Правительство Украины ждет перезагрузка. Почему Зеленский снова меняет премьера?

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о предстоящей отставке главы правительства Юлии Свириденко, которая не пробыла в должности и года. Главным претендентом на освободившийся пост стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, никогда не работавший во властных структурах. С чем связаны перетасовки в украинском кабмине, почему отставки начались именно сейчас и зачем Зеленский решил выдернуть человека из бизнеса во власть, узнал 360.ru.

Воскресный сюрприз для Свириденко О скором уходе Юлии Свириденко с поста премьер-министра украинский лидер Владимир Зеленский объявил в минувшее воскресенье, 12 июля, не дав ей доработать до полного года всего пять дней. Ее отставка означает, что свои посты покинут все члены правительства. Заявление в Раду Свириденко уже подала, но без работы не останется. Зеленский предложил ей пост посла Украины в Вашингтоне для замены внезапно ушедшей с должности Ольги Стефанишиной. Источники газеты «Украинская правда» заявили, что дипломат решила окончательно покинуть государственную службу, чтобы отдохнуть, а также не попасть в поле зрения Национального антикоррупционного бюро по одному из дел, которое против нее завели еще до назначения послом. Уход Стефанишиной стал толчком для начала процесса трансформации украинского правительства, над которым на Банковой задумались еще несколько месяцев назад.

Фото: The Presidential Office of Ukraine.

Причины перетасовки украинского кабмина

Предстоящая смена украинского правительства — следствие ухода с поста главы офиса президента Андрея Ермака, который стал подозреваемым по делу о коррупции. В оставшейся без контроля свите Зеленского сформировались отдельные группировки влияния. Еще одним важным фактором стало начала затишья политического сезона. Важные для Украины встречи лидеров стран G7 и саммит НАТО в Анкаре завершились. Поэтому сейчас вероятный премьер сможет собрать новую команду без лишней спешки и пройти утверждение через Раду. Источники газеты «Украинская правда» добавили, что Свириденко давно раздражала офис президента из-за постоянных попыток согласования каждого шага. В условиях, когда Банковую контролируют сразу несколько разных структур, это стало причиной разногласий. «Стратегические решения, безусловно, останутся за президентом. Но оперативное управление правительством должно перейти к новому премьер-министру, от которого ждут собственных инициатив, готовых управленческих решений и личной ответственности», — заявили собеседники журналистов. Тлеющий конфликт между министром обороны Михаилом Федоровым и сформировавшимися группами вокруг военного бюджета тоже сыграл свою роль: речь идет о кланах, находящихся под контролем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также о предпринимателях ОПК, связанных с депутатами и чиновниками.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Авторы издания утверждают, что Федоров вызвал раздражение у «люксовой коррупции» своими реформами, отрезав их от постоянной кормушки. С отставкой премьер-министра глава оборонного ведомства тоже оставит свой пост. Окончательное решение о его судьбе примет Зеленский, которому придется взвесить: оставлять ли раздражающего окружение Федорова на посту министра или прислушаться к «старым друзьям».

Кто займет пост премьер-министра Украины?

После объявления Зеленского о скорой отставке Свириденко глава фракции «Слуга народа» в верховной раде Давид Арахамия назвал четырех вероятных кандидатов на пост главы правительства: министр обороны Михаил Федоров, бывший премьер и сейчас занимающий пост министра энергетики Денис Шмыгаль, глава Харькова Игорь Терехов и руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Со всеми кандидатами Зеленский провел встречи в последние несколько недель. По словам источников «Украинской правды», Федоров от предложения занять кресло премьер-министра отказался сразу. Он объяснил, что намерен довести до конца начатые реформы в армии. Должность главы правительства не заинтересовала и мэра Харькова. Терехов известен на Украине как крепкий хозяйственник, а также глава ассоциации прифронтовых городов. Источники заявили, что Арахамия готовит из градоначальника лидера новой партии, куда войдут главы регионов. Кандидатуру Шмыгаля, который оставил пост премьер-министра только в прошлом году, Зеленский не стал даже рассматривать. Его главным фаворитом остался руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Фото: Danylo Antoniuk / www.globallookpress.com

По данным журналистов, предложение лидера страны предпринимателя удивило, но он дал предварительное согласие. По словам источников, Зеленский прямо заявил претенденту, что ему предстоит подготовить страну к самой суровой зиме из-за разрушения топливной и энергетической инфраструктуры.

Кто такой Сергей Корецкий

Уроженец Луцка, 48-летний глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий никогда не работал в правительственных структурах и занимался только топливным бизнесом. Свою карьеру начал в предприятии «Западная нефтяная группа», откуда перешел в холдинг «Континуум», где поднялся по карьерной лестнице до генерального директора. Кроме того, он управлял сетью автозаправок WOG и входил в число соучредителей швейцарской энерготрейдинговой компании Centurion Group. Издание «Страна.ua» назвало Корецкого правой рукой соратника и друга Зеленского — предпринимателя Тимура Миндича, который сейчас находится в бегах по делу о коррупции. По данным издания, именно Миндич поставил Корецкого во главе компании «Укрнафта», конфискованной у олигарха Игоря Коломойского. Журнал Forbes Ukraine утверждает, что при новом руководителе фирма перешла от многолетних убытков к прибыли. Только с 2023 по 2024 год «Укрнафта» заработала 40 миллиардов гривен (более 89 миллионов долларов). В апреле прошлого года Корецкий выиграл открытый конкурс наблюдательного совета «Нафтогаза» и стал председателем правления.

Фото: РИА «Новости»

По словам источников издания, с опальным бизнесменом Миндичем предприниматель до сих пор сохранил связь. Судя по открытой декларации, в 2024 году Корецкий заработал почти 27 миллионов гривен (603 тысячи долларов), к тому же он владеет большим количеством земельных участков и десятком различных компаний, часть из которых оформлены на его супругу Ирину и дочь Ульяну.

Рокировка коррупционеров

Объявленная ротация украинского правительства связана с попыткой Зеленского укрепить позиции перед вероятными выборами, которых от него требуют западные партнеры. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Он пояснил, что украинский лидер убирает сильные фигуры с политической доски, меняя их на полностью управляемых людей, на которых у него есть достаточно много компромата: его всегда можно достать перед отставкой и публично наказать.

Именно поэтому на Украине сейчас идет зачистка кабмина, и наверняка Зеленский консультируется с Ермаком в попытке взять под контроль политическую ситуацию в расшатанной стране. Евгений Михайлов

Политолог отметил, что Корецкий как потенциальный кандидат на пост премьер-министра выступал пешкой в коррупционных схемах Миндича. Поэтому слабое место у него есть, чем Зеленский может воспользоваться в полной мере. «Он не может претендовать на выборные должности, потому что это слабая политическая фигура. Он не конкурент Зеленскому, который и без того мастер манипуляций», — обратил внимание Михайлов.

Фото: The Presidential Office of Ukraine.