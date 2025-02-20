Президентские выборы на Украине вполне могут состояться в 2025 году. Об их необходимости в категоричной манере уже заявил Дональд Трамп, и США очевидно продолжат продавливать это требование. Среди возможных кандидатов на пост лидера республики называют экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Кирилла Буданова и бывшего президента страны Петра Порошенко. Кому из них с большей вероятностью проиграет Зеленский, разбирался 360.ru.

Когда Зеленский стал нелегитимным Срок полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но выборы в стране все еще не провели под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский тему голосования начал раскачивать еще до того, как утратил свою легитимность. Так, к примеру, осенью 2023 года в очередном видеообращении в Telegram политик требовал не вбрасывать в украинское общество вопрос об этом.

Фото: Официальный сайт президента Украины

«Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», — подчеркнул он.

Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Владимир Зеленский

В середине февраля этого года Зеленский уверял, что вопрос о выборах не поднимает никто, «кроме президента России Владимира Путина», плюс «иногда есть голоса от США».

«Но на высоком уровне никто не поднимает. Все понимают и наш закон, что это нарушение закона, а самое главное — возможностей нет», — отрезал политик.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что до «голосов от США» — там еще в начале февраля озвучили желаемые сроки проведения голосования на Украине. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время военных конфликтов. Важно, чтобы они это сделали, это хорошо для демократии», — заявил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться. Кит Келлог спецпредставитель Дональда Трампа

При этом источник Reuters в украинском правительстве тогда говорил, что администрация нового президента США пока еще не просила о проведении выборов в стране до конца года.

Что сказал Трамп о выборах на Украине Вскоре после этого с заявлением о необходимости наконец решить вопрос с голосованием выступил Дональд Трамп. Кроме того, республиканец жестко прошелся по Зеленскому, назвав его диктатором без выборов с крайне низким рейтингом (сейчас он не превышает четырех процентов).

Фото: White House/via Globallookpress.com

Отдельно Трамп подчеркнул, что требовать выборов на Украине — это не только «российское желание», оно исходит и от других стран.

Пришло время для выборов. У них не было выборов долгое время. Прекрасно говорить, знаете, мы не можем проводить выборы, но время для выборов. Дональд Трамп

Зеленский после этого, судя по всему, очень оскорбился, и заявил, что слова Трампа о его четырехпроцентном рейтинге — просто дезинформация.

«Раз уж говорим о четырех процентах, мы видели эту дезинформацию. <…> У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», — рассуждал пока еще президент Украины.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Также он пояснил, что комментировать свой рейтинг не хочет, потому что это показало бы, что в стране как будто бы есть какие-то политические соревнования, хотя на Украине «такого нет».

Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. Владимир Зеленский

Интересно Зеленский уверяет, что по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг сейчас составляет 57 процентов. Зеленский уверяет, что по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг сейчас составляет 57 процентов.

На резкие высказывания Зеленского тут же дал ответ вице-президент США Джей Ди Вэнс, констатировав, что президенту Украины, судя по всему, давали плохие советы по общению с новой администрацией США.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, оскорбляя его публично, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ вести дела с этой администрацией», — предупредил Вэнс.

Трамп, я думаю, хорошо разбирается в геополитике и имеет очень твердую позицию, которая остается твердой уже очень долгое время. Джей Ди Вэнс вице-президент США

Залужный победил бы Зеленского разгромно Одним из главных политических оппонентов Зеленского уже давно считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла в Великобритании.

И его уровень поддержки в обществе, если верить данным социологических исследований, несравнимо выше, чем у нынешнего президента Украины.

Фото: IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/A/Global Look Press

Взять хотя бы свежий опрос, опубликованный в журнале The Economist. Согласно его результатам, Зеленский разгромно проиграет возможные выборы с разницей в 30 процентов против 65 процентов, которые наберет Залужный. Такие результаты издание объяснило усталостью украинского общества от продолжающегося конфликта с Россией.

Интересно В январе этого года опрос общественного мнения показал, что уровень доверия к Зеленскому упал до 52%. И это рекордно низкий результат с 2022 года, отмечает The Economist. В январе этого года опрос общественного мнения показал, что уровень доверия к Зеленскому упал до 52%. И это рекордно низкий результат с 2022 года, отмечает The Economist.

Шансы Залужного на выборах действительно были бы очень велики, однако пока он не говорил о том, что собирается претендовать на этот пост, отметил в беседе с 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Фото: Официальный сайт президента Украины

К тому же пока говорить о проведении выборов сложно с учетом того, что для голосования требуется прекращение боевых действий и отмена военного положения. А этот вопрос пока все еще находится в руках действующего руководителя Украины, пусть уже утратившего легитимность. И это главная проблема.

И конечно, от Зеленского не стоит ожидать, что он будет стараться идти по пути приближения возможности выборов. Ведь он прекрасно осознает, насколько низки его электоральные шансы, подчеркнул Фельдман.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Так что он будет всячески стараться отсрочить момент проведения выборов. А делать это политик может одним-единственным способом — продолжать боевые действия, не отменять военное положение, затягивать конфликт. Правда, о помощи ему, видимо, придется просить уже не у Соединенных Штатов Америки, которые от него отвернулись, а у европейских партнеров, констатировал политолог. Виталий Кличко — что-то из области мемов В числе других потенциальных кандидатов в президенты Украины называют и мэра Киева Виталия Кличко. Но его возможности на этом пути будут, безусловно, гораздо скромнее и слабее.

Фото: РИА «Новости»

«Кличко достаточно популярная фигура, но преимущественно в Киеве и в ряде других крупных городов. К тому же этого политика не стоит переоценивать с точки зрения его интеллектуального потенциала», — напомнил собеседник 360.ru.

