Для Владимира Зеленского возможная встреча с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могла бы стать признанием его лидерства. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Зачем зеленая тля ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счет авторитета присутствующих.

Но есть и иные, сопутствующие задачи. Например, попытка отсрочить выборы. Он хочет показать всему миру, что если «старшие опасные дяди» с ним общаются, то, значит, они признают и его полномочия. Хотя президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года.

Вторая причина — дать сигнал своим националистическим элитам, что пока не стоит менять планы. Также Зеленский рассчитывает получить возможность и дальше расхищать военный бюджет. Известно, что у него есть не только враги, но и покровители.

«Хорошо известен ее симбиоз с муравьями (макроны, мерцы, стармеры и иные перепончатокрылые). Они защищают („пасут“) тлю, получая от нее взамен падь — выделения, содержащие кокаин», — написал Медведев.

Зампред Совбеза считает, что Зеленский хочет провести прямые переговоры с президентами США и России еще и для того, чтобы закрепить мысль о том, что даже небольшие игроки могут подписывать важные документы по итогам военных событий. Таким образом, они становятся неприкосновенными в будущем.