Запустил Евромайдан и восхвалял Гитлера. Главного русофоба Украины Парубия убили во Львове

Действующий депутат и бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий погиб от рук киллера во Львове в субботу, 30 августа. Политик был известен националистическими взглядами, непримиримой русофобией и неуживчивым характером даже среди собственных сторонников. Всю информацию о его жизни, политической карьере и убийстве собрал 360.ru.

Нацизм со студенческой скамьи

Уроженец города Червонограда, Парубий еще во время учебы на историческом факультете Львовского университета в 1988 году создал молодежную организацию «Спадщина» («Наследие»), продвигавшую националистические взгляды. Участники объединения устраивали несанкционированные антисоветские митинги и восстанавливали могилы боевиков УПА*. В 1990 году он выдвинул свою кандидатуру в местный областной совет. Его главным конкурентом был член КПСС, чьи листовки сторонники Парубия сдирали со стен и вешали свои. За день до проведения выборов националистического кандидата арестовали. «О том, что я стал депутатом областного совета, узнал в камере, в клетке райотдела», — вспоминал Парубий. Спустя год вместе с политиком Олегом Тягнибоком он основал ультраправую Социал-национальную партию Украины (СНПУ). Минюст страны отказывал создателям в регистрации объединения на протяжении пяти лет из-за радикальности и антироссийской программы. Политики не отступили и в итоге добились своего через суд.

Фото: РИА «Новости»

Парубий возглавил молодежное крыло СНПУ, получившее название «Патриот Украины», куда также входил будущий основатель «Азова»** Андрей Билецкий***. Наблюдатели назвали объединение парамилитарным образованием за регулярные военные сборы. Накопленный там опыт пригодился политику во время «оранжевой революции» и Евромайдана. В 2002 году Парубий снова пошел во власть и стал заместителем председателя Львовского областного совета. Тогда же СНПУ изменила название на «Свобода», но сохранила националистическую направленность. Во время «оранжевой революции» Парубий приехал в Киев, где был комендантом «Украинского дома» — штаба сторонников кандидата в президенты Виктора Ющенко. После его победы политик вместе со сторонниками вышел из политического совета «Свободы» в знак протеста из-за смягчения взглядов с сооснователем. Создать новую правую партию у Парубия не получилось, он вступил в президентское политическое объединение «Наша Украина — Народная самооборона» и в 2007 году впервые избрался в Раду.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы в политике

Во время первого срока в парламенте особой политической активностью Парубий не отличался. Исключением стала только драка в прямом эфире с ультраправым политиком Олегом Ляшко, который предложил президенту Ющенко подискутировать на публике. В 2010 году, протестуя против подписания соглашения с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму, Парубий поджег в зале Верховной рады дымовую шашку, заявив о продаже полуострова.

Зачинщик Евромайдана

Он стал первым, кто устроил протестную акцию в Киеве после заявления властей о приостановке действия соглашения с Евросоюзом. Тогда Парубий собрал около 70 сторонников около «Украинского дома», где появился первый палаточный городок, который после разрастется до Крещатика. В начале декабря 2013 года националист при поддержке участников все еще действовавшей «Спадщины» сформировал первые бригады «сотников», которые станут основой «Самообороны Майдана».

Интересно Именно эти «сотники» спровоцировали первые столкновения с украинскими силовиками. Как отмечал занимавший тогда пост главы СБУ Александр Якименко, стрельбу по протестующим вели из здания филармонии, которое контролировал Парубий, ставший к тому времени комендантом Майдана. Именно эти «сотники» спровоцировали первые столкновения с украинскими силовиками. Как отмечал занимавший тогда пост главы СБУ Александр Якименко, стрельбу по протестующим вели из здания филармонии, которое контролировал Парубий, ставший к тому времени комендантом Майдана.

Несмотря на значимую роль, в переговорах с властями, на которые пошли оппозиционные политики, Парубий не участвовал. Его считали достаточно маргинальным и всерьез не воспринимали.

Политическая карьера после государственного переворота

После насильственной смены власти на Украине Парубий стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Именно он инициировал переход ультраправых боевиков с Майдана в состав Национальной гвардии, а после — в ВСУ. Подконтрольных боевиков Парубий использовал в рамках запущенной им карательной операции в Донбассе. Сам выезжал на передовую для противостояния луганским ополченцам, но успеха не добился.

