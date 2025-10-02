Российские ракеты стирают в пыль пути снабжения ВСУ: где сегодня было громко?

Российские военные снова ночью атаковали критически важные объекты на Украине. Целями стали железнодорожная и энергетическая инфраструктуры. Пострадали объекты в Одессе и Киевской области. Тем временем в США уже решили предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России.

Взрывы в Одессе, Киеве и Сумах

По информации военного корреспондента Александра Коца, взрывы минувшей ночью раздались в Сумской, Киевской и Одесской областях.

В Сумской удары нанесли по подстанциям в Шосткинском и Конотопском районах. В населенных пунктах Кролевец и Шостка сообщили о перебоях с электричеством. Также поразили депо и аэродром.

«В Конотопе атаковано депо в районе Конотопского вагоноремонтного завода. Но к трем ночи электропоезда были запущены», — уточнил военкор.

В Киевской области поразили подстанцию в районе Славутича. Дроны прилетели по ж/д станции и ППД противника в Буче. В Одессе пострадал объект энергетики. Кроме того, стало известно о массированной атаке по «Укрзализныци» в городе.

Военкор Юрий Котенок также отметил в своем Telegram-канале, что в Одесской области минувшей ночью «было громко». Украинские журналисты заявили о множестве прилетов.

«Среди пораженных целей — тяговые подстанции на железнодорожной ветке, задействованной в переброске военных грузов, а также высоковольтная ЛЭП», — написал Котенок.