Поплавская полила киевские угрозы нечистотами Поплавская напомнила Гордону о бумеранге после его советов дончанам пить мочу Фото: РИА «Новости» Украинское общество

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала информацию о ввозе на территорию Украины американской системы жизнеобеспечения ECLSS, предназначенной для переработки жидких отходов жизнедеятельности в питьевую воду. По мнению артистки, данная ситуация является примером «закона бумеранга».

Поводом для реакции общественности стали данные о поставке в Киевскую область установки ECLSS, которая применяется на Международной космической станции для очистки сточных вод и мочи. Поплавская провела параллель между техническим оснащением украинских автономных объектов и прошлыми публичными высказываниями украинского журналиста Дмитрия Гордона*, адресованными жителям Донбасса. Ранее Гордон*, обсуждая отсутствие централизованного водоснабжения в Донецке, в резкой форме предлагал местным жителям использовать для утоления жажды собственные продукты жизнедеятельности. «Говорящая з*** с глазами Дмитрий Гордон* <….> насмехался над жителями Донецка и предлагал им пить мочу, раз нет воды. Не желай другому того, чего не пожелал бы себе. Закон бумеранга существует», — написала Поплавская.

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Украинцам правда придется пить переработанную воду? Системы на базе технологий ECLSS существуют не только в космосе, но и в виде наземных мобильных станций очистки для экстремальных условий. Передача такой установки Украине в условиях энергетического кризиса или угроз водоснабжению выглядит логичной как вид гуманитарной или технической помощи. Официальных пресс-релизов от правительства Украины или Пентагона об установке такой системы нет, что логично для объектов такого рода. Однако в «утечках прессы» фигурирует Киевская область. Указывается, что из-за высокой стоимости и сложности оборудования оно предназначено не для массового использования, а для автономного защищенного объекта (бункера или пункта управления) для «ограниченного круга лиц». Установки ECLSS ввезли, по версии прессы, на Украину в начале января по согласованию с Министерством обороны и МИД. Аппарат обеспечивает замкнутый цикл водопотребления, перерабатывая урину в техническую и питьевую воду, а также вырабатывая кислород. Дмитрий Гордон* ранее неоднократно выступал с критикой и оскорблениями в адрес жителей ДНР и ЛНР. В частности, он заявлял, что дончане «не должны жаловаться» на бытовые трудности, и советовал им: «Пейте мочу. С утра до вечера свою. Закончится своя, пейте чужую». *Дмитрий Гордон внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.