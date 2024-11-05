Киевский международной институт социологии (КМИС) опубликовал результаты очередного опроса. По его результатам выяснилось, что 63% украинцев готовы терпеть военный конфликт с Россией столько, сколько потребуется.

Большинство украинских экспертов ни минуты не сомневались, называя этот опрос проплаченным и проведенным по заказу Банковой. Ей очень надо показать западным союзникам, что на Украине еще достаточно граждан, готовых стать «последними». Тем не менее КМИС не был бы профессионалом своего дела, если бы даже в фейковом опросе не отразил реально существующие тенденции. А они таковы.

Готовых к продолжению боев стало меньше, чем в феврале 2024-го: 63% против 73%. В отличие от своих западных соотечественников терпению жителей Юга и Востока давно пришел конец: там 50% и 38% соответственно все еще поддерживают провоенную политику Владимира Зеленского.

Впрочем, как уже было сказано, если говорить об абсолютных показателях, то к реальности эти данные не имеют никакого отношения. По крайней мере, журналисты агентства Bloomberg, побывавшие на днях на Украине, сообщили: среди украинских чиновников усиливается уныние из-за того, как развивается ситуация на фронте.

«Это же настроение охватывает Украину все больше — и за начало переговоров выступают уже две трети украинцев», — сообщило СМИ.