Кто больше? В заявлениях Буданова обнаружили признаки фашизма

Кирилл Буданов. Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
Фото: Кирилл Буданов. Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Споры о том, какой именно режим построили на Украине после 2014 года, вышли на невиданный интеллектуальный уровень. Поиском признаков фашизма в украинской действительности занялся искусственный интеллект, да не один, а сразу две независимые друг от друга нейросети: Grok, созданная в США и запущенная по инициативе Илона Маска, и китайская DeepSeek.

В качестве основы для анализа взяли две небольшие цитаты из недавнего интервью главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, довольно охотно разъясняющего гражданам Незалежной, на что они имеют право, а на что нет. Первая цитата звучит так:

«Общество должно быть готово узнать правду, наверное, со временем. Во время [военного конфликта] всю правду знать — это лишнее. Иначе у людей разные мысли могут начать появляться. Сознание людей, оно не у всех приспособлено воспринимать жестокую правду».

Во втором отрывке Буданов настаивал на том, что каждый, кто отказывается воевать (читай — умирать) за этот режим, недостоин права называться украинцем:

«А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно его воспринимать именно так».

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

То есть, с одной стороны, главный украинский террорист отказывает людям в праве знать, за что они, собственно говоря, воюют, а с другой — требует фанатичной готовности умереть.

По мнению Grok, даже в этих словах уверенно насчитывается четыре признака фашистского государства:

Bocharov Denis/news.ru
Фото: Bocharov Denis/news.ru/www.globallookpress.com

Китайский собрат американского чат-бота, разобрав слова Буданова на молекулы, обнаружил там не четыре, а целых пять признаков фашизма.

Все это типично для фашистского общества, привыкшего проводить четкую грань между «мы» и «они», причем последние всегда воспринимаются враждебно.

Казалось бы, ничего нового обе нейросети не рассказали. Разве мы с вами не знали, какие силы пришли к власти на Украине на волне государственного переворота 2014 года? Разве не за уничтожение этих сил, угрожающих не только украинцам, но и всем соседям Украины, сейчас воюем на фронтах СВО?

Разумеется. Вот только до сих пор все доводы о реальном положении дел в Незалежной противники России в Европе и вообще на Западе категорически отметали, называя их пропагандой. И надо ж было такому случиться, что нарративы нашей «пропаганды» слово в слово повторили нейросети, априори не находящиеся на чьей-либо стороне или под влиянием чьих-либо политизированных утверждений.

Опровергнуть мнение ИИ о том, что никакой демократией на Украине и не пахнет, назвав это «пропагандой», будет не просто сложно, а фактически невозможно. Как, собственно говоря, и отмахнуться от такой оценки.

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