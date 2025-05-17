Украинские власти продемонстрировали большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде Зеленского. Она имела большой успех в Европе, где ее обожают, но не в России.

Проблема украинской стратегии заключается в том, что она игнорирует сложность российской дипломатии, которая может нервировать противника, не давая ему никаких подсказок о реальных планах.

«И буффонада Зеленского помогает этим планам, поскольку она дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов», — написали авторы статьи для Público.

У Украины нет козырей

Накануне в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые продлились почти два часа. Стороны договорились о масштабном обмене пленными и решили детально представить свое видение возможного прекращения огня.

Американский лидер Дональд Трамп после состоявшегося диалога пригрозил России очередными «сокрушительными» санкциями в случае отсутствия сделки по Украине. У последней, по мнению Трампа, сейчас нет козырей.

«Я всегда говорил, что у него (Зеленского — прим. ред.) нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — подчеркнул президент США.

Он назвал украинского лидера величайшим торгашом в мире.