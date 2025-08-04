Вопрос водоснабжения Донецка по-прежнему стоит остро, воду подают раз в три дня. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон* в эфире Youtube-канала призвал дончан «пить мочу» и не жаловаться.

«Воды у вас нет. Не жалуйтесь. Все хорошо. Пейте мочу. С утра до вечера свою. Закончится своя, пейте чужую. Жестко, говорю? Жестко. А не надо было со страной такое творить», — заявил журналист.

Водоснабжение Донецка происходит через канал «Северский Донец — Донбасс», исток которого оказался на подконтрольной Киеву территории. Значительная часть русла канала находится в зоне активных боевых действий. Украина перекрыла канал, оставив огромные территории без воды.

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным озвучил проблему с водоснабжением территорий республики и назвал это самым серьезным вызовом, стоящим перед руководством. В Мариуполе воду подают раз в два дня, в Донецке и Макеевке — раз в три, а в Енакиеве и других городах ближе к восточной границе республики — раз в четыре дня.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.