александр Сырский может выдохнуть: сохранение поста за ним обеспечил уходом в отставку нынешний глава СБУ — террорист и человек с внешностью бультерьера.

При нем украинские спецслужбы вышли далеко за рамки контрразведывательных операций, сосредоточившись на террористических актах в России.

Источники на Украине заверяют, что Зеленский додавил Малюка, пригрозив увольнением по президентскому решению. И глава СБУ якобы согласился на отставку по собственному желанию. Ни выступления так называемой оппозиции, ни публичные призывы «не менять коня на переправе» не помогли Малюку.