Сегодня 05:59 Саммит НАТО: конфронтация на бумаге и бессилие в реальности. Главные итоги Политолог Станкевич: 70 млрд евро от НАТО пойдут на заводы Европы, а не Украине 0 0 0 Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Атмосфера 36-го саммита НАТО в турецкой столице оказалась непростой. Главной задачей организаторов во главе с генсеком Марком Рютте было не разозлить самого влиятельного гостя — лидера США Дональда Трампа. Удалось ли им выполнить эту задачу и какие решения в итоге приняли и что Трамп успел пообещать Украине?

Лидеры всех 32 стран альянса и приглашенные гости — украинский лидер Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен — собрались на фоне глубоких финансовых разногласий. США требуют от европейцев увеличения расходов на оборону, однако реальные цифры национальных бюджетов оказались далеки от желаемых. Раскол проявился даже внутри отдельных делегаций — президент и премьер Чехии прилетели разными самолетами и держались на фото в разных концах кадра. Первый готов слать миротворцев в Украину, а второй блокирует транш в 70 миллиардов евро и обвиняет Лондон в срыве переговоров.

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп преподнес сюрприз, вновь полюбив Зеленского и держа его рядом во время публичных комментариев. Одновременно он анонсировал возобновление войны с Ираном и прямо упрекнул союзников в том, что они не помогли США. Итоговая декларация стала самой краткой за последние 25 лет — всего шесть основных пунктов. В ней Россия названа долгосрочной угрозой, а Украине пообещали 70 миллиардов евро военной помощи. Конфронтация без войны Упоминание России в документе оказалось весомее всех остальных пунктов. Оно, как отметил политолог Сергей Станкевич в разговоре с 360.ru, юридически обосновало укрепление восточного фланга и комплексное перевооружение.

Блок хочет конфронтации с Россией, и это вошло в итоговую декларацию. Россия там обозначена как долгосрочная и главная угроза. В отношении этой угрозы блок собирается проводить политику активного сдерживания. Для этого будут укреплять восточный фланг и проводить комплексное перевооружение. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Итоги саммита демонстрируют, что агрессивная риторика соседствует с очевидной неготовностью к большой войне. Европейские заводы за эти годы так и не вышли на нужные объемы производства снарядов и систем ПВО. Именно этот разрыв между жесткими словами и отсутствием реальных возможностей и стал, по мнению аналитиков, подлинным итогом встречи. Конфронтация остается на бумаге, а не в действительности. Альянсу нужно больше ресурсов Камнем преткновения на саммите в Анкаре стал не Иран и не Украина, а цифра, которая превратила союзников в оппонентов — 5% ВВП на оборону. Требование, озвученное Трампом еще в Гааге и закрепленное на прошедшей встрече как цель к 2035 году, обнажило пропасть между риторикой и экономическими реалиями европейских стран.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

На бумаге все 32 члена альянса согласились двигаться к новому ориентиру, но за кулисами развернулась борьба, которую политолог Сергей Станкевич назвал предсказуемым провалом.

Подтверждено требование до 5% от ВВП довести объем военных расходов. Но кто довел до этого уровня? Польша и Балтийские республики близки к этому. Все. Больше никто до этого уровня не дошел, и судя по темпам военных расходов, не дойдет в ближайшие годы. Просто потому, что не позволят свои парламенты и интересы избирателей. Избиратели очень косо смотрят на программу ремилитаризации Европы. Сергей Станкевич

По данным Пентагона на март 2026 года, лишь два союзника США выполнили обязательство по оборонным расходам на уровне 2% ВВП. Испания, которую Трамп публично назвал «ужасным партнером» и которой пригрозил торговыми санкциями, долгое время вообще отказывалась от цифры 5%. Контраст очевиден: страны восточного фланга — Польша (4,7% ВВП), Эстония, Латвия и Литва (по 3,4%) — уже приближаются к целевому показателю. В то время как «старая Европа» торгуется и ищет лазейки, Словения уже в Анкаре объявила, что в 2026 году даст лишь 2%.

