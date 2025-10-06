Отдать Крым и забить стрелку Путину: как Арестович раскрыл все тайны двора Зеленского

Бывший «главный психотерапевт нации», а ныне предатель Украины Алексей Арестович дал большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о том, как делает все, чтобы «остановить эту войну», о своих первых шагах, окажись он на месте Зеленского, и много-многом другом. 360.ru собрал главные цитаты экс-главы офиса Зеленского и самого настоящего виртуоза переобувания в воздухе абсолютно по любым вопросам.

Интервью записали в русском ресторане Беседа Ксении Собчак и Алексея Арестовича состоялась в Лондоне. После этого некоторые Telegram-каналы начали раскачивать тему о том, что, мол, как так! Он же в списке террористов и экстремистов. Почему журналистке вдруг можно так просто с ним общаться?

Ну, несмотря на весь этот шум, интервью вышло, никто его не удалял. Ссылку Собчак опубликовала в своем канале и призналась, что вопросов у нее к этому политику было великое множество. И один из главных — о том, почему он постоянно меняет свою точку зрения на одни и те же события.

Фото: Evgen Kotenko / www.globallookpress.com

Любопытно, что во время интервью Арестович заверил ее: после этой встречи с переобуванием он попробует на время завязать. Однако этого не случилось. «Не успела я вернуться в Москву из Лондона, как он снова кардинально сменил позицию, взяв „курс на войну и финансирование ВСУ“. Мне начали звонить взволнованные друзья и коллеги: „Ксения, что ты с ним сделала?“, „Это у него рецидив?“» — поделилась ведущая.

Я даже хотела дописать разговор с ним по зуму, но он отказал, сославшись на занятость. И пожалуй, это к лучшему, ведь у вас есть возможность посмотреть интервью не про его позицию, а про врожденное мастерство меняться. Ксения Собчак

Встречу Путина и Зеленского сорвали Президент России должен был провести прямые переговоры с Зеленским в Стамбуле еще в 2022 году, но это мероприятие сорвали, заявил Арестович. По его информации, случиться это должно было после подписания стамбульского коммюнике.

Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, решено было полностью. Алексей Арестович

Политик заверил, что точно знал о готовящихся переговорах, но помешал всему занимавший в то время пост премьера Великобритании Борис Джонсон. После его приезда на Украину переговоры не довели до конца. Срыв этого процесса Арестович назвал преступлением против украинского народа.

Фото: Li Ying / www.globallookpress.com

Поехал бы к Путину, но «не на поклон» Когда Собчак предложила Арестовичу примерить на себя роль президента Украины, политик заявил, что первым делом отправился бы в Москву, но «не на поклон, а на стрелку». «Я бы сразу поехал в Москву. <…> Не на поклон, а как Саша Белый — на стрелку. <…> Я приезжаю в Москву и говорю, что надо подводить итоги всем нашим отношениям, начиная с 1991 года, по проблемным зонам», — сказал он. Арестович добавил, что также занялся бы сменой направления внешней и внутренней политики Украины. По его словам, она никогда больше не представляла бы угрозы для России со своей территории. «Я собираюсь обеспечить такие условия и заложить преемственность политики, чтобы это и дальше не продолжалось. <…> Русские и украинцы убивать друг друга не должны. Кто угодно и с кем угодно воюйте, но только не русские, не украинцы, не белорусы», — пояснил экс-советник главы офиса Зеленского.

Фото: Официальный сайт президента Украины

«Отдаю четыре области и Крым» Также Арестович заявил о готовности «отдать» России четыре области и Крым, но без признания их регионами РФ. «Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими, а отдаю на условиях ФРГ и ГДР. Это остановка войны. Будет „длящееся“ мирное соглашение, не договор», — сказал он. Помимо этого, продолжил политик, важной задачей является обеспечение прав русскоязычного населения и Церкви. По убеждению Арестовича, выполнение всех этих условий могло бы способствовать остановке конфликта.

Залужный хочет сделать из Украины новый Израиль

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хочет сделать из Украины новый Израиль, считает Арестович.

Фото: Tarasov / www.globallookpress.com

«Залужный за Украину как некий новый Израиль, непрерывная война с Россией. Я считаю, что украинский и российский народы воевать не должны. Войну надо закончить», — рассказал он. По словам собеседника Собчак, их начавшаяся в военном училище дружба с Залужным сейчас стоит на паузе. Также Арестович заметил, что они уже являются политическими противниками.

Как Зеленский ставил Ермака на место Поделился Арестович и воспоминаниями о грандиозных скандалах между Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком.

Казалось бы, совсем недавно Financial Times писала, что президент Украины и глава его офиса живут душа в душу, занимаются спортом вместе, спят в бункере. Однако же экс-советник главы ОП рассказал о далекой от идиллии картине.

Фото: Handout_Ukrainian Presidential / www.globallookpress.com

По его словам, те, кто утверждает, что Украиной на самом деле управляет Андрей Ермак, ничего не знают. Все ключевые решения, подчеркивает политик, принимает Зеленский, а Ермак является его «менеджером». «И хотя он [Ермак] многое пытается решать сам, между ними идет война за границы. Я был свидетелем лично <…> нескольких очень серьезных скандалов между Зеленским и Ермаком, где Зеленский крайне брутально ставил Ермака на место. Бесцеремонно абсолютно», — заверил Арестович.