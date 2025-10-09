Известная по ролям в сериалах «Сваты» и «Слуга народа» Елена Бондарева-Репина пожаловалась в соцсетях, что ее мужа насильно мобилизовали в Киеве, а ее саму чуть не отправили в психбольницу. Видео, где она кричала «за шо?!», разлетелось по соцсетям. Русские пользователи ответили актрисе, игравшей с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, кого ей следует за это благодарить.

Мужа «забрали фашисты», а ее — в психушку Актриса 6 октября опубликовала видеообращение, в котором пожаловалась, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали ее мужа после спектакля. «С ним нет связи. На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать», — рассказала она, открыто заявив, что супруга «забрали фашисты». По ее словам, она уже похоронила своих детей, а теперь осталась и без мужа. Известно, что ее сын погиб этим летом.

Фото: РИА «Новости»

Самой актрисе тоже досталось. Она рассказала, что 10 автоматчиков зашвырнули ее в машину скорой помощи как котенка и «привезли в психушку». Позже артистка сообщила, что отстояла мужа с помощью адвоката. Вот только надолго ли? От ненависти к русским до критики Зеленского Изменение политической позиции Бондаревой-Репиной можно отследить благодаря постам в ее соцсетях. После госпереворота в Киеве и массового убийства в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году актриса не протестовала против преступлений киевского режима. Мало того, поощряла уничтожение мирного населения ЛНР и ДНР.

Фото: РИА «Новости»

Тогда она называла жителей Донбасса предателями и людьми второго сорта. Такое мнение сохраняла и в 2018 году, призывая «гнать в болота» русских, которые «пришли в грязных сапогах».

Пока мы не вырежем русскую заразу из своей культуры, мы не станем настоящей нацией! Бондарева-Репина Актриса

В 2024 году актриса кардинально поменяла взгляды на происходящее, заявляя о ненависти к Майдану, обвиняла власти в Киеве в начале конфликта и неспособности договориться о мире. Реакция россиян Российские пользователи оценили ее жалобы, пояснив, что украинцы «за что боролись, на то и напоролись». Они смогли прозреть только спустя 11 лет.

Один немецкий писатель писал, что когда фашисты пришли к власти, то за его соседями стали приходить жандармы, а он молчал. А когда пришли за ним, его уже защищать было некому. Вот и с этой дамочкой произошло то же самое. Она поддержала фашистов, а теперь они пришли за ней и ее родными. А если бы в 2014-м она и такие как она, не танцевали на Майдане, а выступили против Майдана. Возможно, была бы совсем другая ситуация. Все были бы живы. Пользователь Сети

Еще один комментатор отметил, что Бондареву-Репину совсем не жалко. Следующий задался вопросом, сколько еще на Украине осталось «не прозревших». Также актрисе напомнили об эффекте бумеранга.