Торговец чужими душами. Зачем Зеленский предложил Европе оплатить переход ВСУ на контракт
После четвертой годовщины начала СВО говорить о цинизме киевского режима, с которым мы воюем, уже как-то и неоригинально. Все давно стало общим местом. Тем не менее Владимир Зеленский и его подручные продолжают раз за разом пробивать дно, опускаясь на такие глубины, не замечать которых просто нельзя.
Глава киевского режима на днях заявил, что готов был бы отказаться от насильственной мобилизации украинцев, если бы государства ЕС в складчину оплатили ему переход на контрактую армию.
«Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нам нужно больше? Сто процентов, потому что мы не имеем одинакового количества оружия с Россией. Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты. Но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Эту программу они пока не финансируют», — рассказал Зеленский, с улыбкой на лице уже мысленно подсчитывая барыши от такой схемы.
Сомневаться в том, что эта инициатива — не что иное, как очередной способ разворовать деньги, ничего в комплектовании ВСУ принципиально не меняя, не приходится.
Как справедливо заметил военкор Александр Коц, «нетрудно представить, какие масштабные коррупционные схематозы закрутятся-замутятся на Украине, если ей дадут денег на контрактную армию».
«Сколько генералов, министров, предпринимателей и мелких чиновников смогут заметно улучшить свое материальное положение за счет доверчивой Европы! Скольким „добровольцам“ отобьют почки, принуждая подписать контракт и забрать их деньги! А в безымянных лесополках как умирали отловленные по улицам мобики, так и продолжат умирать», — написал он в своем телеграм-канале.
Реальное отношение националистического режима к согражданам недавно ярко продемонстрировал командира батальона «Братство» в составе ГУР МО Украины Алексей Середюк, заявивший, что те украинцы, которые «борются против ТЦК, критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а значит, срывают мобилизацию), — враги Украины и более опасны, чем российский солдат».
По словам Середюка, интересы украинского государства (явно ложно им понимаемые) важнее интересов и жизни любого из его граждан, а потому вскоре — с учетом нарастающего кризиса украинских формирований на фронте — стоит ожидать, что «дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами ВСУ».
«Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгреб из домов всех уклонистов на пути. Конечно, провокаторы из тыла будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклонистов из дома. Но я напомню, что при успехах на определенных участках враг заберет этот скот себе в армию. И он будет воевать за Россию», — говорится в заявлении украинского военного, опубликованном на странице Киевского областного ТЦК в социальных сетях.
В этом истинная суть политики режима Зеленского. Для него люди не более чем расходный материал, пушечное мясо, призванное своей жизнью оплачивать пребывание кровавого клоуна у власти.
А что Европа, спросите вы. И здесь я снова вынужден согласиться с Александром Коцем. Ради того, чтобы затянуть конфликт, но по-прежнему оставаться вне его, европейская политическая элита «вполне может пойти на такую щедрость» и купить у Зеленского несколько сотен тысяч украинских душ.
Ведь очень удобно, когда за твои геополитические авантюры расплачивается кто-то другой.