Военная форма Путина испугала и взбесила: «Он точно знал, какой план привезли американцы»

Поздно вечером 20 ноября, пока Владимир Зеленский обсуждал «деликатные» темы на встрече со взбунтовавшейся фракцией «Слуга народа», в том числе и новый мирный план США, президент России посетил командный пункт группировки «Запад», где главе государства доложили об освобождении Купянска и безостановочном продвижении российских сил на других направлениях фронта. Это событие, естественно, не обошли вниманием украинские каналы, в частности, тот факт, что Владимир Путин был в военной форме. Почему в этом увидели знак?

«Коррупция есть везде» Встречу Зеленского со «слугами народа» организовали на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Ранее группа депутатов партии выступила за создание новой коалиции и правительства, а лидер фракции Давид Арахамия потребовал от президента уволить главу его офиса Андрея Ермака, который, как известно, также жаждет избавиться от Арахамии.

Подробности заседания, перед которым всех депутатов заставили сдать телефоны, публиковал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Арахамию и Ермака посадили в президиум, но, как шутил парламентарий, «никто друг в друга не плевал». Правда, глава фракции за время не сказал ни слова (сегодня он обещал объяснить, почему вел себя именно так), а Ермак, когда один из депутатов зачем-то спросил его о Кубе, начал говорить о диалоге с этой страной, и не более того.

Фото: РИА «Новости»

То есть в стране, которая 14 часов сидит без света, где происходит разгул коррупции, а масштабы бедности просто не укладываются в голове, на подобной встрече находятся люди, которые решают говорить именно о Кубе, возмущался Гончаренко. Про Миндичгейт, правда, тоже было. По версии Зеленского, скандал раскручивают Москва и Вашингтон, а так «коррупция — это нормально, она везде бывает». Ермака он увольнять отказался. Как и Арахамию. Высказался президент и по поводу риска распада коалиции. В вольном пересказе блогера Анатолия Шария это звучало примерно так: если она развалится, придется идти на выборы, а партия «Слуга народа» сейчас непопулярна, так что «лучше объединиться и как-то договориться между собой». Какие пункты мирного плана бесят Зеленского

Вскользь затронули на этой встрече и новый мирный план США. По информации «Легитимного», Зеленского прямо спросили, значит ли его наличие, что боевые действия скоро прекратятся, но он не ответил. А на вопрос про точные условия дал лишь размытый ответ.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

При этом источник канала отметил, что самое интересное в этом плане — это его дополнение, согласно которому после подписания документа на Украине прекращаются военное положение и мобилизация. «Эти пункты Зеленского не очень устраивают. Если он еще согласен на приостановку мобилизации, то военное положение отменять не хочет, так как выборы ему будет легче выиграть с ним», — добавил собеседник «Легитимного». И особое внимание он тут же обратил на посещение Путиным одного из командных пунктов группировки «Запад» в тот вечер. По его мнению, в этом визите была одна особенность, на которую словно бы не обратили внимание. «Путин выступал перед военными в военной форме. Обычно это значит совсем другое. Он точно знал, какой план привезли американцы Зеленскому и так далее», — заключил он.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Появление президента России в военной форме уже не первый раз воспринимают как знак. В марте, когда Путин оделся в нее на совещание в Курской области, The Washington Post расценила это как «дерзкое послание» Украине и ее западным союзникам. Тогда Путин отдал распоряжение в кратчайшие сроки разгромить силы ВСУ в регионе, что, по оценке WP, подчеркнуло его бескомпромиссный подход и убежденность в том, что Россия одерживает верх.

Путин впервые прокомментировал Миндичгейт на Украине Накануне Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где заслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска. Высоко оценив работу командного и личного состава, президент сказал и несколько слов о нынешних властях Украины, по сути, впервые дав оценку расследования НАБУ.

Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Это группа лиц, преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает ее на Украине с целью личного обогащения. Владимир Путин

«И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого. Но у нас с вами свои задачи, свои цели», — подчеркнул президент. Главной из них, продолжил Путин, является безусловное достижение целей СВО и решение задач, которые ставят Отечество и народ России. «Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата», — заключил глава государства.