Издание News.ru опубликовало уникальные документы, свидетельствующие о намерении США подготовить в своих учебных заведениях кадровый командный состав Вооруженных сил Украины. Не нынешних ВСУ, а будущих, которые планируют практически заново создать по окончании конфликта с Россией.

Согласно эксклюзивной информации, содержащейся в служебной переписке Госдепа, американское посольство в Киеве оставило заявку на конкурс среди профильных учебных заведений Пентагона. Его победители и будут готовить «костяк армии Украины» — генералов и старших офицеров ВСУ.

Проще говоря, речь идет об изменении в методическом подходе к формированию новой украинской армии в точном соответствии с американскими стандартами. Еще проще: Штаты де-факто создают себе прокси-армию, которая по всем признакам будет американской, но состоять будет исключительно из граждан Украины.

Зачем им это нужно? Попробуйте угадать с одного раза. Даю подсказку.

Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, несмотря на базовые расчеты европейских военных, согласно которым вооруженный конфликт (читай — новая большая война) в Европе начнется не ранее 2029 года, очень может быть, что лето 2025-го уже было последним мирным летом на континенте.