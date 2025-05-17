Трамп назвал Зеленского величайшим торгашом в мире

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского за быструю трату денег, выделенных Белым домом. В интервью телеканалу Fox News он признался, что ненавидит смотреть, как «улетают» чеки по 60 миллиардов долларов.

Глава государства рассказал, что за четыре дня заработал в 12 раз больше той суммы, которую США потратили на Украину. Несмотря на это, его сильно раздражает, как быстро Зеленский тратит американские деньги.

«Он отличный торгаш, намного лучше меня. <… > Мы выдаем чеки, а они куда-то улетучиваются, где они?» — отметил американский президент.

По его словам, Зеленский каждый раз уезжает из США, получив миллиарды долларов.

Ранее Трамп высказался об итогах переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Глава государства выразил мнение, что у Зеленского нет козырей.