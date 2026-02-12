К советским колхозникам бабушки из Саксонии не ездили. О границе нараспашку

Зачем мы пускаем украинцев в Россию для посещения «родных и близких»? За 12 лет политического конфликта и четыре года боевых действий все действительно родные и близкие давно могли переехать сюда. Тот, кто остался на Украине или бежал в Европу, нам чужой. Не пора ли относиться строже к украинским визитерам, исходя из этой аксиомы, да и к нашим гражданам, повадившимся «навещать» на Украине родню? Все свои уже здесь.

Биографии киллера и его пособницы, совершивших покушение на генерала Алексеева, обострили давно назревший вопрос. Я о так называемой проблеме Шереметьева. То есть об украинцах, которых пускают в Россию, потому что у них тут личные дела. Киллер Любомир Корба вырос в Тернополе, был главой польско-украинского предприятия. В России жил периодами, говорят, впервые приезжал на заработки еще в 2000-е. Когда получил наше гражданство, неясно: одни пишут, что еще в 2001 году, другие — что уже после СВО. Главное, что человек ездил туда-сюда с Украины. Сам, судя по имени, может быть хорватом или словаком и, следовательно, иметь гражданство страны ЕС. Однако в России спокойно перемещался и не был под пристальным надзором, в течение полугода минимум выполнял поручения украинских спецслужб по слежке и в декабре смог обсудить с заказчиками детали покушения. Также я читала версию, что Корбу завербовали с участием польских спецслужб. Пособница Корбы — Зинаида Серебрицкая — из ЛНР. Гражданство получила в 2020 году. Пишут: поддерживала личные контакты с проживавшими на Украине родственниками, дочерей отправила в Харьков, а сама переехала в Москву. Накануне переезда сменила фамилию.

Фото: Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая / РИА «Новости»

Зацепило одно сообщение: Зинаида Серебрицкая состояла в ряде чатов для граждан Украины, которые обсуждали вопросы фильтрации соотечественников в Шереметьеве. Вместе с другими украинцами она якобы возмущалась сложностью контроля и разворотом некоторых пассажиров с отправкой на родину. Кажется, после покушения на генерала, после десятков случаев диверсий, проводимых гражданами Украины, после примеров вербовки в России украинцами агентов надо ставить вопрос о целесообразности пассажиропотока. О необходимости контроля за этими людьми я даже не говорю, поскольку не верю в возможность эффективного профилактического наблюдения за жителями России с украинскими паспортами, хотя бы за теми, кто приехал из западных регионов Украины. Я лично считаю, что для граждан Украины нужно ввести требование отказа от украинского гражданства, если хотят сохранить российское. Просто в силу непреодолимых исторических противоречий.

Фото: Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде / РИА «Новости»

Пусть определяются, потому что сегодня обладатели двух паспортов — потенциальная государственная опасность: подрывать и убивать пойдут единицы, но остальные в перспективе, при следующем политическом или вооруженном кризисе, могут стать опорой для расшатывания западных регионов России изнутри силами нового украинского режима. Нужен украинский паспорт, рассчитываешь посещать украинскую бабушку? Сдавай российское гражданство и езжай к ней. Я вообще против практики выдачи вторых и третьих гражданств и считаю, что паспорт России должен быть единственным, причем выдавать его иностранцам можно в редчайших случаях.

Относиться к обладателям украинских паспортов нужно исходя из этой аксиомы, а еще из того, что у людей было 12 лет на то, чтобы определиться. Я лично не думаю, что на Украине остались какие-то сторонники России, у которых еще и возникла необходимость посещать нашу страну. Все свои уже дома, там живут только нелояльные или малолояльные к нам, которые сидят и гадают, как им будет выгоднее.

В шереметьевских чатах стоит крик: чьи-то племянники, дедушки, тетушки не могут прорваться в Москву «навещать родственников». Что это за безудержная тяга к воссоединению с троюродной тетей и бабушкой, что надо через линию боевого соприкосновения пускать нелояльных к нам граждан страны, с которой четыре года ведем вооруженный конфликт? Все эти визиты родственников кажутся подозрительными: у взрослого человека не настолько сильные связи с тетями и бабушками, чтобы во время боевых действий их навещать. Читаю возмущенную даму: «А что делать, если у меня в Днепре осталась дряхлая бабушка, которая не хочет уезжать?» Что тут поделать? Ваше право в 40 лет ездить к бабушке в Днепропетровск не может стоять выше национальной безопасности, тем более если бабушка и вовсе в Днепре осталась. Советские колхозники во времена ВОВ в Саксонию к бабушкам не ездили. И бабушки оттуда к внукам в Новосибирск — тоже. Мне, по крайней мере, о таких визитах неизвестно. Бабушка за 12 лет могла определиться?

Да, неприятно вышло, вы с бабушками оказались в де-факто воюющих государствах, и надо определиться. На выбор позиции был вагон времени. Может, и несправедливо, но безопасность общества и целостность государства важнее вашего права навещать бабушку. И еще важнее права ваших троюродных племянников приезжать из Киева к вам в гости в Москву. У нас есть блогер, переехал в Россию из Сум, там у него жена и дочь-инвалид, до недавнего времени он их навещал. В России ведет телеграм-канал почти на три миллиона подписчиков, где регулярно публикует фейки о том, что в армии у нас все пропало, что Россия совокупно якобы потеряла более миллиона человек невозвратными потерями. Его процитировали все иностранные крупные издания. У него тоже есть право ездить к дочке в Сумы и сюда ее возить.

Зачем? Какие надо дочки, племянники, бывшие жены и прочие седьмая вода на киселе давно здесь и с паспортами. Остальные лично мне, человеку, который ходит по улицам в России, воспитывает здесь ребенка и постоянно получает с Украины угрозы, не нужны. Эффективной фильтрации нет. Ресурсов следить за ними нет, что они дома делают — мы не знаем. Зачем сюда приезжают — проверить не можем. Не проще ли границу от них закрыть? Людям, которые досидели на Украине до 2026 года, пожалуй, стоит там и остаться.

И не нужно говорить том, будто у половины граждан на Украине родственники. Число россиян, у которых в соседней стране родственники, составляет приблизительно 11 миллионов человек — 7% населения. Не так много, чтобы держать границу нараспашку и открывать пункты пропуска. Извините, но все наши родные и близкие уже здесь. Остальные — это граждане страны, с которой мы четыре года ведем боевые действия.