Виртуальные украинцы готовы терпеть Зеленского, реальные — уже не очень
Публицист Белов: только украинцы из опросов готовы терпеть Зеленского
Киевский международной институт социологии (КМИС) опубликовал результаты очередного опроса. По его результатам выяснилось, что 63% украинцев готовы терпеть военный конфликт с Россией столько, сколько потребуется.
Большинство украинских экспертов ни минуты не сомневались, называя этот опрос проплаченным и проведенным по заказу Банковой. Ей очень надо показать западным союзникам, что на Украине еще достаточно граждан, готовых стать «последними». Тем не менее КМИС не был бы профессионалом своего дела, если бы даже в фейковом опросе не отразил реально существующие тенденции. А они таковы.
Готовых к продолжению боев стало меньше, чем в феврале 2024-го: 63% против 73%. В отличие от своих западных соотечественников терпению жителей Юга и Востока давно пришел конец: там 50% и 38% соответственно все еще поддерживают провоенную политику Владимира Зеленского.
Впрочем, как уже было сказано, если говорить об абсолютных показателях, то к реальности эти данные не имеют никакого отношения. По крайней мере, журналисты агентства Bloomberg, побывавшие на днях на Украине, сообщили: среди украинских чиновников усиливается уныние из-за того, как развивается ситуация на фронте.
«Это же настроение охватывает Украину все больше — и за начало переговоров выступают уже две трети украинцев», — сообщило СМИ.
Но, даже если совсем уйти от социологических расчетов, существует масса косвенных данных, говорящих о реальном, а не мифическом отношении украинцев к военному конфликту. Так, по словам одиозного военного эксперта по фамилии Дикий, среди 30-летних украинских мужчин наблюдается наибольшее число уклонистов и откупившихся, то есть получивших за деньги бронь от мобилизации.
Как рассказал заместитель председателя Верховного суда майор ВСУ Александр Мамалуй, Украина находится всего в шаге от введения трудовой повинности, когда вместо зарплат люди в лучшем случае будут получать пайки, деньги на сигареты и талоны на бензин.
Недавно Верховная рада приняла закон, фактически ставший аналогом печально известного сталинского закона о трех колосках. Только в этом случае речь идет о дровах, за хранение которых дома без соответствующих документов можно будет легко нарваться на огромный штраф или получить срок от пяти до семи лет. И это накануне зимы, когда о центральном отоплении большинству украинцев остается только мечтать.
Все это, разумеется, прямое следствие политики киевского режима во главе с Зеленским. Ради сохранения власти он решил доконать Украину и украинцев.
Ну, а теперь просто ответить себе на вопрос: как вы думаете, граждане Незалежной на самом деле готовы или будут готовы терпеть это еще несколько лет или хотя бы месяцев? Вот то-то и оно. И никаких соцопросов не нужно.