Фото: РИА «Новости»

В апреле 2014 года Парубий отправился в Одессу для поддержки «украинских патриотов», которые устроили массовое сожжение людей в Доме профсоюзов. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возложил вину за погибших на Парубия, сравнив его с хатынским карателем Васюрой. Парубий покинул пост секретаря СНБУ после подписания президентом Украины Петром Порошенко первых Минских соглашений. Радикальный политик выступал за решение вопроса силовым путем с ликвидацией всего русскоязычного населения. Он снова вернулся в Раду уже с собственной партией «Народный фронт», получив кресло первого вице-спикера. После избрания Парубий пережил первое покушение. Около гостиницы, где жил националист, в него бросили гранату. С победившим на президентских выборах Владимиром Зеленским Парубий общего языка не нашел и блокировал большую часть инициатив, который вносил новый лидер страны. Зеленский жаловался, что ждет нового состава парламента, так как действующий просто не дает ему работать. Среди других скандалов Парубия — причастность к созданию раскольнической Православной церкви Украины, а также заявление, что «Гитлер был самым большим демократом». Неудивительно, что настолько радикальный человек нажил себе немало врагов.

Фото: РИА «Новости»

Убийство Андрея Парубия

Бывший спикер Верховной рады скончался от огнестрельных ранений после нападения киллера во Франковском районе Львова. Руководитель местной администрации Максим Козицкий сообщил, что он умер еще до приезда медиков. По предварительным данным, киллер напал на политика со спины. Одетый в костюм курьера и мотоциклетный шлем, он достал из сумки пистолет и выстрелил не менее восьми раз. Члены партии «Европейская солидарность», в которой состоял Парубий, на условиях анонимности в комментарии изданию «Страна.ua» заявили, что рассматривают две версии убийства: месть за участие в Евромайдане или ликвидацию вероятного конкурента в преддверии политических потрясений. Источники издания отметили, что Парубий и исполнявший обязанности президента Украины Константин Турчинов в последнее время отделились от основного костяка партии и держались особняком. После убийства депутата во Львове ввели операцию «Сирена». Мэр города Андрей Садовой объявил о досмотре всех автомобилей и массовой проверке документов.

Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Ликвидация палача

На руках ликвидированного во Львове Андрея Парубия кровь тысяч убитых людей в Киеве, Одессе и Донбассе. Об этом в комментарии ТАСС заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. «Он был упоротым националистом и русофобом еще во времена Советского Союза, активным участником первого и второго Майданов, где выступал организатором и координатором силовых подразделений», — заявил собеседник агентства. Прозоров подчеркнул, что именно Парубий приложил свою руку к потере Украиной своей государственности во время переворота в 2014 году. Бывший силовик добавил, что ничего, кроме радости, ликвидация организатора бойни в Доме профсоюзов в Одессе и создателя заливших Донбасс кровью добровольческих отрядов у него не вызывает. «Земля ему стекловатой», — добавил Прозоров. О махровой русофобии Парубия вспомнил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Он заметил, что, кроме преступлений против мирного населения, депутат стал автором законопроекта о запрете русского языка и прекращении вещания российских телеканалов. За ликвидацией Парубия стоят известные украинские политики, предположил депутат Госдумы Евгений Попов.

Фото: РИА «Новости»

«Его убрали Порошенко и Ярош. Этот нацик слишком много знал. Расстрелы на майдане, хищения на войне, продажа мест в Раде. Жаль, не дожил до суда», — добавил он. Парубий достиг высот в украинской политике за счет своих националистических взглядов и ненависти к России. Ни умом, ни талантом, ни харизмой он не обладал. Такую оценку дал нардепу военный корреспондент Александр Коц.

Это был один из самых отвратительных персонажей украинской политики. Который в нормальной стране не пробился бы выше какого-нибудь старшего помощника младшего ассистента. Но в Незалежной был и главой СНБО, и депутатом Верховной рады. Александр Коц

Военкор подчеркнул, что из Киева уже понеслись заявления о «руке Кремля», как это было сразу после убийства Ирины Фарион. По словам журналиста, ликвидация Парубия стала естественным процессом начатой им революции. «Украинская политика эту утрату не заметит. Потеря будет совершенно безболезненная. И о Парубии забудут ровно в тот момент, когда станет ясно, что Россия тут ни при чем», — подытожил Коц. *Запрещенная в России экстремистская организация. **Запрещенная в России террористическая организация. ***Внесен в реестр террористов и экстремистов.