Саммит НАТО: конфронтация на бумаге и бессилие в реальности. Главные итоги
Политолог Станкевич: 70 млрд евро от НАТО пойдут на заводы Европы, а не Украине
Атмосфера 36-го саммита НАТО в турецкой столице оказалась непростой. Главной задачей организаторов во главе с генсеком Марком Рютте было не разозлить самого влиятельного гостя — лидера США Дональда Трампа. Удалось ли им выполнить эту задачу и какие решения в итоге приняли и что Трамп успел пообещать Украине?
Лидеры всех 32 стран альянса и приглашенные гости — украинский лидер Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен — собрались на фоне глубоких финансовых разногласий. США требуют от европейцев увеличения расходов на оборону, однако реальные цифры национальных бюджетов оказались далеки от желаемых.
Раскол проявился даже внутри отдельных делегаций — президент и премьер Чехии прилетели разными самолетами и держались на фото в разных концах кадра. Первый готов слать миротворцев в Украину, а второй блокирует транш в 70 миллиардов евро и обвиняет Лондон в срыве переговоров.
Трамп преподнес сюрприз, вновь полюбив Зеленского и держа его рядом во время публичных комментариев. Одновременно он анонсировал возобновление войны с Ираном и прямо упрекнул союзников в том, что они не помогли США.
Итоговая декларация стала самой краткой за последние 25 лет — всего шесть основных пунктов. В ней Россия названа долгосрочной угрозой, а Украине пообещали 70 миллиардов евро военной помощи.
Конфронтация без войны
Упоминание России в документе оказалось весомее всех остальных пунктов. Оно, как отметил политолог Сергей Станкевич в разговоре с 360.ru, юридически обосновало укрепление восточного фланга и комплексное перевооружение.
Блок хочет конфронтации с Россией, и это вошло в итоговую декларацию. Россия там обозначена как долгосрочная и главная угроза. В отношении этой угрозы блок собирается проводить политику активного сдерживания. Для этого будут укреплять восточный фланг и проводить комплексное перевооружение.
Сергей Станкевич
политолог, независимый аналитик
Итоги саммита демонстрируют, что агрессивная риторика соседствует с очевидной неготовностью к большой войне. Европейские заводы за эти годы так и не вышли на нужные объемы производства снарядов и систем ПВО.
Именно этот разрыв между жесткими словами и отсутствием реальных возможностей и стал, по мнению аналитиков, подлинным итогом встречи. Конфронтация остается на бумаге, а не в действительности.
Альянсу нужно больше ресурсов
Камнем преткновения на саммите в Анкаре стал не Иран и не Украина, а цифра, которая превратила союзников в оппонентов — 5% ВВП на оборону. Требование, озвученное Трампом еще в Гааге и закрепленное на прошедшей встрече как цель к 2035 году, обнажило пропасть между риторикой и экономическими реалиями европейских стран.
На бумаге все 32 члена альянса согласились двигаться к новому ориентиру, но за кулисами развернулась борьба, которую политолог Сергей Станкевич назвал предсказуемым провалом.
Подтверждено требование до 5% от ВВП довести объем военных расходов. Но кто довел до этого уровня? Польша и Балтийские республики близки к этому. Все. Больше никто до этого уровня не дошел, и судя по темпам военных расходов, не дойдет в ближайшие годы. Просто потому, что не позволят свои парламенты и интересы избирателей. Избиратели очень косо смотрят на программу ремилитаризации Европы.
Сергей Станкевич
По данным Пентагона на март 2026 года, лишь два союзника США выполнили обязательство по оборонным расходам на уровне 2% ВВП. Испания, которую Трамп публично назвал «ужасным партнером» и которой пригрозил торговыми санкциями, долгое время вообще отказывалась от цифры 5%.
Контраст очевиден: страны восточного фланга — Польша (4,7% ВВП), Эстония, Латвия и Литва (по 3,4%) — уже приближаются к целевому показателю. В то время как «старая Европа» торгуется и ищет лазейки, Словения уже в Анкаре объявила, что в 2026 году даст лишь 2%.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич прямо заявил, что некоторые союзники лишь имитируют участие в обороне. Именно эта диспропорция — готовность Прибалтики и Польши платить против нежелания Испании, Италии и Словении — сделала вопрос расходов на оборону главной точкой напряжения на саммите.
