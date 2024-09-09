Сегодня 15:20 Штык в землю. На Западе обеспокоились массовым дезертирством в ВСУ Публицист Белов: ситуация с дезертирством в ВСУ напоминает Первую мировую войну 0 0 0 Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Западные СМИ встревожены: в украинской армии наблюдается массовое дезертирство и падение боевого духа. Как сообщил телеканал CNN, украинские командиры и офицеры в частных беседах признаются, что «дезертирство и неподчинение становятся все более распространенными явлениями среди недавно мобилизованных солдат».

«Продолжающееся два с половиной года противостояние с Россией сильно истощило украинские войска. Подкрепления поступают нерегулярно, что вызывает деморализацию солдат. Особенно тяжелая обстановка сложилась на передовых позициях, где подразделения ВСУ оказываются в условиях постоянного обстрела и атаки беспилотников», — отметили авторы публикации на сайте американского телеканала. Хотя конкретных цифр в репортаже корреспондентов CNN нет, присутствует многозначительная фраза: «не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство — да». Тем не менее кое-какие данные по численности не желающих воевать за Владимира Зеленского все же есть. По информации, распространенной от имени Верховной рады, за «первые четыре месяца 2024 года было возбуждено почти 19 000 уголовных дел против солдат, покинувших свои посты или дезертировавших». Полагаю, к сентябрю, с учетом усложнившейся для ВСУ ситуации в Донбассе, их должно было стать раза в два, а то и в три больше.

Фото: dpa / Global Look Press

Впрочем, это в любом случае лишь официальные данные. Если же говорить о «неофициальных», но куда более приближенных к реальности, то, по словам украинского нардепа Горбенко, за первый квартал 2024 года можно насчитать 80 тысяч «самовольщиков». По личному опыту журналиста Владимира Бойко, который сейчас служит в ВСУ, таковых на самом деле уже приблизительно 200 тысяч. Причины банальны: никто не хочет умирать. А если говорить о мобилизованных — мобилизованных, как правило, насильно, — то такие вовсе «на нуле» долго не живут: день-два, не больше. Логично, что почти каждый из них ищет способ избежать подобной участи.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но есть еще один важный мотив для большинства из них «воткнуть штык в землю»: непонимание смысла этого конфликта. Несмотря на все старания украинской пропагандистской машины, конфликт с Россией так и на стал для украинцев «народным», тем паче «освободительным». Точнее, стал, но для тех, кто сражается сейчас в рядах армии России, а вовсе не ВСУ. Условный житель Черниговской области не понимает, почему он должен погибать за Донбасс, а его «соотечественник», проживающий на Западной Украине, и подавно не хочет отдавать свою жизнь за всю остальную Украину.

Чем дальше, тем больше, ситуация начинает напоминать Первую мировую, когда первый эйфорический порыв достаточно быстро сменился на апатию и откровенное желание бросить все и вернуться домой.

Помнится, тогда солдаты целыми эшелонами, с оружием в руках ехали в тыл. И остановить их никому было не под силу. На Украине до такого пока не дошло. Но что-то мне подсказывает, что это только пока…