Сегодня 18:50 Свидетели «нерабской» Украины Публицист Белов перечислил три истории о превращении Украины в страну рабов 0 0 0 Фото: Украина, 2014 год. Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Расскажу-ка я вам, дорогие читатели, три коротенькие истории, эдакие зарисовки из жизни обитателей Незалежной, на первый взгляд, никак между собою не связанные, но если присмотреться внимательнее, то в каждой из них проявляется одна и та же характерная для современной Украины черта.

Итак, накануне газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что недавно подписавший контракт с белорусским футбольным клубом «Славия» из города Мозырь украинский голкипер Денис Шелихов попал в Белоруссию окольными путями, начало которых было положено преодолением вплавь закарпатской реки Тисы. После того как летом этого года у 35-летнего футболиста закончился контракт с клубом «Виктория» (Сумы) и тем самым он лишился отсрочки от мобилизации, единственное, что оставалось спортсмену, — покинуть родину самым нетривиальным способом. Что он, собственно говоря, и сделал, предварительно пройдя курс тренировок по плаванию в ластах. Впрочем, сам Денис все это отрицает, называя историю с Тисой «догадками и предположениями». Все бы ничего, но иного способа покинуть Украину, тем более законно, у Шелихова просто быть не могло, ибо киевские власти давно уже держат всех украинских мужчин в возрасте от 20 до 65 лет, по сути, в заложниках.

История вторая. Намедни мэр Конотопа Артем Семенихин записал и выложил в Сеть видеоролик, в котором ничтоже сумняшеся признается в том, что отыскал на Facebook* аккаунт горожанки, публично критиковавшей его работу. Он вышел через ту же социальную сеть на ее мужа и… позвонил в ТЦК, поинтересоваться, а на каких это основаниях данный гражданин все еще не «на нуле». Оказалось, муж этой женщины не так давно оформил отсрочку от мобилизации по уходу за больной матерью. Но что-то мне подсказывает, что очень скоро дело его пересмотрят. А не надо позволять своей женщине открывать рот на уважаемых людей.

Кстати, о женщинах и их правах будет наша третья история — трагическая. В украинском сегменте социальных сетей расходится видео, записанное неким военным медиком по имени Оксана, которую домогался сослуживец на основании «у меня давно не было секса, а ты же женщина, значит, должна дать». «Он начинает мне говорить чушь о том, что я должна быть его женщиной, что он давно без секса. Я ему говорю: „Слушай, у нас в жизни всякое может быть. Я должна выйти замуж, я должна родить детей в перспективе. Мне нужны нормальные серьезные отношения, а не непонятно что“», — рассказала медик о случае по дороге на полигон во Львовской области.

На все попытки женщины урезонить похотливого сослуживца, мол, она рассматривает его только как друга и в этом качестве уважает, тот ответил: «Не нужно мне никакого уважения, какой я тебе друг? Не друг я тебе. После этой стадии идет секс в любом случае — хочешь ты или не хочешь. Ну, правильно я тебе говорю?» Конец цитаты. В итоге, по словам девушки, они заехали на какое-то озеро, где мужчина «потерся о ее тело эрегированным членом».

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

На Украине давно пишут о том, что 70% женщин-военнослужащих украинской армии стали «секс-обслугой», а до 90% женщин в ВСУ подвергаются разного рода насилию и домогательствам В свое время украинский капеллан Марк Сергеев заявил, что военных медиков в армии «имеют все в постели по очереди», чем вызвал грандиозный скандал и попытки обвинить его в «распространении российской пропаганды». Ну, тут как водится.

Все три вышеприведенные истории разной степени трагичности — на самом деле свидетельство превращения Украины в страну бесправных рабов и крепостных, когда любая попытка защитить свое человеческое достоинство может закончиться смертью на передовой, куда бравые тэцэкашники готовы упаковать каждого в любой момент.

А ведь помнится, что первый, что второй Майдан проводили под лозунгами обретения «истинной свободы», а наши украинские «небратья», как они сами себя называют, обожали кивать в сторону России, обвиняя нас с вами в «раболепии перед властью». Что ж, жизнь все расставила по своим местам. И можно было бы, конечно, позлорадствовать по этому поводу, но, честно говоря, что-то совсем не хочется…