Прокси-генералы США. К чему Пентагон готовит лучших украинских военных?
Издание News.ru опубликовало уникальные документы, свидетельствующие о намерении США подготовить в своих учебных заведениях кадровый командный состав Вооруженных сил Украины. Не нынешних ВСУ, а будущих, которые планируют практически заново создать по окончании конфликта с Россией.
Согласно эксклюзивной информации, содержащейся в служебной переписке Госдепа, американское посольство в Киеве оставило заявку на конкурс среди профильных учебных заведений Пентагона. Его победители и будут готовить «костяк армии Украины» — генералов и старших офицеров ВСУ.
Проще говоря, речь идет об изменении в методическом подходе к формированию новой украинской армии в точном соответствии с американскими стандартами. Еще проще: Штаты де-факто создают себе прокси-армию, которая по всем признакам будет американской, но состоять будет исключительно из граждан Украины.
Зачем им это нужно? Попробуйте угадать с одного раза. Даю подсказку.
Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, несмотря на базовые расчеты европейских военных, согласно которым вооруженный конфликт (читай — новая большая война) в Европе начнется не ранее 2029 года, очень может быть, что лето 2025-го уже было последним мирным летом на континенте.
«Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — мрачно заявил воинственный Борис (какая-то беда с этим именем у европейских политиков).
Поэтому Писториус настойчиво убеждает коллег по НАТО срочно готовиться. К войне, как пытаются уверить нас европейские милитаристы, неизбежной.
Для этого необходимо начать проводить поголовное медицинское обследование мужского населения, формировать резерв, усиливать армию. В самой Германии недавно анонсировали реформу бундесвера: планируется в кратчайшие сроки довести численность германской армии с нынешних 180 тысяч до 260 тысяч человек.
Несмотря на столь активную подготовку, европейцев не покидает ощущение, что без помощи США им не обойтись. Правда, сами Штаты принимать непосредственное участие в авантюре европейских «ястребов» не намерены. По крайней мере, американских солдат на этой войне (если она, не дай бог, все же начнется) точно не будет.
Но ведь и бросать союзников по НАТО на произвол судьбы как-то не комильфо. И как раз в этой ситуации на помощь смогут прийти новые ВСУ, которые как бы «армия США», а как бы и туземцы, которых никому ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не жалко.
Это лишь один из возможных форматов применения украинских прокси. В дальнейшем безотказных солдат можно посылать и в другие горячие точки — на Ближний Восток, в Латинскую Америку или Африку. И везде они будут сражаться за интересы США.
Сама Украина к тому моменту может окончательно исчезнуть с политической карты Европы. Впрочем, кого в Америке это волнует?