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen / www.globallookpress.com

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прямо заявил, что некоторые союзники лишь имитируют участие в обороне. Именно эта диспропорция — готовность Прибалтики и Польши платить против нежелания Испании, Италии и Словении — сделала вопрос расходов на оборону главной точкой напряжения на саммите. Как Ближний Восток едва не расколол альянс Сюрпризом саммита в Анкаре стало внезапное обострение на Ближнем Востоке. Трамп, едва приземлившись в турецкой столице, использовал этот конфликт как рычаг давления на союзников. Американский президент заявил о разрыве меморандума о взаимопонимании с Ираном и возобновлении войны. Это заявление произвело впечатление на всех участников встречи.

Блок НАТО еще раз подчеркнул, что он в этом конфликте на Ближнем Востоке никак не участвует. Как союзники, они опять теоретически вроде бы готовы, на что Трамп отвечает: «Когда я просил, вы не явились на войну поддержать меня, а сейчас я и сам справлюсь, и вообще непонятно, вы все только говорите, а никто даже флота не прислал, чтобы сопровождать корабли в Ормузском проливе». Здесь между союзниками понимания и какой-то взаимной поддержки нет, и скорее всего не будет. Сергей Станкевич

Этот эпизод стал ярчайшей иллюстрацией того, что лидер США готов действовать даже в одиночку. Особенно жестко Трамп высказался в адрес Испании, которая запретила использовать американские базы для операций против Ирана. Главная коллизия состоит в том, что НАТО как альянс юридически не обязан поддерживать США в иранской операции. Статья 5 работает только при нападении на территорию союзников, а не при добровольных американских ударах. Кому достанутся деньги альянса Для Украины союзники припасли два обещания: 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и лицензию на производство ракет Patriot. О лицензии лично объявил Дональд Трамп. Однако за этими громкими заявлениями скрывается то, как будут потрачены средства и кто в действительности окажется главным бенефициаром.

Блок НАТО включил в свою итоговую декларацию выделение 70 миллиардов евро военной помощи Киеву. Это не те 90 миллиардов, которые Евросоюз выделил. Нет, это отдельная сумма, и она должна вроде бы пойти на производство вооружений в самой Европе и на предоставление этих вооружений Киеву, а также услуг по военной подготовке, по военным тренировкам, учениям и всему остальному, но тоже в основном себе. Евросоюз дает деньги в том числе и на поддержку бюджета украинской экономики, а вот НАТО в основном себе на производство вооружений. Сергей Станкевич

Второй сюрприз преподнес Трамп, пообещав Зеленскому лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. По словам президента США, это позволит Украине «не жаловаться, что им не дают достаточно».

Фото: Ufficio Stampa/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Станкевич признался, что это обещание его смутило, ведь если США действительно передадут технологию полного цикла, это станет беспрецедентным явлением в военно-техническом сотрудничестве. Однако, по данным прессы, речь пока идет лишь о сборке компонентов на украинских предприятиях. Итоги большой военной встречи Итоговая декларация саммита в Анкаре, состоящая из шести пунктов, зафиксировала минимальный набор решений, по которым союзникам удалось достичь согласия. Краткость этого документа — не случайность, а отражение глубоких противоречий, которые союзники не смогли преодолеть. Вот полный список решений: Коллективная оборона. Подтверждение нерушимой приверженности статье 5 Вашингтонского договора («нападение на одного — нападение на всех») и подходу к сдерживанию и обороне «на 360 градусов». Россия как угроза и перевооружение. Россия названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. В ответ союзники объявляют о новых военных закупках на сумму более 50 миллиардов долларов и расширении совместных производственных мощностей. Большая ответственность Европы и Канады. Европейские союзники и Канада вместе с США берут на себя повышенные обязательства по обороне альянса. Инвестиции в передовые системы — от высокоточного оружия до искусственного интеллекта. Поддержка Украины. Союзники обязуются выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение для Украины в 2026 году с подтверждением эквивалентного уровня поддержки в 2027-м. О членстве Украины в альянсе — ни слова. Иран. Альянс заявляет, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, и призывает Тегеран полностью уважать свободу судоходства в Ормузском проливе. Благодарность Турции. Выражение признательности за гостеприимство. Дата и место следующего саммита не названы — впервые за многие годы. Как отметил собеседник 360.ru, альянс остается конфронтационным в риторике, в то время как сам не готов к большой войне. Европа вынуждена ускоренно начинать перевооружение, но уже без оглядки на Вашингтон, а США продолжат дистанцироваться от европейских дел, оставляя союзникам право платить за собственную безопасность.