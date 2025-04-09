Споры о том, какой именно режим построили на Украине после 2014 года, вышли на невиданный интеллектуальный уровень. Поиском признаков фашизма в украинской действительности занялся искусственный интеллект, да не один, а сразу две независимые друг от друга нейросети: Grok, созданная в США и запущенная по инициативе Илона Маска, и китайская DeepSeek.

В качестве основы для анализа взяли две небольшие цитаты из недавнего интервью главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, довольно охотно разъясняющего гражданам Незалежной, на что они имеют право, а на что нет. Первая цитата звучит так:

«Общество должно быть готово узнать правду, наверное, со временем. Во время [военного конфликта] всю правду знать — это лишнее. Иначе у людей разные мысли могут начать появляться. Сознание людей, оно не у всех приспособлено воспринимать жестокую правду».

Во втором отрывке Буданов настаивал на том, что каждый, кто отказывается воевать (читай — умирать) за этот режим, недостоин права называться украинцем:

«А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно его воспринимать именно так».