Как Ближний Восток едва не расколол альянс
Сюрпризом саммита в Анкаре стало внезапное обострение на Ближнем Востоке. Трамп, едва приземлившись в турецкой столице, использовал этот конфликт как рычаг давления на союзников.
Американский президент заявил о разрыве меморандума о взаимопонимании с Ираном и возобновлении войны. Это заявление произвело впечатление на всех участников встречи.
Блок НАТО еще раз подчеркнул, что он в этом конфликте на Ближнем Востоке никак не участвует. Как союзники, они опять теоретически вроде бы готовы, на что Трамп отвечает: «Когда я просил, вы не явились на войну поддержать меня, а сейчас я и сам справлюсь, и вообще непонятно, вы все только говорите, а никто даже флота не прислал, чтобы сопровождать корабли в Ормузском проливе». Здесь между союзниками понимания и какой-то взаимной поддержки нет, и скорее всего не будет.
Сергей Станкевич
Этот эпизод стал ярчайшей иллюстрацией того, что лидер США готов действовать даже в одиночку. Особенно жестко Трамп высказался в адрес Испании, которая запретила использовать американские базы для операций против Ирана.
Главная коллизия состоит в том, что НАТО как альянс юридически не обязан поддерживать США в иранской операции. Статья 5 работает только при нападении на территорию союзников, а не при добровольных американских ударах.
Кому достанутся деньги альянса
Для Украины союзники припасли два обещания: 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и лицензию на производство ракет Patriot. О лицензии лично объявил Дональд Трамп.
Однако за этими громкими заявлениями скрывается то, как будут потрачены средства и кто в действительности окажется главным бенефициаром.
Блок НАТО включил в свою итоговую декларацию выделение 70 миллиардов евро военной помощи Киеву. Это не те 90 миллиардов, которые Евросоюз выделил. Нет, это отдельная сумма, и она должна вроде бы пойти на производство вооружений в самой Европе и на предоставление этих вооружений Киеву, а также услуг по военной подготовке, по военным тренировкам, учениям и всему остальному, но тоже в основном себе. Евросоюз дает деньги в том числе и на поддержку бюджета украинской экономики, а вот НАТО в основном себе на производство вооружений.
Сергей Станкевич
Второй сюрприз преподнес Трамп, пообещав Зеленскому лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. По словам президента США, это позволит Украине «не жаловаться, что им не дают достаточно».
Станкевич признался, что это обещание его смутило, ведь если США действительно передадут технологию полного цикла, это станет беспрецедентным явлением в военно-техническом сотрудничестве. Однако, по данным прессы, речь пока идет лишь о сборке компонентов на украинских предприятиях.
Итоги большой военной встречи
Итоговая декларация саммита в Анкаре, состоящая из шести пунктов, зафиксировала минимальный набор решений, по которым союзникам удалось достичь согласия. Краткость этого документа — не случайность, а отражение глубоких противоречий, которые союзники не смогли преодолеть.
Вот полный список решений:
- Коллективная оборона. Подтверждение нерушимой приверженности статье 5 Вашингтонского договора («нападение на одного — нападение на всех») и подходу к сдерживанию и обороне «на 360 градусов».
- Россия как угроза и перевооружение. Россия названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. В ответ союзники объявляют о новых военных закупках на сумму более 50 миллиардов долларов и расширении совместных производственных мощностей.
- Большая ответственность Европы и Канады. Европейские союзники и Канада вместе с США берут на себя повышенные обязательства по обороне альянса. Инвестиции в передовые системы — от высокоточного оружия до искусственного интеллекта.
- Поддержка Украины. Союзники обязуются выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение для Украины в 2026 году с подтверждением эквивалентного уровня поддержки в 2027-м. О членстве Украины в альянсе — ни слова.
- Иран. Альянс заявляет, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, и призывает Тегеран полностью уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.
- Благодарность Турции. Выражение признательности за гостеприимство. Дата и место следующего саммита не названы — впервые за многие годы.
Как отметил собеседник 360.ru, альянс остается конфронтационным в риторике, в то время как сам не готов к большой войне. Европа вынуждена ускоренно начинать перевооружение, но уже без оглядки на Вашингтон, а США продолжат дистанцироваться от европейских дел, оставляя союзникам право платить за собственную безопасность.