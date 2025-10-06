В Киеве насильно мобилизовали мужа актрисы Репиной, игравшей с Зеленским

В Киеве сотрудники ТЦК (аналог военкомата) насильно мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной, которая играла в сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Бондарева-Репина записала видеообращение, в котором рассказала, что военкомы забрали мужа сразу после спектакля. После этого он перестал выходить на связь.

Актриса назвала сотрудников ТЦК фашистами. По ее словам, над ней издевались и даже пытались надеть наручники. Когда Репиной стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Она предположила, что украинские власти мстят за ее слова, что в начале военного конфликта виноват киевский режим.

Елена Бондарева-Репина играла в популярных российских и украинских сериалах, среди которых «Мажор», «Сваты» и «Слуга народа».

Сотрудники ТЦК устроили стрельбу по женщинам, которые стали заступаться за инвалида во время насильственной мобилизации в Волынской области.