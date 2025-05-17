Вспомнил клоунское прошлое. Зеленский устроил цирк в Стамбуле и жестоко просчитался
Украинские власти продемонстрировали большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде Зеленского. Она имела большой успех в Европе, где ее обожают, но не в России.
Проблема украинской стратегии заключается в том, что она игнорирует сложность российской дипломатии, которая может нервировать противника, не давая ему никаких подсказок о реальных планах.
«И буффонада Зеленского помогает этим планам, поскольку она дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов», — написали авторы статьи для Público.
У Украины нет козырей
Накануне в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые продлились почти два часа. Стороны договорились о масштабном обмене пленными и решили детально представить свое видение возможного прекращения огня.
Американский лидер Дональд Трамп после состоявшегося диалога пригрозил России очередными «сокрушительными» санкциями в случае отсутствия сделки по Украине. У последней, по мнению Трампа, сейчас нет козырей.
«Я всегда говорил, что у него (Зеленского — прим. ред.) нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — подчеркнул президент США.
Он назвал украинского лидера величайшим торгашом в мире.
Паника в офисе Зеленского
В офисе Зеленского началась паника из-за переговоров с Россией. Сейчас у России есть четкая цель: увеличить свое преимущество на поле боя, прежде чем вести переговоры о перемирии.
Театральные постановки Зеленского помогают этим планам, так как они дают российской стороне бесценное время, необходимое для закрепления своих достижений.
«Военная машина Кремля хочет нанести Украине окончательный удар, и это лето может стать подходящим моментом», — подчеркнули авторы материала.
На Украине же боятся лишиться всего, что отстаивалось все три года.
«В Киеве опасаются, что все, что отстаивалось в течение трех лет войны, может быть потеряно в один миг», — пишет Spiegel.
Время поджимает
У Зеленского не осталось времени, Россия показала преимущество на переговорах, а Трамп вовсе мало интересуется конфликтом, сообщило издание Berliner Zeitung. Европа не в состоянии проявить дипломатическую инициативу. Ей остается только ждать, пока Россия и США сблизятся.
«Но это также означает, что условия мира будут более жесткими», — считает автор статьи.