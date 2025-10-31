Сегодня 17:32 Публичная порка и акция устрашения. Почему Зеленский отправляет одесских чиновников под суд 0 0 0 Фото: Server Amzayev/Russian Look / www.globallookpress.com Украинское общество

Суд на Украине отправил заместителя экс-мэра Одессы Анну Позднякову под ночной домашний арест. Вскоре меру пресечения изберут и самому главе города. Почему Владимир Зеленский отправляет одесских чиновников под суд — в материале 360.ru.

Наводнение и гибель людей В начале октября государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о наводнении в Одессе, в результате которого погибли восемь взрослых и один ребенок. Причиной потопа стал сильный ливень. Позже вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что число погибших в результате наводнения выросло до 10. Полиция предъявили бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности после гибели людей. Экс-глава города 30 сентября сообщил о выпадении полуторамесячной нормы осадков за несколько часов. Из подтопленных районов спасли 362 человека и эвакуировали 227 транспортных средств. Областная прокуратура возбудила уголовное дело.

Суд над одесскими чиновниками Под суд отправили заместителя главы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов Анну Позднякову. Ей назначили меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 декабря 2025 года. «Позднякову и других должностных лиц подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время непогоды 30 сентября», — сообщил Telegram-канал «Общественное». По его данным, в среду меру пресечения по этому же обвинение изберут экс-мэру Труханову и другим должностным лицам. Зеленский лишил бывшего главу Одессы украинского гражданства. Труханов собирается обжаловать это решение и заявил, что не планирует уезжать из страны.

До этого экс-мэр заявлял, что Зеленский хочет лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что настоящая причина решения — стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в стенах Верховной рады резко раскритиковал Зеленского за снятие мэра Одессы с должности и лишение гражданства. «Наш король Владимир Первый уже не знает, какие еще полномочия себе взять. Он уже хочет назначать каждому городу конкретного руководителя, управлять вплоть до ЖЭКа. Это ненормально, это не Европа. Это уничтожение Магдебургского права», — сказал он.

«Надо же на кого-то все свалить» Уголовное дело против Труханова после его увольнения было делом времени, заявил политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с aif.ru. «Мы же понимаем, что мэров городов, особенно крупных, просто так не снимают. Значит, на Труханова что-то было. Поэтому сначала уволили, а когда подкопились материалы — завели дело», — сказал он. По его мнению, Зеленский может устроить над Трухановым публичное судилище, чтобы показать пример другим главам. «Думаю, будет публичная обструкция. Надо же на кого-то все свалить», — заключил он.