Сегодня 13:24 Запрет УПЦ. Почему иначе и быть не могло Публицист Белов: УПЦ — «дитя раскола», оно изначально было обречено на погибель 0 0 0 Фото: Андреевская церковь — православный храм в Киеве. Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

Украинское общество

Верховная рада

Православие

Запреты

Религия

Украина

УПЦ

Процесс полного запрета на Украине деятельности Украинской православной церкви подошел к своему печальному финалу. Накануне Владимир Зеленский собрал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦИРО), который поддержал скандальный законопроект, назвав это актом «защиты свободы вероисповедания и духовной независимости» страны. Во как!

Узнав об этом решении, спикер Верховной рады пан Стефанчук, более известный под прозвищем Колыван (благодаря удивительной внешней схожести с отрицательным героем российского мультика про богатырей), тут же пообещал, что ВР проголосует за запрет УПЦ не позднее следующей недели. Но, как видим, они решили ускориться. И это несмотря на то, что прихожане единственной канонической православной церкви на Украине — десятки миллионов украинцев, в том числе большинство солдат ВСУ. Тем не менее местные власти, не раз доказывавшие свою решительность в борьбе со всем, что «Русью пахнет», и в этом случае пошли до конца, в чем можно было не сомневаться.

Фото: Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Можно только констатировать: робкие протесты со стороны МИД России и РПЦ — советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов назвал решение ВСЦИРО «абсолютно нелегитимным» — увы, никак не помогли УПЦ. Вопрос лишь в том, а стоило ли помогать? Что нам до судьбы религиозной организации, в мае 2022 года осудившей цели и задачи СВО и объявившей о выходе из протектората Московского патриархата, назвав себя «автокефальной»? Как видим, это предательство (давайте называть вещи своими именами) УПЦ от мести киевского режима все равно не спасло. Тот случай, когда, малодушно выбирая между войной и позором, ты в итоге получил и то, и другое.

Но могло ли быть по-другому? Лично я убежден, что нет. Рожденная в результате откровенного шантажа УПЦ — это «дитя раскола» — изначально была обречена на погибель.

Мало кто помнит, что до 1990 года никой отдельной Украинской православной церкви не существовало — был украинский экзархат РПЦ с митрополитом во главе, возглавляемый в конце 80-х небезызвестным Филаретом (в миру Михаил Денисенко). Так вот, в те годы Филарет вознамерился стать следующим патриархом Всея Руси после Пимена и начал интриговать внутри Церкви с якобы появившимся среди украинского духовенства желанием обрести автокефалию. В обмен на патриаршество он гарантировал все эти ростки раскола извести. Надо сказать, у Филарета были хорошие шансы надеть патриарший клобук, ибо после смерти Пимена именно его назначили местоблюстителем, что в большинстве случаев практически гарантирует последующее помазание на патриарший престол.

Фото: Филарет. Serg Glovny/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но в итоге патриархом Всея Руси избрали Алексея Ридигера, вошедшего в историю как Алексий II. Филарету же, в качестве отступного, даровали статус «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе РПЦ». Так в 1990 году появилась УПЦ. Но амбициозному Денисенко этого было мало. Мечта о патриаршестве не оставляла. В результате, уже после распада СССР и объявления Украиной независимости в августе 1991 года, митрополит Киевский Филарет создал «новую Церковь». По сути, это был квазирелигиозный кооператив под называнием «УПЦ Киевского патриархата», в которой Филарет сам же и стал, наконец, патриархом.

Фото: Поместный Собор Русской православной церкви в Троице-Сергиевой лавре. Слева направо: митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, председатель Совета по делам религии при Совете Министров СССР К. Харчев, Патриарх Московский и Всея Руси Пимен, митрополит Киевский и Галицкий Филарет. 1000-летие крещения Руси, 1988 год / РИА «Новости»

УПЦ МП (Московского патриархата), как с тех пор стали неофициально именовать обретший самостоятельность бывший экзархат, пошла своим путем, который т чем дальше, тем больше расходился с РПЦ. В итоге, как уже было сказано, в 2022 году, их дороги разошлись окончательно. При освобождении исторических российских территорий Московский патриархат не восстанавливает там власть раскольничьей де-факто УПЦ, а возвращает приходы в лоно матери Церкви — РПЦ.

Фото: Zoya Shu/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Убежден, что по мере продвижения наших войск в Новороссии этот процесс продолжится. Так что сегодняшнее решение о запрете УПЦ, по сути, ни на что уже не влияет. Эта организация была обречена с самого начала. И виной всему тот самый раскол. Любопытно, что если бы украинские иерархи не совершили в свое время этого предательства и остались бы экзархатом РПЦ, никакой Зеленский не смог бы их запретить — да, отжимали бы храмы, были бы гонения, но формально запретить то, что находится вне твоей юрисдикции, невозможно. Но они решили по-другому. За что теперь наступила расплата. Такая вот ирония судьбы.