Российские ракеты стирают в пыль пути снабжения ВСУ: где сегодня было громко?
Российские военные снова ночью атаковали критически важные объекты на Украине. Целями стали железнодорожная и энергетическая инфраструктуры. Пострадали объекты в Одессе и Киевской области. Тем временем в США уже решили предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России.
Взрывы в Одессе, Киеве и Сумах
По информации военного корреспондента Александра Коца, взрывы минувшей ночью раздались в Сумской, Киевской и Одесской областях.
В Сумской удары нанесли по подстанциям в Шосткинском и Конотопском районах. В населенных пунктах Кролевец и Шостка сообщили о перебоях с электричеством. Также поразили депо и аэродром.
«В Конотопе атаковано депо в районе Конотопского вагоноремонтного завода. Но к трем ночи электропоезда были запущены», — уточнил военкор.
В Киевской области поразили подстанцию в районе Славутича. Дроны прилетели по ж/д станции и ППД противника в Буче. В Одессе пострадал объект энергетики. Кроме того, стало известно о массированной атаке по «Укрзализныци» в городе.
Военкор Юрий Котенок также отметил в своем Telegram-канале, что в Одесской области минувшей ночью «было громко». Украинские журналисты заявили о множестве прилетов.
«Среди пораженных целей — тяговые подстанции на железнодорожной ветке, задействованной в переброске военных грузов, а также высоковольтная ЛЭП», — написал Котенок.
Крепко взялись за поезда
На фоне этого в США тоже не дремлют. Украине решили предоставить разведывательные данные для ударов вглубь России. Сильнее всего это касается критической энергетической инфраструктуры страны — нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другие объекты.
Киевский Telegram-канал «Легитимный» констатировал, что российские войска «крепко взялись» за железнодорожную инфраструктуру Украины.
«За последний месяц было уничтожено более 10% подвижного состава, вагонов-цистерн, удары приходятся по электроподстанциям, ГСМ, рембазам (ДЕПО), а также в онлайне россияне атаковали эшелоны поездов», — написали журналисты.
Кроме того, массированные атаки зафиксировали по северо-восточной части Украины. Это сильно затрудняет логистику ВСУ, начались перебои с поставками на фронт. Конфликт стал дорого обходиться властям, так что экономика страны «уходит в глубокий минус».