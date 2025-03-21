Права русских в новой Украине. Почему Россия обязана добиться для них гарантий

Слухи об условиях мира, которые сейчас обсуждают Владимир Путин и Дональд Трамп, ходят самые разнообразные. Десятки мировых СМИ выдвигают версии. Самая распространенная предполагает, что Россия может потребовать признания своими русских регионов: Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При таком раскладе на Украине останется больше 10 миллионов русских. Для украинцев они будут представителями нации, которой их страна проиграла. Если Россия не добьется гарантий безопасности для этих русских, им не дадут дома жить.

Мой опыт работы в прессе, с новостями, показывает, что из Кремля, как и из руководства Минобороны, утечек давно не бывает. Все так называемые утечки — вбросы или просто сказки «экспертов». У нас, кстати, журналисты особенно и не сообщают ни о каких утечках. Молчат, потому что мы знаем: утечки из таких переговоров — из области очевидного-невероятного. Но зарубежная пресса вовсю обсуждает условия возможного мирного соглашения, ссылаясь на некие источники в Госдепе, в Белом доме. Может, конечно, у американцев в стенах Белого дома дыры. Если так, то стоит прислушаться. Пока ничего ужасного для нас американская пресса не пишет. Меня в распространяемых слухах очень беспокоит, пожалуй, только один момент: непонятна судьба русских, которые останутся в Одесской, Николаевской областях, в Сумской, где много русских, в Киеве. Нигде не сообщалось, что Россия требует передать их по месту, так сказать, предыдущей прописки. И о том, что будет с оставшимися там русским, пока никто ничего внятного не говорит.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Чисто русская речь Тут позволю себе отступление. В определенных кругах распространена версия, будто оставшиеся на Украине русские не совсем уже и русские и даже якобы не желают никуда спасаться. Что я вам на это скажу? Год назад я лично поехала весной в Луганск, сама ходила там по улицам и слушала: это русские люди и русская речь. У жителей Кубани, в Ростовской области есть южнорусский говор. В Луганске его нет. Внимательные телезрители могли сами в этом убедиться, когда смотрели репортажи с Донбасса: жители ДНР и ЛНР говорят на хорошем русском языке. Между прочим, даже Мариуполь говорит условно чисто. В 2001 году года это был самый русскоязычный город Украины: русский язык родным считали 89,53% местных жителей.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Потом последовали семь лет усиленной украинизации: собственно, к зиме 2015-го многие мариупольцы, у которых были деньги или родственники в ДНР либо России, уехали от украинского счастья. Взамен туда начали завозить жителей западных регионов. Город решили сделать витриной украинства: батальон «Азов»*, субсидирование и грантовая поддержка украинских народных ансамблей, украинских артистов, художников, книг.

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В Мариуполе я тоже была и выясняла у местных жителей хронику украинизации: Киев старался показать, будто у Мариуполя украинское лицо. От этого в городе появились говорящие на суржике, появились гэкающие. Но нет пограничного варианта, как даже на Кубани, в Мариуполе строгое разделение: или явные западенцы, или люди с достаточно чистым русским выговором. Это русские!

Не пересекаются Теперь представьте, как говорят одесситы, николаевцы, если там не было показной украинизации. Впрочем, говорят, в Одессе в последние 20 с лишним лет структура населения резко изменилась: много русских уехали от разрухи, коррупции и мафии, которая обсидела одесские пляжи. Город, по словам тех, кто там бывал, жутко криминальный, в состоянии куда более страшном, чем был в 2014 году Крым. Ад самостроя, нелегального бизнеса, уличных кафе с шансоном и взяточничества. У кого была родня в России, в Крыму или даже в Донбассе, те старались уехать. А город заселяли, как называют их украинские же горожане, селюки. Жители сел из западной части страны.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но вот какое дело: и они не смешиваются. Тот прекрасный одесский говор, который мы помним по Бабелю и фильму «Ликвидация», давно не существует, потому что нет уже смешения национальностей. Евреи поуезжали от нищеты и антисемитизма — у них есть Израиль. Русские тоже во множестве уехали. Оставшиеся с «селюками» не общаются, потому что за годы украинизации, без единого воспитания, уровень культуры, знания, образования коренных одесситов из числа русских и «селюков» очень различается. Почему? А потому что русские жили в русской культуре, в русском мире. Они по всему миру так живут: смотрят наше ТВ, читают наши книги, ориентируются на нашу моду. А украиноязычные западенцы ориентировались на новую Украину. В итоге образовалась пропасть.

Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Груша для битья Но это был экскурс. Подойдем к важному вопросу. Он один и очень простой: что будет с этими людьми, которые останутся в Одесской, Николаевской, Сумской областях, в Киеве? С русскими людьми. С теми, которых от обработанных пропагандой этнических украинцев отделяет пропасть. С теми, кто все эти годы ночами молился, чтобы их забрали в Россию. А они молились, я вас уверяю. Не все, конечно, желают к нам из такой уж большой любви к Руси-матушке. Просто жизнь там собачья. Ну, разруха полнейшая. Нищета. Коррупция. И на все это накладывается огромный контраст в бытовой культуре, в образовании, в воспитании между двумя коренными группами населения.

Представьте, что где-то на Украине останутся, вероятно, и около десятка миллиона людей, которые считают себя частью более прогрессивного, просвещенного, образованного мира, чем их соседи, украинские селюки, говорящие на суржике. Я не верю в версию, что русских на Украине 13% — их гораздо больше. И полбеды, что они вынуждены будут соседствовать со столь специфической средой.

Даже не в том беда, что эти люди могут столкнуться с еще большим ущемлением родного языка. Их, являющихся частью большого мира по праву крови и языка, потому, что они русские, заставят изъясняться на каком-то новом языке, который постоянно обновляют и не могут кодифицировать. А не желающим на нем разговаривать станут кидать в лицо мелочь. Я вообще считаю, что виновата в трехлетней кровопролитнейшей бойне не верхушка Майдана, не пропаганда Порошенко, а та недалекая писательница, которая в самый острый момент противостояния запада и востока Украины бросила мелочь в лицо русской гражданке Украины, которая говорила с ней в магазине по-русски. Вот кто виноват. Языковое насилие самое сложное. Тачки с камнями год в концлагере возить и в итоге свалиться легче, чем говорить всю жизнь на чужом языке. И вот представьте, что русские останутся там среди людей, которые будут требовать от них говорить и учиться на мове. Станут закрывать глаза на избиение русскоязычных детей одноклассниками-западенцами. Учительницы будут вместо «Во поле березка стояла» разучивать с детишками «Червону калину». Как уже и происходит.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но, повторю, даже и не это страшно.

Знаете, что страшнее всего? Русские люди на Украине останутся на положении представителей народа, которым государство Украина проиграет жесточайшую войну, с людскими потерями, с утратой территории. Русские в этой стране станут объектом легитимизированного на уровне государства насилия. Разрешенным объектом для выплескивания ненависти. На них разрешат изливать недовольство войной и проигрышем.

Вы только представьте, что в Западной Германии 1945 года остались 10-20 миллионов русских. И все их регионы оказались под американским протекторатом. Именно так будет на Украине, если Россия сейчас не потребует гарантировать права русских. Русским на послевоенной Украине жить станет страшно. А Одесская и Николаевская области имеют все шансы превратиться во внутренние гетто. Люди начнут оттуда бежать, бросая нажитое. То есть будут оскорблены и фактически ограблены.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Защитить даже от косого взгляда Что делать? Я не отношусь к числу патриотов-шапкозакидателей. У меня в семье воевать некому, так что я не имею морального права голосить, чтобы наша армия шла до Одессы. Хорошо, если дойдет. Если не дойдет, ничего страшного — главное, чтобы живой вернулась. Да, мы должны быть готовы, что до Одессы наша армия не пойдет. Что тогда? А тогда нужно требовать от запада и Украины жесточайших норм соблюдения прав русских. Мирное соглашение должно включать в себя блок гарантий прав и свобод русских. Причем не просто в абстрактных каких-то формулировках. Нужна конкретика.

Например, обязать открыть в ОБСЕ комиссию по наблюдению за правами русских на Украине. Так как Украина не вышла из соглашения об ЕСПЧ, то нужно требовать, дабы ЕСПЧ установил ускоренный порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав русских на Украине. Не помешает и установление на Украине института уполномоченного по правам русскоязычного населения. В аппарате такого омбудсмена должны работать в том числе российские граждане, дипломаты, юристы.

Должен быть закреплен порядок действий соответствующего омбудсмена при выявлении случаев национальной ненависти или вражды, ущемлении русского языка. Ну и, конечно, в обязательном порядке закрепить русский как второй государственный, право обучения на русском языке сделать безусловным, как и отказ от мовы.

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur / www.globallookpress.com

Говорят, именно этот пункт, о защите русского языка, на переговорах как раз обсуждают. Хорошо бы. И хорошо бы Россия не ограничилась одним лишь манифестом о русском языке на Украине. Если там останутся более 10 миллионов русских, они должны по итогам мирного соглашения получить полный иммунитет от насилия, преследования и косых взглядов.

Русские — это наши люди, они должны остаться там на правах победителя. Мы побеждаем. И они — тоже.

Государство Украина в случае заключения мирного соглашения должна будет до конца своего существования усвоить: она обидела русских и получила большую войну, которую проиграла. В послевоенной Украине никто не должен посметь даже потянуться в карман за мелочью, которую задумал бросить русскому человеку в лицо.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.