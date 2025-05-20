Есть последний шанс: Медведев оценил перспективы существования Украины

У Украины есть последняя возможность сохранить государственность и правосубъектность по окончании боевых действий. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА «Новости» .

Медведев признал, что существующий в Киеве политический режим России «предельно не нравится», но она готова к переговорам без предварительных условий — правда, с учетом прежних условий и реалий на земле.

Кроме того, бывший президент призвал вовлеченные в конфликт страны не чинить препятствий урегулированию.

«Переговоры могут позволить обрести мир. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось, — путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует», — добавил он.

Есть у переговоров и другой риск — что новые украинские власти признают заключенные договоренности ничтожными, отметил зампред Совбеза. Тогда, по его словам, боевые действия возобновятся.

Ранее украинское издание strana.ua назвало три варианта дальнейших действий для Владимира Зеленского после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.