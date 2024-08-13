Вестник «могилизации». Зачем сенатор Линдси Грэм приехал в Киев?

Накануне вечером с внезапным блиц-визитом Киев посетил американский сенатор Линдси Грэм. Там этот посланник вашингтонских «ястребов» встретился с высшим украинским руководством и сделал ряд провокационных заявлений. Сегодня они, вероятно, уже никого не удивят, но еще лет 15-20 тому назад казались просто немыслимыми.

«Через два с половиной года войны вы продолжаете стоять на своих позициях и даже зашли в Россию. Казалось, что Киев падет за три дня, но вот как все обернулось. Теперь россияне платят цену за эту войну. И это правильно». «Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе. <…> Нужно разрешить людям воевать! Дайте им оружие, чтобы они показывали себя на войне, которую они не могут позволить себе проиграть. F-16 слишком долго ждут. Давайте их использовать! Давайте тренировать украинских пилотов!» Конец цитаты.

Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press

Одновременно с приездом Грэма на Украину представитель Госдепартамента США Ведант Патель едва ли не впервые озвучил точку зрения американского президента на вторжение ВСУ в Курскую область: «В целом мы поддерживаем украинские силы, которые идут через границу, чтобы предпринять действия для защиты своей страны. Это, как сказал президент Байден, „здравый смысл“. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши партнеры на Украине имели все необходимое для защиты от российской агрессии, и в конечном счете решения о том, как Украина проводит свои военные операции, должна принимать сама Украина. Ничего не изменилось в политике США по Украине в отношении ударов через границу».

Фото: Yevhen Lubimov / Global Look Press

«Здравый смысл», говорите, ну-ну… Но что же все-таки означают все эти сотрясания воздуха с точки зрения нынешнего противостояния? С одной стороны, эти ребята в своем стремлении развязать третью мировую, похоже, совсем слетели с катушек. Видимо, по-прежнему полагают, что до них не долетит. Более того, они фактически провоцируют Россию на нанесение ядерного удара по Украине. Как пишет The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что Украине может грозить жестокое возмездие со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область. А бывший посол США в России Салливан и вовсе убежден, что своим внезапным рейдом на каноническую территорию РФ Украина перешла красную линию и теперь можно ожидать «от Путина настолько решительной реакции, насколько это возможно», с целью вытеснить ВСУ с российской территории.

Фото: Kirill Chubotin / Global Look Press

Но, с другой стороны, важно отметить, что прошлый визит этого полоумного сенатора в Киев обернулся принятием закона о мобилизации, из которого буквально в последний момент было вычеркнуто положение о демобилизации, а мобилизационный возраст снижен с 27 до 25 лет. В последние недели на Украине все чаще и активнее говорили о мобилизации 18-летних — солдат на ЛБС катастрофически не хватает. Так что, полагаю, и нынешний приезд этого вестника «могилизации» вовсе не случаен. Это откровенно дурной знак для украинских парней. «Бегите, глупцы»…