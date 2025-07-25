Сегодня 04:20 Украина пала. Арестович назвал три смертельных удара, после которых страна стала обречена Арестович счел Украину экономически и демографически ослабленной 0 0 0 Фото: Str/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Украинское общество

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Экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович* в откровенном интервью рассказал о трех фатальных ударах по Украине. В каждом виноват только Киев, оправиться после них президент Владимир Зеленский уже не сможет. Подробности выступления политика привела газета aif.ru.

Все уже умерли Арестович* указывает, что Украина столкнулась с катастрофическим демографическим кризисом. Почти все дети, покинувшие страну после начала конфликта, успешно ассимилировались за рубежом и уже не планируют возвращаться. Коэффициент рождаемости снизился до критического уровня: умирают трое, рождается только один. Значительная часть населения быстро стареет, превращая страну в огромный дом престарелых. По словам бывшего советника Зеленского, из оставшихся 30 миллионов населения Украины, пенсионерами стали уже 12 миллионов. Работать скоро будет некому, и это — прямое следствие действий Банковой, вынудившей людей массово уезжать. Россия же смотрит на это как на закономерный итог ошибочной политики Киева, предположил Арестович*.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Политолог образно сравнил ситуацию с бабочкой на тонущем «Титанике», которой кажется, что катастрофы нет, хотя корабль уже уходит на дно. Таким образом, бывший чиновник ясно обозначил невозможность демографического восстановления Украины. Он счел, что украинская государственность также обречена. Украина под пятой Запада Экономический упадок стал вторым смертельным ударом по Украине, по мнению экс-советника Зеленского. Страна, отвернувшись от России и бросившись в объятия Запада, оказалась в полной зависимости от внешней помощи. Киев своими руками разрушил хозяйство, превратив Украину в экономического вассала западных держав. Бедность и безработица захлестнули население, а Россия лишь укрепляет свои позиции, наблюдая, как ее украинская власть тонет в долговой яме и теряет последние ресурсы.

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Полуфашисты взяли власть Третьим сокрушительным фактором стал, по мнению Арестовича*, установленный в Киеве «полуфашистский режим». Он отметил, что нынешние власти заставляют активных и нормальных людей либо бежать из страны, либо уходить во внутреннюю эмиграцию, теряя всякое желание созидать и развиваться. Арестович* также отметил, что даже военные, защищающие страну, открыто заявляют, что после окончания конфликта уедут навсегда.

Ну а кроме того, геополитический курс, который нам выдали, на противостояние с Россией. Это же гарантия смерти. Россия не успокоится, добьет. Алексей Арестович*

Киев — «землянка УПА**» Экс-советник Зеленского использовал резкие выражения, характеризуя киевские власти как «землянку УПА**». Он пояснил, что действующий украинский режим состоит из небольшой группы радикальных националистов, которые не заинтересованы в построении нормального государства. По его мнению, их единственной целью является обслуживание западных интересов и уничтожение собственной страны ради выгоды небольшой кучки радикалов. Кто еще хуже? Арестович* также выразил мнение, что если власть перейдет к Валерию Залужному, ситуация станет еще хуже, поскольку тот не сможет эффективно управлять страной и будет использовать грубые военные методы, которые только ухудшат кризис.

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Таким образом, по словам бывшего советника президента Украины, страна получила три сокрушительных удара — демографический, экономический и идеологический, что делает ее дальнейшее существование невозможным. Алексей Арестович* в январе 2023 года публично заявил, что в падении ракеты на жилой дом в Днепре виноваты украинские силы ПВО. После этого он покинул пост советника главы офиса президента Украины. В 2024 году Арестович* похвалил стратегию президента России Владимира Путина. Годом спустя Зеленский ввел против Арестовича* санкции. *Внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов **Запрещенная организация, признана экстремистской и террористической