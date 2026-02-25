После четвертой годовщины начала СВО говорить о цинизме киевского режима, с которым мы воюем, уже как-то и неоригинально. Все давно стало общим местом. Тем не менее Владимир Зеленский и его подручные продолжают раз за разом пробивать дно, опускаясь на такие глубины, не замечать которых просто нельзя.

Глава киевского режима на днях заявил, что готов был бы отказаться от насильственной мобилизации украинцев, если бы государства ЕС в складчину оплатили ему переход на контрактую армию.

«Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нам нужно больше? Сто процентов, потому что мы не имеем одинакового количества оружия с Россией. Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты. Но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Эту программу они пока не финансируют», — рассказал Зеленский, с улыбкой на лице уже мысленно подсчитывая барыши от такой схемы.

Сомневаться в том, что эта инициатива — не что иное, как очередной способ разворовать деньги, ничего в комплектовании ВСУ принципиально не меняя, не приходится.

Как справедливо заметил военкор Александр Коц, «нетрудно представить, какие масштабные коррупционные схематозы закрутятся-замутятся на Украине, если ей дадут денег на контрактную армию».