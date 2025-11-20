Сегодня 18:49 Популярный Залужный отшил Ермака: на кого из разбойников теперь ставит офисный Али-Баба 0 0 0 Фото: Kaniuka Ruslan, Evgen Kotenko / www.globallookpress.com Украинское общество

Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, гипотетическую отставку которого бурно обсуждают последние 10 дней, тщетно пытался встретиться с Валерием Залужным. Ради этого он летал в Лондон, но экс-главком от предложения о встрече отказался. Вот такой от ворот поворот. Теперь единственным союзником, который остается у Ермака, считают одиозного руководителя СБУ Василия Малюка.

Зачем Ермак хотел встретиться с Залужным О том, что Ермак безуспешно пытался организовать встречу с экс-главнокомандующим ВСУ, сегодня узнала The Washington Post. Источник WP рассказал, что глава ОП приезжал для этого в Лондон, но посол Украины в Великобритании с ним общаться не стал. Аудиенция у Залужного была нужна Ермаку, чтобы пользующийся популярностью бывший главнокомандующий украинской армией помог ему укрепить поддержку в правительстве. Но не срослось. Как именно дипломат мотивировал свое нежелание встречаться, собеседник издания не уточнил.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Помимо попытки встречи с Залужным, по информации местных Telegram-каналов, Ермак дал указание главе СБУ Василию Малюку разобраться с депутатами «Слуги народа», которые выступают за его отставку и хотят переформатирования кабмина и офиса президента в целом.

«Внутри команды идет жесткая борьба. Ермак, чтобы сохранить себя, пытается выиграть время и перевести стрелки на других, оставив в союзниках лишь главу СБУ Малюка, который держит в страхе политических оппонентов и СМИ», — констатировал политолог Юрий Баранчик. Служба безопасности при этом, по его мнению, занята активной зачисткой всех следов коррупции в оборонных заказах, так как в ведомстве прекрасно понимают, что, когда НАБУ раскроет и эти схемы, произойдет общественный взрыв.

Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Залужный, который прокатил Ермака в Лондоне, при этом тоже становится угрозой для Банковой, продолжил эксперт. Зеленского в этом скандале, судя по всему, он поддерживать не собирается и готовится к активному политическому выступлению против главы ОП.

Интересно О том, что очень скоро на политическом поле в Киеве снова появится Валерий Залужный, сегодня говорил и генерал-лейтенант командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного. Конечно, они будут спорить, чья будет креатура там стоять, но англичане будут пытаться вернуть сюда Залужного», — пояснил он в беседе с ТАСС. О том, что очень скоро на политическом поле в Киеве снова появится Валерий Залужный, сегодня говорил и генерал-лейтенант командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного. Конечно, они будут спорить, чья будет креатура там стоять, но англичане будут пытаться вернуть сюда Залужного», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Пока Малюк в игре, Ермак на плаву Но вернемся к единственному союзнику Ермака. Такую роль ему отводит и украинский оппозиционный канал «Резидент». По его оценке, в рамках Миндичгейта офис Зеленского готов сливать всех, кроме него.

Пока на должности главы СБУ Малюк, Андрей Борисович в игре, а он прекрасно понимает ситуацию и тот факт, что НАБУ собирает компромат на СБУ. Миндичгейт нанес серьезный удар по всей вертикали власти, которую выстраивал глава ОП. «Резидент»

Вместе с тем, по его прогнозу, Малюка, скорее всего, будут пытаться сбивать «соросята и клиентела Порошенко». Но согласны с таким прогнозом не все. Так, «ЗеРада» называет Малюка человеком неприкасаемым и наводящим ужас на украинское общество.

«Во-первых, все боятся его внутри Украины, потому что если он и не будет трогать первых лиц, то ближайшее окружение любого оппозиционера или активиста может моментально попасть в подвал СБУ. Во-вторых, СБУ через Ермака больше тяготеет к Британии. Эту структуру можно разместить ближе к их полюсу влияния», — пояснили авторы канала.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Наконец, за последние три года Малюк расширил свои функции «на внешнем поле деятельности» — опять же благодаря связям с Лондоном. И все последние громкие операции, которые устраивали украинские власти, были связаны именно с его спецслужбой. «Соответственно, сейчас вряд ли кто-то сможет требовать его отставки», — убеждены они. А вот что в итоге будет с отставкой Ермака, пока вопрос открытый. По прогнозу The Economist, его увольнение на фоне дела Миндича и публикации пленок НАБУ, где под именем Али-Баба фигурирует в том числе глава ОП, неизбежно. Нардеп Алексей Гончаренко, активно публикующий материалы расследования антикоррупционного бюро, полагает, что это может произойти даже 20 ноября.