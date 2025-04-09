Кто больше? В заявлениях Буданова обнаружили признаки фашизма
Споры о том, какой именно режим построили на Украине после 2014 года, вышли на невиданный интеллектуальный уровень. Поиском признаков фашизма в украинской действительности занялся искусственный интеллект, да не один, а сразу две независимые друг от друга нейросети: Grok, созданная в США и запущенная по инициативе Илона Маска, и китайская DeepSeek.
В качестве основы для анализа взяли две небольшие цитаты из недавнего интервью главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, довольно охотно разъясняющего гражданам Незалежной, на что они имеют право, а на что нет. Первая цитата звучит так:
«Общество должно быть готово узнать правду, наверное, со временем. Во время [военного конфликта] всю правду знать — это лишнее. Иначе у людей разные мысли могут начать появляться. Сознание людей, оно не у всех приспособлено воспринимать жестокую правду».
Во втором отрывке Буданов настаивал на том, что каждый, кто отказывается воевать (читай — умирать) за этот режим, недостоин права называться украинцем:
«А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно его воспринимать именно так».
То есть, с одной стороны, главный украинский террорист отказывает людям в праве знать, за что они, собственно говоря, воюют, а с другой — требует фанатичной готовности умереть.
По мнению Grok, даже в этих словах уверенно насчитывается четыре признака фашистского государства:
- Неприятие критики и несогласия (ограничение правды, чтобы избежать разных мнений);
- Жизнь ради борьбы (борьба как обязательное условие гражданства);
- Элитаризм и презрение к слабым (презрение к тем, кто не участвует в борьбе);
- Избирательный популизм (гражданами считаются только активные и лояльные).
Китайский собрат американского чат-бота, разобрав слова Буданова на молекулы, обнаружил там не четыре, а целых пять признаков фашизма.
- Культ традиции и отказ от современного критического мышления — утверждение, что люди не готовы воспринимать «жестокую правду», что оправдывает цензуру.
- Неприятие инакомыслия — опасение, что у людей «появятся разные мысли».
- Ксенофобия и поиск внутреннего врага — отрицание гражданства тех, кто не поддерживает войну, деление на «настоящих» и «ненастоящих» граждан.
- Мобилизация масс через героику — риторика «все должны работать на победу», что типично для тоталитарной пропаганды.
- Наконец, опора на «преданных» и исключение «чужих» — идея о том, что несогласные автоматически лишаются права называться гражданами.
Все это типично для фашистского общества, привыкшего проводить четкую грань между «мы» и «они», причем последние всегда воспринимаются враждебно.
Казалось бы, ничего нового обе нейросети не рассказали. Разве мы с вами не знали, какие силы пришли к власти на Украине на волне государственного переворота 2014 года? Разве не за уничтожение этих сил, угрожающих не только украинцам, но и всем соседям Украины, сейчас воюем на фронтах СВО?
Разумеется. Вот только до сих пор все доводы о реальном положении дел в Незалежной противники России в Европе и вообще на Западе категорически отметали, называя их пропагандой. И надо ж было такому случиться, что нарративы нашей «пропаганды» слово в слово повторили нейросети, априори не находящиеся на чьей-либо стороне или под влиянием чьих-либо политизированных утверждений.
Опровергнуть мнение ИИ о том, что никакой демократией на Украине и не пахнет, назвав это «пропагандой», будет не просто сложно, а фактически невозможно. Как, собственно говоря, и отмахнуться от такой оценки.