Многие заявления Кличко разошлись на мемы, и ему отделаться от этого не очень приятного имиджа недалекого примитивного политика будет очень тяжело. Это уже вошло в легенду. Павел Фельдман

Петр Порошенко: кандидат, которого очень боялся Зеленский Вполне реалистичным кандидатом в президенты республики, по оценке Фельдмана, выглядит экс-лидер Украины Петр Порошенко — человек с большими политическими связями, гигантским экономическим потенциалом и своими собственными средствами массовой информации.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но с ним есть загвоздка. Дело в том, что Зеленский настолько боялся Порошенко, что ввел против него санкции. Иными словами, он выбросил из процесса публично-политической конкуренции своего главного оппонента.

Интересно Зеленский ввел пожизненные санкции против Порошенко и Виктора Медведчука. Формальной причиной назвали угрозу безопасности стране. Но в этом решении тогда увидели и передел активов, а также заблаговременное устранение политических конкурентов. Зеленский ввел пожизненные санкции против Порошенко и Виктора Медведчука. Формальной причиной назвали угрозу безопасности стране. Но в этом решении тогда увидели и передел активов, а также заблаговременное устранение политических конкурентов.

«Почему, собственно, Трамп и называет его сегодня диктатором — для этого есть определенные основания. То есть, видя в Порошенко очень серьезного конкурента, Зеленский решил применить абсолютно неправовые репрессивные меры», — подчеркнул эксперт.

Фото: poroshenko/ twitter.com/Global Look Press

И отменить эти меры будет невозможно до того момента, пока Зеленский находится у власти, а значит, вплоть до непосредственно момента проведения выборов.

Это было вопиющим неправовым решением, которое вызвало большие дебаты в Верховной раде. Но Зеленский, дабы избежать необходимости доказывать виновность Порошенко в суде, просто взял и ввел эти санкции, ограничив его экономические возможности. Так что по империи Порошенко нанесен очень серьезный удар. Павел Фельдман

Околонулевые шансы Виктора Медведчука На фоне последних заявлений Трампа о выборах на Украине в Сети обсуждают и возможность побороться за этот пост со стороны председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Фото: РИА «Новости»

Но Фельдман убежден, что такие рассуждения не имеют под собой серьезных оснований, ведь Медведчук находится на Украине под уголовным делом, он объявлен предателем, «работником российских силовых структур».

«Честно, сложно представить, как с таким бэкграундом Медведчук сможет вернуться на Украину и, оставаясь на свободе, принимать участие в предвыборных дебатах и прочих мероприятиях», — пояснил политолог. А находясь вне территории Украины, Медведчук навряд ли сможет серьезно рассчитывать на то, что кто-то его зарегистрирует для участия в этих выборах. С учетом всех этих факторов, по мнению Фельдмана, этот политик лишен каких-либо перспектив в украинской внутриполитической жизни.

Виктор Янукович — сразу нет

Фото: РИА «Новости»

Сомнительными выглядят и теории о том, что кандидатом захотел бы стать бывший президент республики Виктор Янукович, продолжил эксперт. Надо признать, что он уже давно отыгранная фигура, и никто не связывает с ним будущее Украины, даже среди тех, кто симпатизирует России и настроен на интеграцию между странами.

Янукович для них даже не столько символ предательства национальных интересов, сколько символ коррупции, лихих 90-х, что-то из прошлого, что возрождать абсолютно не хочется. Украинское общественное мнение откровенно подсмеивается над Януковичем, и эту фигуру всерьез сейчас рассматривать нет никакого смысла.

Серый кардинал Андрей Ермак Странным представляется и участие в будущих выборах советника Зеленского Андрея Ермака. Сейчас он на своем месте. И хорош, по оценке Фельдмана, именно в этой роли серого кардинала.

Фото: Официальный сайт президента Украины

«И хотя за спиной Ермака стоит достаточно влиятельное британское лобби и силовые структуры ряда западных стран, пока есть Зеленский, Ермак будет оставаться предан своему патрону и вряд ли когда-нибудь так открыто выступит против него и еще и будет конкурировать», — выразил уверенность политолог.

Ермак прекрасно понимает, что если они пойдут на выборы в качестве противников, то просто разделят между собой голоса одного и того же электората и таким образом снизят шансы каждого из них на успех.

Выборные перспективы Кирилла Буданова Обсуждают в контексте выборов и главу ГУР Кирилла Буданова. Это действительно достаточно популярный на Украине силовик, согласился собеседник 360.ru. Но есть одно но: в его случае ситуация выглядит практически той же, что в паре Ермак — Зеленский. Только главный украинский разведчик будет координировать свои действия с Залужным.

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«А выходить на одни и те же выборы двум таким достаточно популярным в армии людям было бы просто нецелесообразно. Они, опять-таки, отнимут голоса друг у друга», — пояснил Фельдман. Арестович на крыльях американской поддержки Из разряда смелых гипотез можно предположить, что вернуться во внутреннюю политику Украины может Алексей Арестович. Этого исключать нельзя с учетом того, что у него есть довольно неплохие связи в Республиканской партии США, напомнил политолог.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

К тому же Арестович довольно давно находится в Соединенных Штатах и уже на протяжении полутора лет публично выступает критиком Зеленского и не раз говорил о том, что у него есть президентские амбиции. Но обещать, конечно, не значит жениться.

Вместе с тем, с учетом того, что Трамп сейчас никого из живущих и действующих на Украине кандидатов на пост президента не поддерживает, включая самого Зеленского, то вполне возможно, что на крыльях этой американской поддержки Арестович вернется в Киев и будет принимать участие в выборах, заключил Фельдман.